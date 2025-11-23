20 phút sau khi mở mắt quyết định cả ngày của bạn: Đây là 3 việc nên làm ngay

Rất nhiều người trong chúng ta bắt đầu buổi sáng bằng… một chuỗi hỗn loạn: Vội vã tắt chuông báo thức, với tay tìm điện thoại, lướt một vòng mạng xã hội, rồi cuống cuồng lao ra khỏi giường trong trạng thái mụ mị, đầu óc nằng nặng, cảm xúc “tụt mood” không hiểu vì sao. Đến khi bước ra đường, chỉ một chút tắc đường, một email khó chịu hay một cuộc họp đột xuất thôi cũng đủ khiến cả ngày trôi qua trong bực bội.

Thật ra, không phải ngày nào cũng “xui”, mà là chúng ta đang vô tình bắt đầu buổi sáng theo cách khiến bản thân kiệt sức và căng thẳng hơn. Nếu bạn muốn ngày mới hanh thông, nhẹ nhàng và đỡ “drama” hơn, hãy thử thay đổi từ những điều rất nhỏ trong 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy. Dưới đây là 3 việc đơn giản, mộc mạc, ai cũng làm được nhưng lại có thể xoay chuyển năng lượng cho cả ngày dài.

1. Đừng chụp lấy điện thoại, hãy chậm lại vài nhịp cho cơ thể tỉnh táo

Thói quen phổ biến nhất của người trưởng thành thời nay là mở mắt ra là tìm ngay chiếc điện thoại. Tin nhắn, mail, thông báo, mạng xã hội… ập đến như một cơn sóng, chưa ra khỏi giường đã “đầy đầu chuyện thiên hạ”.

Trong khi đó, cơ thể bạn vừa trải qua vài tiếng ngủ đêm, nhịp tim còn chậm, não bộ chưa kịp “khởi động”. Việc ném ngay cho mình một đống thông tin, tin tức, drama, deadline là cách nhanh nhất để tự làm mình mệt mỏi từ… 6 giờ sáng.

Thay vì vậy, hãy cho bản thân chậm lại vài nhịp:

- Hít sâu 3–5 lần, cảm nhận không khí đi vào lồng ngực, rồi từ từ thở ra.

- Vươn vai, xoay nhẹ cổ, lật người sang hai bên để cột sống được “đánh thức” một cách êm ái.

- Ngồi dậy từ từ, đặt hai chân xuống sàn, cảm nhận mặt đất dưới lòng bàn chân – một động tác nhỏ nhưng giúp bạn quay về hiện tại, không vội lao theo guồng quay của tin tức và công việc.

Chỉ cần 2–3 phút như vậy, bạn đã cho cơ thể quyền được tỉnh dậy êm đềm thay vì bị “giật” thức bằng chuông báo thức và thông báo trên màn hình. Điện thoại vẫn ở đó, email vẫn ở đó, nhưng một cơ thể và cái đầu tỉnh táo sẽ xử lý mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

2. Uống một cốc nước ấm và làm gọn một góc nhà nhỏ

Buổi sáng, cơ thể mất nước sau cả đêm dài. Thay vì uống cà phê ngay lập tức, hãy bắt đầu bằng một cốc nước ấm nhỏ. Không cần cầu kỳ: Chỉ cần nước ấm thường, có thể vắt thêm vài giọt chanh hoặc một lát gừng nếu bạn thích.

Cốc nước ấm giúp:

- “Đánh thức” hệ tiêu hóa, khiến bụng dễ chịu hơn.

- Làm ấm người, đặc biệt trong những buổi sáng trời trở gió.

- Tạo cảm giác bạn đang chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất.

Trong lúc chờ nước sôi, hãy tranh thủ:

- Gấp lại chăn gối, chỉnh ga giường phẳng phiu.

- Thu gọn vài món đồ trong bếp, xếp gọn chén bát nếu tối qua còn chưa rửa.

- Mở hé cửa sổ cho nắng và gió lọt vào nhà.

Nghe thì có vẻ “việc vặt”, nhưng căn nhà gọn gàng hơn một chút sẽ khiến bạn nhẹ đầu hơn rất nhiều. Cảm giác bước từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn thấy mọi thứ sạch sẽ, sáng sủa, đó là liều thuốc tinh thần không tốn một đồng nào.

Đặc biệt với phụ nữ, nhất là mẹ bỉm hoặc chị em đi làm công sở, buổi sáng luôn là “trận chiến” với thời gian. Nhưng chỉ cần 3–5 phút để kéo rèm, gấp chăn, đặt lại đôi dép đúng chỗ, dọn bớt mớ đồ linh tinh trên bàn… bạn đã tự tạo cho mình một nền tảng dễ chịu để ngày mới đỡ rối ren.

3. Dành 5 phút “soát nhẹ” một ngày và gửi cho bản thân một câu chúc

Không cần lập kế hoạch ngày mới như… quản lý dự án, nhưng nếu bạn bước ra khỏi cửa mà không biết rõ hôm nay mình phải làm gì, rất dễ rơi vào trạng thái bị động, ai gọi gì làm nấy, việc quan trọng thì quên, việc lặt vặt thì ôm hết.

Trước khi bắt đầu trang điểm, pha cà phê hay chuẩn bị đồ ăn sáng, hãy ngồi xuống bàn (hoặc ngay mép giường), viết nhanh 3 điều:

- Hôm nay việc quan trọng nhất mình cần hoàn thành là gì?

- Hôm nay mình cần chú ý điều gì để bớt stress hơn?

- Hôm nay mình muốn dành thời gian cho ai/cho điều gì?

Có thể là hoàn thành một bài báo, gọi điện cho bố mẹ, chơi với con 30 phút không cầm điện thoại, đi ngủ trước 11 giờ. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy ngày hôm đó có ý nghĩa.

Sau đó, hãy tự gửi cho mình một câu chúc nhỏ. Nghe tưởng “sến”, nhưng hiệu quả lắm:

- “Chúc mình hôm nay bình tĩnh, không nổi nóng vì chuyện nhỏ".

- “Chúc mình đủ tập trung để làm xong việc quan trọng".

- “Chúc mình dù bận vẫn cười nhiều".

Câu chúc đó có thể viết vào giấy note, dán lên gương hoặc để trong ứng dụng ghi chú. Đến giữa ngày, khi bạn mệt, chỉ cần liếc lại là nhớ bản thân từng hứa gì với chính mình vào buổi sáng.

Không ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp kẹt xe, email khó chịu hay deadline dí sát cổ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bắt đầu buổi sáng trong trạng thái rối bời, hoặc bình tĩnh trao cho mình 20–30 phút “khởi động nhẹ” với 3 việc đơn giản.

Những thói quen nhỏ, lặp lại đều đặn, sẽ trở thành nền tảng tinh thần giúp bạn bớt chông chênh. Và biết đâu, chỉ sau vài tuần, bạn sẽ nhận ra: À, hóa ra “ngày hanh thông” không phải nhờ may mắn từ đâu rơi xuống, mà chính là do mình tự gieo từ mỗi buổi sáng.