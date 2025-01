Tập 12 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió 2024 vừa lên sóng cùng với hàng loạt tiết mục hấp dẫn. Trong tập này, đội của Mie mang đến không khí đậm màu sắc Ấn Độ - Ba Tư với tiết mục Gone gone gone.

Điều đặc biệt, Cẩm Ly - chị ruột Minh Tuyết cũng tham gia trình diễn với phân đoạn rất ngắn. Tuy đóng vai cameo nhưng khi vừa bước ra sân khấu, Cẩm Ly đã khiến sân khấu Chị đẹp đạp gió 2024 gần như nổ tung vì tiếng la hét, cổ vũ từ khán giả.

Cẩm Ly - Minh Tuyết

Kết thúc tiết mục, Minh Tuyết - Cẩm Ly cùng ra sân khấu giao lưu với khán giả. Lúc này, Minh Tuyết mới xúc động nói lời cảm ơn Cẩm Ly. Cố không để rơi nước mắt, Minh Tuyết kể: "Thay mặt cho team Mie, em xin cảm ơn chị Tư (Cẩm Ly - PV) và cả anh Minh, tức là ông xã chị Tư. Bởi vì tụi em mới nghĩ ra ý tưởng này hôm kia thôi. Tụi em muốn có người dẫn chuyện vào tiết mục và cố gắng tìm kiếm người thích hợp đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, vì thời điểm quay hình rơi vào thứ Sáu, các anh chị chuyên diễn kịch đều bận đi diễn, không thể sắp xếp được.

Em bó tay, nghĩ là xong rồi, không thể tìm ra người dẫn chuyện. Rồi nửa đêm, Hoàng Yến Chibi nói với em rằng: Mẹ ơi, sao mẹ không mời chị Cẩm Ly. Lúc đó, em vỡ òa luôn, em mới nghĩ tại sao mình đi kiếm người này người kia mà không hỏi qua chị mình - người mình có thể dễ mời nhất. Vậy rồi em gọi chị Tư, lúc đó chỉ còn 1 ngày nữa là diễn rồi. Chị Tư nghe xong mới la lên làm sao mà sắp xếp được, rồi còn học bài và chuẩn bị mấy thứ nữa. Tính chị Tư cũng OCD giống em, tức là rất kỹ, đã không làm thì thôi, chứ nếu làm thì phải thật chỉn chu, kỹ lưỡng chị Tư mới làm. Nhờ chị Tư xong, em còn gọi cho anh Minh để thuyết phục thêm. Em có nói rằng nếu xuất hiện ở đây thì khán giả trẻ sẽ rất thương chị Tư".

Dù có nhiều cố gắng nhưng đội của Minh Tuyết vẫn thua đau đớn

Dẫu vậy, đội Mie - Minh Tuyết không nhận được kết quả tốt như mong đợi. Kết thúc phần bình chọn, đội Mie - Minh Tuyết chỉ nhận được 2870 điểm hoa sóng. Đồng nghĩa, đội Tóc Tiên và đội Kiều Anh tấn công thành công, mỗi đội mang về 1 bông hoa đạp gió, còn đội Mie thì đứng trước nguy cơ bị loại thành viên.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thể hiện sự bất bình trước kết quả. Một số người cho rằng tiết mục của đội Minh Tuyết hay, trình diễn chỉn chu, đẹp mắt nhưng điểm số lại chưa tương xứng.

Đội của Mie - Minh Tuyết hội ý với nhau sau khi nhận kết quả không thuận lợi

Ở chiều ngược lại, không ít người xem đánh giá rằng nếu nói kết quả không công bằng thì cũng hơi chủ quan. Vì tất cả các đội đều hay, đội nào cũng mang đến tiết mục tốt, khi bình chọn trực tiếp ở trường quay, sẽ có đội gặp bất lợi, và vô tình đội đó là đội của Minh Tuyết - Mie. Vậy nên, đừng quá căng thẳng chuyện điểm số mà bình luận tiêu cực về các chị đẹp lẫn chương trình Chị đẹp đạp gió 2024.