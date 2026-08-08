Sau 6 lần lọc ảo của hệ thống tuyển sinh chung, nhiều trường đại học đã dự kiến thời điểm công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo kế hoạch, các trường phải hoàn tất việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Năm nay, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với khoảng 7,18 triệu nguyện vọng. Như vậy, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Thời điểm công bố điểm chuẩn không giống nhau giữa các trường. Có trường dự kiến công bố ngay ngày 9/8, trong khi một số trường công bố vào ngày 12 hoặc 13/8.

Lịch công bố điểm chuẩn của 20 trường đại học

STT Trường Lịch công bố điểm chuẩn năm 2026 (dự kiến) 1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 10/8 2 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM Sau 17h ngày 9/8 3 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM Ngày 9/8 4 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Ngày 12/8 5 Trường Đại học Ngoại thương Ngày 9 hoặc 10/8 6 Đại học Bách khoa Hà Nội Sớm nhất ngày 10/8 7 Trường Đại học Mở Hà Nội Sớm nhất ngày 10/8 8 Đại học Kinh tế Quốc dân Ngày 10/8 9 Đại học Kinh tế Luật - ĐH Quốc Gia TP.HCM Ngày 10/8 10 Học viện Ngân hàng Sớm nhất ngày 9/8 11 Đại học Mở TP.HCM Ngày 13/8 12 Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM Ngày 10/8 13 Học viện Phụ nữ Việt Nam Ngày 9/8 14 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Ngày 10/8 15 Học viện Chính sách và phát triển Ngày 9/8 16 Đại học Tôn Đức Thắng Ngày 10/8 17 Đại học Ngân hàng TP.HCM Ngày 9/8 18 Đại học Công thương TP.HCM Ngày 10/8 19 Đại học Luật TP.HCM Ngày 10/8 20 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Ngày 10/8

Lịch trên được tổng hợp theo thông tin dư kiến từ các trường và có thể được điều chỉnh. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của từng trường để cập nhật thời gian chính xác.

Điểm chuẩn được công bố trong 5 ngày

Theo lịch trên, ngày 9/8 là thời điểm sớm nhất một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn. Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM và Học viện Ngân hàng nằm trong nhóm dự kiến công bố từ thời điểm này.

Đến ngày 10/8, nhiều trường đại học lớn dự kiến công bố điểm chuẩn, trong đó có: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Công thương TP.HCM và một số trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hiện 20 trường đại học đã chốt lịch dự kiến công bố điểm chuẩn 2026, sớm nhất từ ngày 9/8. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Một số trường có lịch công bố muộn hơn. Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến công bố ngày 12/8, trong khi Trường Đại học Mở TP.HCM dự kiến công bố ngày 13/8.

Thời gian công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 trải dài từ ngày 9 đến ngày 13/8.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn?

Sau khi trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển theo hướng dẫn của trường và trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Việc biết mình trúng tuyển nhưng không thực hiện xác nhận đúng hạn có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học.

Lịch công bố điểm chuẩn của các trường sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thông báo mới. Thí sinh nên kiểm tra thông tin trực tiếp từ trường, đặc biệt trong trường hợp trường điều chỉnh thời gian công bố.