2 tuần nữa sẽ có 2 con giáp may mắn bậc nhất, đã giàu lại càng giàu hơn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tháng 7 âm, còn gọi là tháng Bính Thân, hay tháng cô hồn sẽ kết thúc, nhường chỗ cho tháng 8 Âm lịch. Tháng 8 âm còn gọi là tháng Đinh Dậu, mang đến những mảng màu đối lập trong bức tranh tài lộc, nơi có những thăng hoa mạnh mẽ, đã tích được số tài sản kha khá rồi nay còn giàu có hơn. Trong khi đó, cũng có những con giáp lại được cho là sẽ gặp nhiều thử thách, cần phải thận trọng hơn để bảo toàn tài lộc.

Hãy xem bạn sẽ là con giáp có nhiều cơ hội làm giàu hay là con giáp cần phải chú ý hơn trong tháng 8 âm sắp tới nhé.

Con giáp tuổi Tý: Ngũ hành tương sinh - Cát khí vây quanh

Sau tháng 7 âm với năng lượng Tam hợp trụ đỡ, tuổi Tý sẽ là con giáp bước sang tháng 8 Âm lịch tiếp tục đón nhận cát khí vây quanh nhờ cục diện ngũ hành tương sinh Kim sinh Thủy nâng đỡ mạnh mẽ, có quý nhân hỗ trợ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Sự xuất hiện của Chính Tài tinh giúp bản mệnh khơi thông nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại một cách rõ rệt. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đề xuất tăng lương hoặc thu về thành quả xứng đáng sau chuỗi ngày dài nỗ lực. Dòng tiền đổ về túi vô cùng đều đặn và có xu hướng tăng tiến vượt bậc so với giai đoạn trước.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc phụ cấp nhờ hiệu suất làm việc vượt trội. Đối với người làm kinh doanh, việc buôn bán diễn ra thuận buồm xuôi gió giúp doanh thu trong tháng tăng vọt. Con giáp này cũng có cơ hội gặp gỡ những đối tác lớn mang lại các hợp đồng béo bở cho tương lai. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ có quý nhân được cho là bạn bè giúp đỡ nên chuyện làm ăn, công việc sẽ đón nhiều tin vui, đã giàu lại càng giàu hơn.

Tài chính dư dả giúp bạn thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không phải đắn đo quá nhiều. Con giáp tuổi Tý nên tận dụng thời cơ này để thiết lập các kế hoạch tích lũy hoặc tái đầu tư sinh lời bền vững. Hãy tự tin triển khai các kế hoạch tài chính lớn vì cát tinh đang đồng hành và bảo vệ tài sản của bạn.

Con giáp tuổi Ngọ: Cát tinh chiếu mệnh - Tài lộc bùng nổ

Người tuổi Ngọ tiếp tục là con giáp duy trì mạch tài lộc khi bước vào tháng 8 âm - tháng Đinh Dậu nhờ năng lượng hỗ trợ bùng nổ. Thiên Tài tinh chiếu mệnh mang đến cho bản mệnh những khoản thu nhập bất ngờ từ các nguồn đầu tư bên ngoài.

(Ảnh minh họa)

Các dự án kinh doanh chung hoặc đất đai tưởng chừng đóng băng trước đó bỗng dưng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Người làm tự do hay có nghề tay trái sẽ có một tháng bận rộn nhưng nguồn thu nhập cực kỳ xứng đáng. Sự nhạy bén và quyết đoán giúp người tuổi Ngọ đi trước đối thủ một bước để chiếm lĩnh thị trường tiềm năng.

Ví tiền dày lên nhanh chóng giúp con giáp này củng cố niềm tin vào con đường sự nghiệp mình đang theo đuổi. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong tháng cũng gián tiếp mang lại cho bạn những thông tin kinh tế giá trị.

Tiền bạc rủng rỉnh giúp tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng phấn chấn và tràn đầy năng lượng tích cực. Bản mệnh có thể thoải mái mua sắm, chăm lo cho gia đình và trích một phần ngân sách để làm việc thiện nguyện. Vận trình tài lộc hanh thông hứa hẹn sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự giàu có lâu dài của bạn.

Con giáp tuổi Mão: Cẩn thận tài chính - Chú ý sức khỏe

Trái ngược với sự thăng hoa của hai con giáp trên, người tuổi Mão lại cần đặc biệt thận trọng trong tháng 8 Âm lịch này. Cục diện Mão - Dậu tương xung trực diện tạo ra nhiều biến động tiêu cực và áp lực lớn lên túi tiền của bạn.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Thiên Kiếp tinh xuất hiện cảnh báo nguy cơ hao tài tốn của do các quyết định đầu tư sai lầm hoặc bị lừa gạt. Người làm kinh doanh cần rà soát kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng để phòng ngừa tranh chấp pháp lý gây thất thoát.

Tóm lại, tuổi Mão nên hạn chế tối đa việc cho vay mượn tiền bạc hoặc góp vốn vào các dự án mang tính rủi ro cao. Công việc chính gặp một vài trắc trở khiến nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại và khó đạt mục tiêu đề ra. Việc chi tiêu trong tháng cần được con giáp này thắt chặt và lên kế hoạch hợp lý để tránh rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Bản mệnh cũng nên kiềm chế cái tôi cá nhân, tránh tranh chấp chốn công sở để không bị kẻ xấu lợi dụng hạ bệ. Hãy giữ một cái đầu lạnh, tập trung bảo toàn số vốn hiện có thay vì vội vàng mở rộng quy mô. Việc tích đức và duy trì sự tỉnh táo sẽ giúp tuổi Mão giảm thiểu thiệt hại và sớm vượt qua giai đoạn này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.