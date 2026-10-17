20 đội tuyển quốc tế chốt bảng đấu tại ISA 7s World Cup - Hanoi 2026, chủ nhà Việt Nam nằm cùng bảng Anh và Pháp

Ngày 17/10/2026, Vietnam 365 và Ban Tổ chức ISA 7s World Cup tổ chức họp báo công bố thông tin về giải bóng đá 7 người quốc tế ISA 7s World Cup - Hanoi 2026, đồng thời hoàn tất lễ bốc thăm chia bảng và ra mắt cúp vô địch. Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Sân vận động quận Hoàng Mai, Hà Nội với sự tham gia của 20 đội tuyển đến từ cộng đồng quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển chủ nhà Việt Nam vào bảng B, cùng Anh, Pháp và Mexico. Với sự góp mặt của các đại diện đến từ bốn châu lục, giải đấu được kỳ vọng tạo nên không khí cạnh tranh sôi động, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu văn hóa thông qua bóng đá.

Công bố 5 bảng đấu, chủ nhà Việt Nam gặp Anh và Pháp

Theo kết quả bốc thăm được Ban Tổ chức công bố, 20 đội tuyển được chia thành 5 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.

Bảng A: Hàn Quốc, Mỹ Latin, Đan Mạch, Nigeria.

Bảng B: Anh, Việt Nam, Pháp, Mexico.

Bảng C: Ghana, Italy, Nhật Bản, Cuba.

Bảng D: Tây Ban Nha, Brazil, Algeria, đội tuyển châu Âu.

Bảng E: Cộng hòa Ireland, Nam Phi, Nga, Trung Quốc.

Trong đó, bảng B thu hút sự chú ý khi Việt Nam cùng bảng với hai đại diện châu Âu là Anh và Pháp, bên cạnh Mexico. Đây sẽ là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện khả năng thi đấu trước các đối thủ quốc tế trong khuôn khổ giải bóng đá 7 người.

Các bảng đấu còn lại cũng có sự góp mặt của nhiều đội tuyển đến từ những nền bóng đá và khu vực khác nhau. Brazil, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria và Ghana là những cái tên góp phần tạo nên sự đa dạng về đại diện quốc gia tại giải.

Cũng trong khuôn khổ họp báo, Ban Tổ chức chính thức giới thiệu cúp vô địch thiết kế 3D, cùng bộ sưu tập huy chương và trang phục thi đấu của giải.

42 trận đấu, thể thức cạnh tranh qua vòng bảng và knock-out

ISA 7s World Cup - Hanoi 2026 áp dụng thể thức bóng đá 7 người, mỗi đội gồm 6 cầu thủ và 1 thủ môn. Theo kế hoạch, giải có tổng cộng 42 trận đấu, từ vòng bảng đến các vòng loại trực tiếp.

Sau vòng bảng, 5 đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thẳng tứ kết. Bốn đội nhì bảng còn lại cạnh tranh hai suất play-off để đi tiếp vào vòng knock-out.

Với thể thức này, kết quả từng trận ở vòng bảng có vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng và cơ hội đi tiếp của các đội. Các đội không chỉ hướng đến vị trí dẫn đầu bảng mà còn cần tích lũy thành tích đủ tốt để cạnh tranh suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Alex Castaneda, đại diện Ban Tổ chức ISA 7s World Cup - Hanoi 2026, cho biết giải đấu không đơn thuần là hoạt động bóng đá phong trào mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa và hữu nghị quốc tế giữa cộng đồng người nước ngoài với người dân Việt Nam: "ISA 7s World Cup - Hanoi 2026 không đơn thuần là một giải đấu bóng đá phong trào giải trí, mà là nhịp cầu giao lưu văn hóa và hữu nghị quốc tế giữa cộng đồng người nước ngoài với người dân Việt Nam. Sự hiện diện của 20 đội tuyển từ khắp các châu lục là minh chứng rõ nét cho sức hút và tinh thần hội nhập của Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng tinh thần thể thao công bằng, đoàn kết và lòng đam mê trái bóng tròn sẽ lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam năng động, mến khách đến bạn bè năm châu".

Ban Tổ chức kỳ vọng tinh thần thể thao công bằng, đoàn kết và niềm đam mê bóng đá sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, mến khách đến bạn bè quốc tế.





Đội vô địch nhận 60 triệu đồng

Theo cơ cấu giải thưởng được công bố, đội giành chức vô địch sẽ nhận 60 triệu đồng, cúp vô địch chính thức và huy chương vàng. Đội á quân nhận 30 triệu đồng cùng huy chương bạc, trong khi đội xếp thứ ba nhận 15 triệu đồng và huy chương đồng.

Bên cạnh giá trị giải thưởng, sự kiện còn tạo cơ hội để các đội tuyển giao lưu, thi đấu và kết nối giữa những cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam.

Lịch thi đấu ISA 7s World Cup - Hanoi 2026

Giải đấu được tổ chức tại Sân vận động quận Hoàng Mai, đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Ngày 31/10/2026: Lễ khai mạc và các trận đấu vòng bảng.

Ngày 1/11/2026: Các trận knock-out, chung kết, lễ bế mạc và trao giải.

Với 20 đội tuyển, 5 bảng đấu và tổng cộng 42 trận theo kế hoạch, ISA 7s World Cup - Hanoi 2026 sẽ là sự kiện bóng đá quốc tế diễn ra trong hai ngày tại Thủ đô. Đối với đội chủ nhà Việt Nam, bảng đấu cùng Anh, Pháp và Mexico mở ra thử thách đáng chú ý ngay từ vòng bảng.

Thanh Trúc