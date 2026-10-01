2027 chưa tới đã có phim hành động hứa hẹn cực hot, mời được dàn cast toàn “thứ dữ” VTV mới tài

Đường đua phim Việt năm 2027 chưa chính thức bắt đầu nhưng Trên Con Đường Mới đã sớm thu hút sự quan tâm nhờ dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt thực lực. Dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trần Bảo Sơn sau 10 năm vắng bóng, nhưng điều khiến bộ phim thêm phần đáng tò mò nằm ở những cái tên đồng hành cùng anh. Từ NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam đến Quang Sự, bộ phim sở hữu loạt diễn viên quen mặt trên sóng giờ vàng VTV, những người vốn đã tạo được dấu ấn riêng qua nhiều vai diễn truyền hình.

(Ảnh: NSX)

Những năm gần đây, chuyện diễn viên truyền hình miền Bắc lấn sân điện ảnh không còn xa lạ với khán giả Việt. Nhiều gương mặt trưởng thành từ màn ảnh nhỏ đã góp mặt trong các dự án chiếu rạp, mang theo kinh nghiệm diễn xuất và lượng khán giả quen thuộc. Tuy nhiên, việc một bộ phim cùng lúc quy tụ nhiều diễn viên gắn liền với các bộ phim giờ vàng VTV như Trên Con Đường Mới vẫn là một điểm đáng chú ý.

Trong số này, NSƯT Hoàng Hải là cái tên có bề dày kinh nghiệm đáng nể. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình, thường đảm nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý và sức nặng cảm xúc. Trong khi đó, Doãn Quốc Đam nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng, liên tục tạo ra những nhân vật có màu sắc riêng. Sự linh hoạt trong diễn xuất giúp anh trở thành gương mặt được khán giả chú ý mỗi khi xuất hiện trong một dự án mới. Quang Sự cũng là diễn viên sở hữu kinh nghiệm ở cả truyền hình lẫn điện ảnh tuy nhiên đã rất lâu rồi khán giả không được thấy anh trên màn ảnh rộng. Khi những cái tên này cùng xuất hiện trong một bộ phim hành động, điều đáng chờ đợi không chỉ nằm ở các phân cảnh gay cấn mà còn là cách họ tạo nên những tương tác, đối đầu và diễn biến tâm lý trên màn ảnh rộng. Dàn cast còn có Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh và Paris Bảo Nhi, góp phần tạo nên một tập hợp diễn viên đa dạng về thế hệ và màu sắc thể hiện.

Doãn Quốc Đam (Ảnh: NSX)

NSƯT Hoàng Hải (Ảnh: NSX)

Quang Sự (Ảnh: NSX)

Đáng chú ý, Trên Con Đường Mới còn là dự án mà Trần Bảo Sơn đảm nhận cùng lúc ba vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Sau nhiều năm hoạt động trước ống kính, anh lần đầu trực tiếp cầm trịch một bộ phim điện ảnh, với mong muốn kể câu chuyện bằng góc nhìn của chính mình. Theo chia sẻ từ ê-kíp, kịch bản được phát triển trong nhiều năm, riêng quá trình hoàn thiện bản cuối cùng và xây dựng storyboard kéo dài gần hai năm. Trần Bảo Sơn cũng dành khoảng sáu tháng tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên, với quan điểm ưu tiên sự phù hợp với nhân vật thay vì danh tiếng.

(Ảnh: NSX)

Trên Con Đường Mới là phim hành động, tội phạm lấy bối cảnh Mỹ và Việt Nam. Phim xoay quanh Trung, người đàn ông đối mặt với những biến cố trong quá khứ, bị cuốn vào thế giới ngầm của cờ bạc, tội phạm trực tuyến và những cuộc đấu đá vì tiền bạc, quyền lực. Giữa vòng xoáy nguy hiểm, Trung tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời, hướng đến quê hương và những giá trị gia đình. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 1/1/2027.