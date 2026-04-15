Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS mới đây đã tổ chức thành công Lễ phát chứng chỉ đợt 2 của tháng 4. Chỉ tính riêng trong tháng này (qua hai đợt vinh danh ngày 5/4 và 12/4), VUS đã trao hơn 5.000 chứng chỉ Cambridge và IELTS cho các học viên xuất sắc. Sự kiện này cũng chính thức nâng tổng số học viên sở hữu chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của toàn hệ thống lên con số kỷ lục mới: 214.831 học viên.

2.425 học viên đạt chứng chỉ Cambridge & IELTS tại đợt 2 tháng 4

Buổi lễ không chỉ đơn thuần là sự kiện trao chứng chỉ mà còn là dịp ghi nhận hành trình vui học và nỗ lực bền bỉ của các em để xây dựng một nền tảng Anh ngữ vững chắc. Con số kỷ lục 214.831 chính là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế tại VUS. Tại đây, tiếng Anh không chỉ học để thi mà học để sử dụng, để tự tin kết nối. Những tấm bằng quốc tế vừa được trao tay sẽ là chiếc chìa khóa đầu tiên giúp các em tự tin mở ra những cánh cửa hội nhập rộng lớn hơn trong tương lai.









Không khí lễ vinh danh và phát chứng chỉ đợt 2 Tháng 4 diễn ra tốt đẹp

Cầm trên tay chứng chỉ Cambridge, em Minh Nhật - một học viên tham gia tại buổi lễ hào hứng chia sẻ: “Em đã gắn bó với VUS từ những ngày đầu chập chững thi Starters, rồi từng bước chinh phục Movers, Flyers và bây giờ là luyện thi IELTS. Điều em thích nhất là phương pháp giảng dạy của các thầy cô, luôn tạo ra không gian để tụi em được chủ động và khám phá bài học thay vì chỉ ghi chép thụ động. Chính điều đó giúp em cảm thấy việc học tiếng Anh rất tự nhiên và có ý thức tự giác học hơn”.

Và thành quả đáng tự hào này có được phần lớn nhờ vào việc VUS liên tục tiên phong áp dụng các phương pháp học đề cao tính chủ động và trải nghiệm thực tế. Nổi bật trong số đó, phương pháp Discovery Learning (Học tập qua khám phá) đang chứng minh hiệu quả vượt trội. Lấy học viên làm trọng tâm, phương pháp này giúp các em không còn thụ động ghi nhớ. Thay vào đó, giáo viên trong lớp học không đóng vai trò là người giảng dạy một chiều mà trở thành người hướng dẫn, tạo ra môi trường học tập mở, kích thích sự tò mò.

Tiết mục văn nghệ bài hát chủ đề chương trình Super Summer 2026 mở màn trong buổi lễ

Đặc biệt, tinh thần học qua khám phá ấy sẽ không chỉ dừng lại ở không gian lớp học. Để nối dài hành trình trải nghiệm, ngay tại buổi lễ, VUS đã chính thức công bố và ra mắt chương trình Anh ngữ hè Super Summer 2026 mang chủ đề: “Khám phá phố thị - Hè siêu thú vị”. Những giai điệu sôi động của bài hát chủ đề vang lên trực tiếp trên sân khấu đã thực sự khuấy động cả hội trường, truyền sức nóng và sự háo hức đến hàng ngàn học viên.

Chương trình Super Summer được thiết kế tinh gọn nhưng đầy ắp trải nghiệm với: 6 tuần học tiếng Anh theo chủ đề, 4 câu lạc bộ kỹ năng, 2 chuyến đi thực tế và 1 buổi lễ tổng kết.