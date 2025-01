2025 dừng sản xuất Anh Trai Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió, 2 "tân binh" sẽ được trình làng!

Ngày 8/1, NSX show Chông Gai và Chị Đẹp đã công bố chương trình thực tế mới sẽ được lên sóng trong năm nay. Theo đó, NSX đã ký kết hợp tác với đơn vị nắm bản quyền chương trình Show It All, chính thức mang show thực tế này về Việt Nam.

Show It All là chương trình dành cho các thí sinh thể hiện tài năng cá nhân một cách sáng tạo, độc đáo nhất có thể. Định dạng của chương trình cho phép người tham gia trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật, từ ca hát, nhảy múa, biểu diễn xiếc, đến những kỹ năng đặc biệt ít thấy trong các chương trình khác. Chương trình sẽ được sản xuất bởi chính bộ đôi SlimV - Đinh Hà Uyên Thư đình đám từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Show It All sẽ chiêu mộ những gương mặt trẻ và các thí sinh trải qua quá trình đào tạo để hoàn thiện kỹ năng của một nghệ sĩ. Đến cuối, các thực tập sinh xuất sắc nhất sẽ có được vị trí ra mắt. Tại Trung Quốc, Show It All không chỉ thu hút bởi tính giải trí mà còn bởi sự sáng tạo của các thí sinh và cách ban giám khảo tương tác, đánh giá. Nó thường được phát sóng trên các nền tảng lớn ở Trung Quốc, như Youku hoặc Mango TV.

Lễ ký kết hợp tác giữa NSX Việt Nam và đơn vị nắm bản quyền chương trình Show It All

Trong năm 2025, NSX show Chông Gai và Chị Đẹp sẽ tập trung cho Show It All và một chương trình thực tế về trải nghiệm làm nông mang tên Haha Farmer nhằm mang đến "làn gió" mới cho thị trường gameshow Việt. Về kế hoạch, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 và Chị Đẹp Đạp Gió mùa 3 sẽ bị tạm ngưng sản xuất trong năm nay.

Trong năm 2024, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được đánh giá là một chương trình thực tế âm nhạc thay đổi xu hướng giải trí của khán giả Việt. Sau khi phát sóng, hiệu ứng của chương trình bùng nổ khiến nhiều người choáng ngợp, và khán giả Việt cũng trở lại yêu thích "idol nội địa" hơn.

Bằng chứng là concert đầu tiên tại TP.HCM vào ngày 19/10/2024 đã thu hút gần 20.000 khán giả tham dự tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Đây là sự kiện âm nhạc hoành tráng với các tiết mục được đầu tư công phu, mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ.

Không dừng lại ở đó, concert tiếp theo tại Hưng Yên vào ngày 14/12/2024, BTC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã công bố có hơn 130.000 khán giả đến Hưng Yên tham gia và ủng hộ concert 2 tại Hưng Yên. Theo BTC, số liệu nói trên được đo lường bằng hệ thống FootFall tại Ocean Park 2, 3. Sau concert 2, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo sẽ có concert 3 vào tháng 3/2025 tại TP.HCM.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một trong những gameshow thành công nhất năm 2024

Sau show Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 (mùa 2) đã chính thức lên sóng vào ngày 26/10/2024. Chương trình vẫn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khán giả, với các thử thách như biểu diễn cùng lưới khổng lồ, vũ đạo với giày ballet, xiếc tre kết hợp đu bay trên không, xiếc múa lửa và đu người trên không, bập bênh đu quay. Những thử thách này tạo cơ hội cho các thí sinh thể hiện sự chịu chơi và bứt phá của mình.

Mặc dù không đạt được hiệu ứng như mong đợi, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 vẫn mang đến nhiều sân khấu giải trí cho khán giả. Đặc biệt là trong 2 công diễn gần nhất là 4 và 5, những tiết mục trong chương trình đã viral hơn, được đánh giá là màn trình diễn xuất sắc trong mùa 2. Chị Đẹp mùa 2 đang đi đến chặng đua cuối cùng, sau công diễn 5 sẽ là đêm thi Chung kết và kết quả thành đoàn sẽ được ấn định.