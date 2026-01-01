2025 tôi tiết kiệm thêm gần 100 triệu nhờ làm 3 việc

Cuối năm nhìn lại, có một con số khiến chính tôi cũng bất ngờ: gần 100 triệu đồng tiền tiết kiệm tăng thêm, dù thu nhập không có gì đột biến. Tôi không trúng thưởng, không đầu tư thắng lớn.

Tất cả đến từ 3 việc rất bình thường mà tôi đã làm một cách nghiêm túc và đều đặn suốt cả năm. Trước đây tôi từng nghĩ tiết kiệm thêm 100 triệu là chuyện xa vời, chỉ dành cho người thu nhập cao. Nhưng hóa ra, vấn đề không nằm ở số tiền kiếm được, mà nằm ở cách mình đối xử với tiền mỗi ngày.

1. Trả lương cho bản thân ngay khi vừa nhận tiền

Đầu năm 2025, tôi quyết định thay đổi một thói quen đã theo mình suốt nhiều năm: tiêu xài trước, tiết kiệm sau.

Trước kia, mỗi khi có lương, tôi thường nghĩ “cuối tháng dư bao nhiêu thì để dành bấy nhiêu”. Và kết quả gần như năm nào cũng giống nhau: chẳng dư được là bao. Năm 2025, tôi làm ngược lại. Vừa nhận tiền, tôi tự “trả lương” cho tương lai của mình trước bằng cách chuyển ngay một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm, coi như số tiền đó không còn tồn tại trong chi tiêu hàng tháng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Ban đầu cũng hơi khó chịu. Có những lúc nhìn tài khoản chi tiêu mỏng hơn trước, tôi phải cân nhắc kỹ hơn khi mua sắm hay đi chơi. Nhưng chỉ sau vài tháng, cảm giác đó biến mất. Tôi quen dần với mức chi tiêu mới, thậm chí thấy mình vẫn sống ổn mà không thiếu thốn gì. Điều quan trọng nhất là tâm lý thay đổi hoàn toàn: tiết kiệm không còn là “phần thừa”, mà là ưu tiên số một. Cả năm 2025, chỉ riêng việc này đã giúp tôi tích lũy được một khoản đáng kể, đều đặn và không hề áp lực.

2. Cắt những khoản chi nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày

Trước đây, tôi từng xem nhẹ những khoản chi vài chục nghìn: một ly cà phê tiện đường, một bữa ăn đặt app cho nhanh, một món đồ mua vì “thấy rẻ”.

Mỗi lần chi, tôi đều tự trấn an rằng số tiền này chẳng đáng là bao. Nhưng đến khi tôi ngồi lại và cộng thử tổng chi phí của những thói quen nhỏ đó trong một tháng, rồi nhân lên cả năm, con số hiện ra khiến tôi giật mình.

Năm 2025, tôi không cắt hết mọi thú vui, nhưng tôi chọn lọc lại. Tôi vẫn uống cà phê, nhưng không phải ngày nào cũng mua bên ngoài. Tôi vẫn đặt đồ ăn, nhưng chỉ khi thực sự bận hoặc cần thiết.

Tôi cũng tập thói quen dừng lại vài phút trước khi mua một món đồ không nằm trong kế hoạch, tự hỏi bản thân rằng mình có thật sự cần nó không, hay chỉ đang mua vì cảm xúc nhất thời. Những thay đổi này rất nhỏ, nhưng khi lặp lại hàng trăm lần trong năm, số tiền giữ lại được lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

3. Giữ nguyên mức sống

Trong năm 2025, tôi có thêm một vài nguồn thu phụ. Không đều cũng không nhiều nhưng đủ để cải thiện dòng tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Sai lầm mà tôi từng mắc trong quá khứ là cứ kiếm thêm được bao nhiêu thì chi tiêu cũng tăng tương ứng bấy nhiêu. Thu nhập tăng, tiêu chuẩn sống tăng theo, cuối cùng tiết kiệm vẫn giậm chân tại chỗ. Lần này, tôi đặt ra một nguyên tắc rất rõ ràng: tiền kiếm thêm không dùng để nâng mức sống, mà dùng để củng cố sự an toàn tài chính.

Tôi vẫn giữ nguyên mức chi tiêu như trước, coi thu nhập phụ là “tiền thưởng cho tương lai”. Phần lớn số tiền đó được chuyển thẳng vào tiết kiệm hoặc để dành cho các mục tiêu dài hạn. Nhờ vậy, dù thu nhập không tăng vọt, tổng tài sản của tôi vẫn đi lên một cách chắc chắn. Cảm giác an tâm khi biết mình có thêm lớp đệm tài chính khiến tôi thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều, không còn lo lắng thái quá mỗi khi có biến cố bất ngờ.

Cuối năm 2025, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra tiết kiệm không phải là hành động khắc khổ hay ép bản thân sống thiếu thốn. Nó đơn giản là học cách đưa ra quyết định tỉnh táo hơn với tiền bạc. 3 việc tôi làm không hề cao siêu, ai cũng có thể áp dụng, miễn là đủ kiên nhẫn và kỷ luật. Gần 100 triệu tiết kiệm thêm không chỉ là một con số, mà là bằng chứng cho thấy tôi đã kiểm soát được tiền, thay vì để tiền kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Và đó có lẽ là thành quả lớn nhất mà năm 2025 mang lại cho tôi.