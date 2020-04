22 hành động quái lạ mà kể ra thì ngại nhưng hầu như ai cũng "dính" ít nhất vài điều, khiến bản thân chẳng hiểu vì sao lại có thể làm chuyện vô nghĩa đến vậy

Mới đây một thành viên trong nhóm Weibo Việt Nam trên mạng xã hội facebook đã chia sẻ về những thói quen sinh lý kỳ lạ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày qua màn đối đáp khá hài hước của "Não" và "Tôi". Đó có thể là câu chuyện đi đường lấy từ trong túi chiếc điện thoại ra chỉ để mở màn hình rồi lại tắt đi, hay đi qua một bụi cây tiện tay ngắt một cái lá nhưng chẳng để làm gì.

Chỉ trong thời gian ngắn, "nghiên cứu" này đã thu hút được gần 20.000 lượt thích và vô số bình luận, nhiều người cũng thú nhận rằng mình đã làm những hành động khó hiểu này khá nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không hiểu tại sao.

Dưới đây là một số những phản ứng sinh lý kỳ lạ thú vị được tổng hợp, được dân tình tấm tắc khen hay khi "nắm đúng thóp" của hầu như tất cả chúng ta.

Ra đường mở điện thoại lên rồi cất đi được liệt kê vào danh sách những phản ứng sinh lý kỳ lạ. (Nguồn: Smh)

1. Cứ đi qua mấy lùm cây là sẽ "hại não"

Não: Ngắt 1 cái lá

Tôi: Cái gì cơ?

Não nghĩ và tay hành động: Thì cứ ngắt thôi, nghĩ nhiều làm cái gì.

2. Đi bộ trên đường

Não: Lấy điện thoại ra

Tôi: Sao cơ?

Não: Bảo lấy ra là lấy ra

Tôi: Lấy ra rồi, giờ làm gì?

Não: Mở khóa.

Tôi: Mở khóa rồi, sau đó thì?

Não: Nhìn 1 phát, tắt màn hình, cất.

3. Đi siêu thị qua khu bán lương thực

Não: Lấy tay dúi vào trong đống gạo đi

Tôi: Tại sao chứ?

Não: Bảo sao thì làm thế, hỏi nhiều thế nhờ!

4. Lúc dùng máy tính

Não: Màn hình desktop, chuột trái bấm refresh

Tôi: Tại sao? Máy tính tôi có bị lag đâu??

Não: Bảo refresh thì cứ refresh đi

Tôi: Refresh rồi, giờ sao nữa?

Não: Tiếp túc refresh.

5. Lúc đang ngồi

Não: Rung chân đi rung nào rung nào

Tôi: Sao phải thế

Não: Rung đi đừng hỏi nhiều!

6. Lúc nhận được tin nhắn

Não: Điện thoại có tin nhắn, mở ra xem

Tôi: Có ai gửi tin nhắn đâu mà xem, toàn tin nhắn tổng đài, ứng tiền điện thoại thôi.

Não: Bảo xem thì cứ xem đi ơ kìa.

7. Lúc đi ngủ

Não: Bẻ mấy cái ngón tay cho nó kêu đi.

Tôi: Tại sao?

Não: Bẻ mau!

8. Lúc ăn

Não: Ăn no chưa?

Tôi: No rồi.

Não: Ăn tiếp đi.

Tôi: Nhưng tôi no rồi.

Não: Lại nghĩ nhiều làm gì nhờ, ăn đi!

9. Lúc có cái gì đó mắc vào kẽ răng

Não: Dùng lưỡi chọt chọt đi.

Tôi: Nhưng tôi có tăm xỉa răng mà?

Não: Chọt đi, lưỡi tiện hơn.

10. Lúc đi ra ngoài

Tôi: Khóa cửa chưa nhỉ?

Não: Nghĩ cái này làm gì?

Tôi: Chắc chắn là chưa khóa...

Não: Nghĩ cái đầu ngươi, đừng nghĩ nữa, đi tiếp đi.

11. Lúc đi đường nơi có ô gạch

Não: Chân không được giẫm lên mấy đường vạch giữa cái ô gạch đâu nghe chưa?

Tôi: Tại sao?

Não: Bảo sao thì làm thế.

12. Lúc ngồi xe

Não: Nhìn thấy hoa hòe cỏ dại bên đường không?

Tôi: Ờ thì có.

Não: Tiếp tục nhìn đi

Tôi: Tại sao

Não: Thì cứ nhìn vậy đi.

