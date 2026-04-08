T.N.H (21 tuổi, dân tộc Nùng, tỉnh Lạng Sơn) vừa bước vào ca phẫu thuật lần thứ 9 với bộ "hồ sơ y khoa" khiến nhiều người xót xa: 8 lần phẫu thuật vì biến chứng đại tràng bẩm sinh. Bụng em giờ đây không còn giữ được cấu trúc bình thường mà là “trận đồ” chằng chịt sẹo dính, nơi các quai ruột bám chặt vào nhau.

Mới đây, H tăng cân, đi khám và phát hiện khối u buồng trứng âm thầm lớn nhanh, vượt ngưỡng hơn 20cm. Những bất thường kéo đến, khối u gây giãn đài bể thận, chèn ép niệu quản, gan, phổi gây khó thở.

Bụng H chằng chịt những vết sẹo cũ (Ảnh: BVCC)

H. đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ phần phụ - mất đi thiên chức làm mẹ khi mới đôi mươi. Nỗi sợ ấy không chỉ là nỗi sợ bệnh tật. Đó là cảm giác mất đi một phần tương lai - mất đi khả năng làm mẹ khi cuộc đời còn chưa kịp bắt đầu.

Bước ngoặt đến khi H. được thăm khám tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tại đây, các bác sĩ không chỉ nhìn vào bệnh lý mà còn nhìn vào cả tương lai của bệnh nhân.

H. nhớ lại: "Có nơi bảo phải cắt hết để an toàn, lúc đó em rất lo lắng vì mình còn quá trẻ. Cho đến khi gặp các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được các bác tư vấn dù rất lo sợ nhưng em yên tâm hơn rất nhiều, em biết mình phải đánh cược một lần để được sống trọn vẹn".

Trường hợp của H được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đánh giá là ca bệnh hi hữu và đặc biệt khó. Không chỉ là thử thách về kỹ thuật mà đây còn là cuộc đấu trí về bản lĩnh y đức, để giữ lại niềm hy vọng cho cô gái trẻ.

Người cầm lái “con tàu” vượt bão ấy là TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ ung thư. TS.BS Nguyễn Văn Thắng triệu tập hội chẩn kỹ lưỡng, đưa ra phương án điều trị được "cá thể hóa" tuyệt đối để đảm bảo an toàn cao nhất cho bệnh nhân.

"Với 8 lần mổ cũ, ổ bụng bệnh nhân giống như một bãi mìn bị thay đổi hoàn toàn địa hình. Thách thức không phải là lấy khối u, mà là lách qua những mảng dính để không làm thủng ruột hay tổn thương tạng.

Chúng tôi kiên quyết chọn con đường khó nhất: thăm dò nội soi trước bằng một vị trí chọc đặc biệt để 'đọc' bản đồ dính bên trong. Chỉ khi xác định được vị trí ruột an toàn, chúng tôi mới thực hiện đường mổ dọc tránh điểm dính đó. Vừa bóc tách u, vừa bảo tồn buồng trứng. Bởi với một cô gái 21 tuổi, bảo tồn chức năng sinh sản chính là bảo vệ tương lai của em" - TS Thắng cho biết.

Ca phẫu thuật trải qua nhiều giờ căng thẳng (Ảnh: BVCC)

Cau phẫu thuật trải qua nhiều giờ căng thẳng. Trong suốt quá trình phẫu thuật, từng thao tác bóc tách đều phải tính toán kỹ lưỡng. Không có chỗ cho sai sót. Mỗi milimet di chuyển đều là sự cân nhắc giữa rủi ro và an toàn.

Song song với việc lấy khối u, một mục tiêu khác được đặt ra: bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân. Đây là phần khó nhất, bởi khối u lớn, mô dính phức tạp khiến ranh giới giải phẫu không còn rõ ràng.

Ca mổ kết thúc, khối u lớn được lấy ra trọn vẹn. Quan trọng hơn, buồng trứng của nữ bệnh nhân được bảo tồn thành công, giúp giữ lại cơ hội sinh sản trong tương lai.

H hạnh phúc chia sẻ: "Em từng nghĩ mình sẽ phải chấp nhận mất đi khả năng làm mẹ. Nhưng sau ca mổ này, em thấy như mình được cho thêm một cơ hội. Em biết ơn các bác sĩ rất nhiều”.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết thêm: "Với những trường hợp có khối u lớn phát triển trên nền cơ thể từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, việc thăm khám sớm ngay khi có bất thường là yếu tố sống còn. Đặc biệt, với các ca bệnh có yếu tố phức tạp, hãy tìm đến các bệnh viện tuyến đầu để được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp đánh giá, xây dựng phương án điều trị cá thể hóa, giúp bảo tồn tối đa sức khỏe và chức năng sinh sản".

TS Thắng cũng nhấn mạnh, không chỉ là câu chuyện cá nhân, trường hợp của H. cũng gióng lên cảnh báo về u buồng trứng - một bệnh lý phụ khoa không hiếm gặp nhưng thường bị bỏ qua ở giai đoạn sớm. Theo các bác sĩ, u buồng trứng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, dễ bị nhầm với tăng cân, rối loạn tiêu hóa hoặc mệt mỏi thông thường.

Chỉ khi khối u phát triển lớn, người bệnh mới xuất hiện các dấu hiệu như bụng to nhanh bất thường, đau âm ỉ vùng bụng dưới, tiểu khó, đầy bụng hoặc khó thở do khối u chèn ép các cơ quan lân cận. Lúc này, việc điều trị không chỉ phức tạp hơn mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, đặc biệt ở phụ nữ trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ - kể cả người trẻ không nên chủ quan với những thay đổi bất thường của cơ thể. Việc khám phụ khoa định kỳ và siêu âm ổ bụng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phát hiện sớm các khối u, tránh rơi vào tình huống nguy hiểm như trường hợp của H.