Hàng năm, trước cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway, hàng nghìn người xếp hàng bên ngoài CHI Health Center Arena ở Omaha, Nebraska để nghe tỷ phú Warren Buffett phát biểu.



Một số người đến để xin lời khuyên đầu tư, những người khác khao khát lời khuyên về cuộc sống của Buffett...

Ít ai biết được rằng, nhà Huyền thoại đến từ Omaha không phải người có tài hùng biện bẩm sinh, thậm chí hồi trẻ ông còn rất ngại khi phải phát biểu trước đám đông.

"Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi trông tôi sẽ như nào khi buộc phải nói trước đám đông. Có thể tôi sẽ nôn mửa", ông viết trong cuốn tiểu sử "Quả cầu tuyết: Warren Buffett và cuộc sống kinh doanh".

Vị thuyền trưởng của Berkshire Hathaway từng là người sợ nói trước đám đông

Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh doanh Columbia năm 1951, Buffett quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Ông đăng ký tham gia một khóa học nói trước công chúng trị giá 100 đô la tại Dale Carnegie Training - một học viện được đặt tên theo diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn, tác giả cuốn How to Win Friends and Influence People (Đắc nhân tâm) và nhiều cuốn sách bán chạy khác.

"Lớp học chắc chắn có tác động lớn nhất đến thành công sau này của tôi", Buffett nói với tác giả Gillian Zoe Segal trong một cuộc phỏng vấn.

"Một sự cải thiện nhỏ trong kỹ năng giao tiếp của bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn về khả năng kiếm tiền trong tương lai cũng như trong nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống", vị tỷ phú nói thêm.

Sau này, CNBC đã có buổi trò chuyện cùng Joe Hart – Chủ tịch, CEO của Viện Dale Carnegie – về những bài học quan trọng nhất giúp một người giao tiếp hiệu quả trước công chúng và thay đổi cuộc đời mình giống như Warren Buffett. Theo đó, dưới đây là 4 bài học quan trọng nhất:

Học hỏi càng nhiều càng tốt

Joe Hart cho rằng, một trong những đặc điểm tuyệt vời của Warren Buffett là học hành theo cách rất chủ động, điều đó khiến ông dễ dàng thành công. Vì luôn học hỏi, Buffett liên tục bồi đắp thông tin cho những chủ đề mình yêu thích.

Warren Buffett đã học một lớp diễn thuyết để thay đổi chính mình

Theo tài liệu Hướng dẫn diễn thuyết hiệu quả (Speak more effectively) do Dale Carnigie biên soạn, những bài diễn thuyết hay nhất được thực hiện bởi những người am hiểu tường tận về chủ đề đó.

"Hãy nói về điều mà bạn biết và biết rằng mình biết. Đừng bỏ ra 10 phút hoặc 10 giờ để chuẩn bị cho một bài nói, mà hãy bỏ ra 10 tuần hoặc 10 tháng. Thậm chí tốt hơn nữa là dành 10 năm cho nó", Carnigie viết.

Nói về trải nghiệm của chính bạn

Carnegie viết rằng, việc kể về những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân là con đường ngắn nhất để thu phục mọi người. Buffett thường làm điều này trong các bài diễn thuyết của mình, thêm vào những giai thoại trong cuộc đời và sự nghiệp của ông để đưa ra quan điểm.

"Hãy mang theo một tờ giấy trong vài tuần để ghi chú lại những trải nghiệm mỗi khi bạn nghĩ về các chủ đề mình sắp nói trước đám đông", Dale Carnigie gợi ý. Những điều cần ghi chú có thể là một nỗi hối hận lớn, một tham vọng lớn, hoặc vấn đề tại sao bạn thích hoặc không thích trường học…

Chỉ ghi chú chứ đừng viết ra trước bài nói

Nếu từng xem Buffett diễn thuyết, bạn sẽ thấy ông hiếm khi nhìn vào một mảnh giấy. Đó là bởi vì một trong những nguyên tắc cốt lõi của Carnigie là, một bài diễn thuyết hay không bao giờ được viết ra trước.

Thay vào đó, Dale Carnigie đề xuất người diễn thuyết chỉ nên tạo ra các ghi chú ngắn gọn, vì việc đọc lại nguyên bản một bài viết từ trước sẽ xóa mờ đi sự hiện diện của chính họ: "Nếu viết ra trước bài nói, khi diễn thuyết thật, bạn sẽ phải cố gắng nhớ ra những điều mình đã viết. Điều này khiến bạn trở nên mất tự nhiên".

Hào hứng với chủ đề cần nói

Nụ cười mang năng lượng tích cực, và sự lan tỏa tự tin tạo ra một sự khác biệt lớn, Joe Hart nói với CNBC.

Warren Buffett quan tâm một cách say mê đến lĩnh vực đầu tư, tài chính và đạt được thành công khi còn trẻ. Điều này giúp duy trì sự tâm huyết trong các bài trả lời phỏng vấn cũng như các bài nói chuyện trước công chúng của ông.

"Ngay cả những người với khả năng nói chuyện bình thường cũng có thể diễn thuyết tốt nếu họ được nói về chủ đề mà mình say mê một cách sâu sắc", Carnigie nhận định.

Theo CNBC