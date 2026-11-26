Năm 15 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng những năm tháng học trò, Đào Xuân Quý (sinh năm 1992) phát hiện mắc ung thư hạch . Từ đó, cuộc sống của cậu học sinh gắn với những đợt nằm viện, truyền hóa chất và những lần đối diện ranh giới sinh tử.

Năm 2007, Quý bắt đầu hành trình điều trị kéo dài. Tuy nhiên, bệnh không đáp ứng với phác đồ ban đầu. Sau 6 đợt hóa chất, tình trạng không thuyên giảm. Có thời điểm, anh rơi vào nguy kịch do vỡ động mạch chủ, mất nhiều máu. Các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phải khẩn trương cấp cứu để giữ lại sự sống cho bệnh nhân tuổi thiếu niên.

Bước ngoặt đến vào năm 2009, khi Quý được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân dưới sự điều trị của PGS.TS Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cùng các đồng nghiệp.

Với phương pháp này, tế bào gốc tạo máu của chính người bệnh được thu thập, lưu trữ rồi truyền trở lại sau khi hoàn tất quá trình điều kiện hóa, nhằm phục hồi hệ tạo máu. Ca ghép giúp Quý lui bệnh hoàn toàn trong một thời gian dài.

Anh Đào Xuân Quý vẫn miệt mài làm việc trong những ngày nằm Viện.

Nhớ lại giai đoạn ấy, anh cho biết sự quyết đoán của bác sĩ mang đến cho mình cơ hội sống. Nếu không có ca ghép, anh không biết liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống đến hôm nay hay không.

Khoảng thời gian lui bệnh sau ghép cũng giúp Quý có cơ hội trở lại trường học, bù đắp những tháng ngày bị gián đoạn vì điều trị. Không muốn tụt lại phía sau bạn bè, anh tranh thủ học bù, thậm chí học song song chương trình lớp 10 và 11 trong cùng một năm.

Dù phải nỗ lực nhiều hơn các bạn, Quý vẫn duy trì thành tích học tập tốt và thi đỗ Học viện Hành chính Quốc gia. Sau tốt nghiệp, nhận thấy công việc đúng chuyên ngành chưa đáp ứng mong muốn phát triển bản thân, anh chuyển hướng sang lĩnh vực marketing.

Công việc mới giúp Quý có thêm trải nghiệm và cải thiện thu nhập. Nhưng anh không muốn dừng lại ở một vị trí ổn định. Năm 2020, anh quyết định nghỉ việc, cùng bạn bè thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Thời điểm mới khởi nghiệp cũng là lúc dịch COVID-19 bùng phát, khiến hoạt động kinh doanh gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, Quý và các cộng sự tìm cách thích nghi, duy trì hoạt động và từng bước phát triển doanh nghiệp. Hiện anh đảm nhiệm vai trò quản lý, điều hành, cùng đội ngũ xây dựng các sản phẩm công nghệ hướng tới thị trường quốc tế.

Đằng sau công việc và những thành quả hiện tại là hành trình điều trị chưa từng thực sự kết thúc. Trong gần 20 năm, Quý trải qua hơn 30 đợt hóa trị, nhiều lần bệnh tái phát và không ít thời điểm sức khỏe rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Năm 2021, bệnh tiếp tục tái phát. Quý dự định ghép tế bào gốc lần thứ hai nhưng kế hoạch không thể thực hiện do anh bị nhiễm khuẩn đa kháng. Một lần nữa, người bệnh phải đối diện với tình huống nguy hiểm, song may mắn vượt qua.

Những lần tái phát khiến cuộc sống của anh không ít lần đảo lộn. Có lúc Quý thất vọng, tiếc nuối vì những dự định phải trì hoãn, việc trở lại nhịp sống bình thường cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, anh không để bệnh tật trở thành lý do từ bỏ công việc hay những kế hoạch cá nhân.

Ca ghép tế bào gốc năm 2009 không chỉ giúp bệnh lui trong thời gian dài mà còn tạo cho Quý cơ hội chờ đợi những tiến bộ tiếp theo của y học. Khi bệnh tái phát, các phương pháp điều trị mới, trong đó có điều trị nhắm đích, tiếp tục mở ra thêm lựa chọn cho anh.

Anh cho rằng những tiến bộ y khoa có ý nghĩa lớn với người mắc bệnh ung thư, nhất là những trường hợp phải điều trị kéo dài. Tuy nhiên, để có thể đi qua từng giai đoạn, bên cạnh phương pháp điều trị, người bệnh cần sự đồng hành của bác sĩ, gia đình và nỗ lực của chính mình.

Anh Quý trở lại viện thăm PGS.TS Bạch Quốc Khánh.

Sau gần 20 năm sống chung với ung thư hạch, Quý hiện có công việc ổn định, gia đình riêng và một cô con gái nhỏ. Người bạn đời của anh cũng chính là cô bạn cùng bàn từ thời trung học.

Nhìn lại hành trình đã qua, Quý không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình như một bệnh nhân ung thư. Anh luôn coi bản thân là người bình thường, có công việc, gia đình và những mục tiêu cần theo đuổi.

“Tôi luôn coi mình là người khỏe mạnh bình thường và phấn đấu để trở thành con người tốt hơn. Tôi làm trong ngành công nghệ nên biết rằng cứ vài năm thế giới lại có những phát minh, công nghệ mới.

Chúng ta hãy luôn tin tưởng vào sự phát triển của y học, bởi ngày càng có nhiều phương pháp điều trị mới đem đến cơ hội cho người bệnh”, anh chia sẻ.

Gần hai thập kỷ điều trị với nhiều lần biến cố, Quý vẫn tiếp tục theo đuổi những dự định của mình. Anh không phủ nhận những khó khăn do bệnh tật mang lại, nhưng cũng không để chúng quyết định toàn bộ cuộc đời.