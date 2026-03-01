Từ ngày 28/2 đến nay, các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang. Ngoài ra, sân bay Quốc tế Dubai (DXB) cùng sân bay quốc tế Hamad, Doha, cũng thông báo đóng cửa vô thời hạn.

Điều này khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ hoặc bắt buộc phải chuyển hướng. Nhiều người Việt đang có mặt tại khu vực này đều đang chờ đợi thông báo mới nhất từ các hãng bay, tạm ngừng toàn bộ lịch trình và chỉ ở yên tại khách sạn.

24h ở trên máy bay, sân bay vì hoãn chuyến bay, đến hiện tại đang an toàn

Theo đó, Nguyễn Duy An (SN 2003) - được biết đến là nhà sáng tạo nội dung của Relab, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Ngày 27/2, Duy An bắt đầu chuyến công tác từ Hà Nội đến Barcelona (Tây Ban Nha) để tham dự Hội nghị Di động Thế giới 2026 ( MWC Barcelona 2026 ) vào ngày 2/3. Theo lịch trình, chuyến bay sẽ khởi hành từ Việt Nam, quá cảnh tại Dubai (UAE) sau đó tiếp tục đến Tây Ban Nha.





Duy An có chuyến bay đến Tây Ban Nha theo lịch công tác nhưng do tình hình không phận tại các quốc gia Trung Đông bị xáo trộn, nam YouTuber hiện phải ở lại Dubai

Song vì tình hình căng thẳng leo thang, sân bay ngừng hoạt động nên hiện tại Duy An cũng như nhiều người khác không thể tiếp tục di chuyển, phải ở lại Dubai. Hiện, Duy An được hãng bay sắp xếp, hỗ trợ chỗ ở, ăn uống tại một khách sạn ở Dubai.

“Khu vực mình đang ở hiện tại nằm giữa Dubai và Abu Dhabi, cách trung tâm Dubai 40km nên không bị cháy nổ. Tuy nhiên vẫn có tiếng máy bay và tiếng nổ từ xa liên tục. Hiện tại vẫn chưa có thông báo mới nhất, mình cũng được chính phủ UAE khuyến cáo ở yên tại khách sạn, không di chuyển”, Duy An chia sẻ.

Nói thêm về tình hình hiện tại, Duy An cho biết: “ Khá may mắn, mình được ở chung khách sạn với 1 du khách người Việt Nam, bay hãng khác. Cả hai cũng động viên nhau ổn định tâm lý, không quá lo lắng và thực hiện theo các thông báo từ hãng bay cũng như chính phủ nước sở tại. Mình cũng đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại đây và cũng được hướng dẫn chấp hành theo khuyến cáo, không di chuyển, chỉ ở trong khách sạn” .

Với Duy An, đây thực sự là chuyến đi công tác “nhớ đời”. Còn hiện tại, cậu bạn chỉ mong mọi thứ có thể ổn định hơn để tiếp tục di chuyển.

Khung cảnh tại sân bay Dubai khi thông báo đóng cửa

Điện thoại liên tục nhận được cảnh báo khẩn từ Chính phủ UAE. Tạm dịch: "Do tình hình hiện tại có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, hãy tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và các khu vực trống trải. Chờ thêm các hướng dẫn tiếp theo"

Duy An (bên phải) may mắn khi gặp một du khách người Việt khác ở chung khách sạn

Giống với Duy An, Đức Trịnh - một nhà sáng tạo nội dung của Vật Vờ Studio, cũng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cũng có chuyến công tác đến Barcelona (Tây Ban Nha) để tham dự sự kiện trên.

Song, Đức Trịnh di chuyển theo hãng bay khác, hành trình của anh bạn bắt đầu từ Việt Nam, quá cảnh tại Qatar và sau đó đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi theo dõi quá trình bay gần tới sân bay Doha (Qatar), cơ trưởng thông báo máy bay quay đầu, trở về Oman. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay sẽ dừng chân tại đây.

Đức Trịnh kể: “Mình trải qua 24h chỉ ở trên máy bay và sân bay vì bị hoãn chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh ở Oman, mình và các hành khách phải chờ 6 tiếng trên máy bay, cảm giác ai cũng mệt và đói. Sau đó khi được xuống máy bay, tiếp tục phải chờ 5 tiếng để được nhập cảnh, xung quanh thì rất đông đúc. Phải đến sáng hôm sau, xe mới di chuyển đưa mọi người về khách sạn, hãng bay hỗ trợ chỗ ở để mọi người nghỉ ngơi” .