13. Lúc nghỉ ngơi

Não: Sờ nách đi

Tôi: Làm gì?

Não: Thì cứ sờ đi

Tôi: Xong rồi.

Não: Giờ giật lông đi

Tôi: Giật rồi.

Não: Đưa lên ngửi thử, xem mùi gì.

14. Vào nhà vệ sinh rửa tay

Não: Soi gương mau

Tôi: Làm gì?

Não: Xem đẹp gái không.

Tôi: Chuyện đấy còn phải nói

Não: Soi gương cười một cái

Tôi: Hi hi hi hi hi hi hi hi

Não: Thôi đừng cười nữa. Xấu!

Thích ngắm mình trong gương chắc hẳn là thói quen không của riêng ai.

15. Mùa đông ngủ dậy

Não: Dậy rồi à?

Tôi: Ừ

Não: Giờ làm gì?

Tôi: Đi vệ sinh

Não: Không, ông không muốn.

Tôi: Không tôi muốn mà.

Não: Không, trời lạnh, chỉ muốn ngủ.

Tôi: Tôi muốn đi vệ sinh

Não: Ngủ tiếp đi.

16. Lúc chơi game

Não: Người yêu nhắn tin kìa

Tôi: Không, tôi có thấy gì đâu

Não: Có, mở điện thoại ra mà xem

Tôi: Không, không có ai gửi tin nhắn cả, nghiêm túc chơi game đi.

17. Đi học

Não: Ngươi đang làm gì thế?

Tôi: Nghe giảng.

Não: Nghe gì mà nghe, có người gửi tin nhắn kìa, mở điện thoại ra xem mau

Tôi: Có ai đâu, điện thoại có rung đâu.

Não: Bảo chơi thì cứ chơi đi.

18. Đi học 2

Não: Ngươi đang làm gì đấy?

Tôi: Nghịch điện thoại.

Não: Nghịch cái gì mà nghịch, buồn ngủ rồi, nhanh đi ngủ đi.

Tôi: Nhưng mà đang lên lớp mà??

Não: Bảo buồn ngủ là buồn ngủ rồi, đừng có cãi.

19. Đi học 3

Não: Ngươi đang làm gì đấy?

Tôi: Tôi buồn ngủ.

Não: Ngủ cái gì mà ngủ, bạn cùng phòng gọi đi nhảy đầm kìa.

Tôi: Nhưng mà phải đi học mà, có điểm danh đó.

Não: Cô không điểm danh đâu, đi nhảy đầm mau.

20. Lúc nằm trên giường

Não: Cả ngày bận rộn, mệt rồi đúng không?

Tôi: Ừ, mới nằm xuống nghỉ ngơi được tý đây.

Não: Ngươi cởi tất chưa?

Tôi: Tất nhiên là rồi

Não: Ngươi để tất chỗ nào ấy?

Tôi: Nhét trong dép ấy

Não: Đi lấy ra đây

Tôi: Làm gì?

Não: Thì cứ lấy ra đi, đừng hỏi.

Tôi: Đây, rồi sao nữa?

Não: Ngửi đi.

Thói quen kỳ lạ trên với những chiếc tất sau một ngày sử dụng gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười.

21. Nói chuyện với người yêu

Người yêu gửi tin nhắn: Em quan trọng hơn hay game quan trọng hơn?

Tôi rep: Chắc chắn là em rồi....

Não: Gửi nhầm rồi, game quan trọng hơn chứ.

Tôi: Nhưng cô ấy là bạn gái...

Não: Game quan trong hơn.

Tôi: Nhưng mà bọn tôi mới yêu nhau 1...

Não: Game quan trọng hơn.

Tôi: Nhưng tôi rất thích...

Não: Game quan trọng hơn.

Tôi rep lại: Game quan trọng hơn.

22. Đi học 4

Não: Bạn cùng bàn vừa ngáp, thấy chứ?

Tôi: Ừ rồi sao?

Não: Ông cũng ngáp đi.

Tôi: Tại sao?

Não: Mau ngáp!

Dưới dòng bình luận nhiều người còn thú thực: "Không hiểu tại sao mình lại làm những trò khó hiểu như này".

"Không chỉ thói quen bẻ tay, mà còn thích bẻ ngón chân và vặn lưng, tuy không hiểu có tác dụng gì nhưng cảm giác có tiếng kêu lại trở thành ghiền", là một bình luận thú vị khác sau khi xem dòng trạng thái.

Nguồn: Weibo Việt Nam