Theo dõi hành trình bay, Đức Trịnh nhận thông tin máy bay quay đầu về Oman khi đã gần đến sân bay Doha (Qatar)

Nam YouTuber cũng nhiều hành khách đợi trên máy bay 6 tiếng sau khi hạ cánh ở sân bay tại Oman

Mất thêm 5 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh, khung cảnh xung quanh rất đông đúc

Theo Đức Trịnh, đến hiện tại mọi người vẫn đang chờ đợi các thông báo mới từ hãng bay. Anh cũng di chuyển 1 mình nhưng trên chuyến bay có một số du khách Việt Nam nên mọi người đều chờ đợi, hỗ trợ nhau.

“Đến hiện tại chúng mình vẫn đều an toàn, tuân theo hướng dẫn và tiếp tục chờ đợi thông tin mới. Hãng bay hỗ trợ toàn bộ hành khách về phòng ở, ăn uống 3 bữa/ngày” , Đức Trịnh nói.

Hiện tại Đức Trịnh đang ở tại khách sạn do hãng bay bố trí, hỗ trợ hành khách

Tình hình sáng nay tại Oman được Đức Trịnh cập nhật, thông báo bản thân vẫn an toàn và chờ đợi các thông báo mới nhất

Trước đó, travel blogger Lý Thành Cơ cũng chia sẻ đang có mặt tại khu vực Wadi Rum (Jordan). Anh cho biết chuyến bay từ Amman của đoàn đã bị dời lịch thêm 16 tiếng. Nam blogger chia sẻ hiện cả đoàn chỉ có thể chờ đợi tại chỗ vì các phương án bay quá cảnh qua Dubai hay Qatar cũng đang bị hủy bỏ, chưa có lộ trình thay thế khả thi.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khuyến cáo

Theo báo Nhân Dân đăng tải thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, trong bối cảnh căng thẳng khu vực, một số hãng hàng không của UAE đã hủy toàn bộ các chuyến bay đi và đến Dubai cho đến 15 giờ Chủ nhật, ngày 1/3/2026. Cơ quan Hàng không Dân dụng (GCAA) tuyên bố sẽ hỗ trợ đầy đủ cho hành khách.

Cụ thể, Hãng hàng không Etihad Airways thông báo, tất cả các chuyến bay đi và đến Abu Dhabi sẽ tiếp tục bị đình chỉ cho đến 2 giờ thứ Hai (ngày 2/3/2026), do việc đóng không phận trong khu vực vẫn đang diễn ra.

Cùng với đó, Hãng hàng không Emirates tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đến và đi từ Dubai cho đến 15 giờ (giờ UAE) Chủ nhật, ngày 1/3, do nhiều khu vực không phận trong khu vực bị đóng cửa. Hành khách đã đặt vé trong vòng 72 giờ tới có thể đổi lịch bay trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu hoặc yêu cầu hoàn tiền. Hãng hàng không khuyến cáo khách hàng kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi di chuyển và bảo đảm thông tin liên hệ được cập nhật.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đang theo sát tình hình tại UAE và các diễn biến liên quan. Đại sứ quán khuyến cáo, công dân Việt Nam đang bị kẹt tại các sân bay của UAE tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không và cơ quan sở tại. UAE cam kết sẽ bảo vệ và hỗ trợ công dân các nước đang bị kẹt tại UAE.

Thông tin Chính phủ đã đưa thông tin khuyến cáo đến công dân Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, Thông tấn xã của UAE (WAM) cho biết, Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng cục của UAE (GCAA) thông báo đã kích hoạt các kế hoạch vận hành để xử lý những diễn biến ảnh hưởng đến khu vực. Cơ quan này xác nhận ngành hàng không UAE vẫn đang quản lý lưu lượng hành khách một cách có tổ chức và linh hoạt, giảm thiểu tác động từ những thay đổi liên tiếp trong lịch bay. Cách tiếp cận này giúp hạn chế gián đoạn hoạt động và bảo đảm quy trình thông suốt tại các nhà ga hành khách ở các sân bay trên cả nước.

Hiện tại, các cơ quan chức năng khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không đến Israel, Iran và những khu vực lân cận đang có biến động an ninh nếu không thực sự cần thiết. Khách du lịch và công dân Việt Nam đang lưu trú tại các quốc gia này cần chủ động giữ liên lạc, thường xuyên theo dõi thông báo từ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về việc đi lại cũng như các cảnh báo khẩn cấp từ Bộ Ngoại giao.