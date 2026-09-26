2 tuần nữa sẽ có 2 con giáp chia tay vận xui, giàu sang viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Mão: Chia tay khó khăn - Thu nhập tăng trưởng

Chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 8 âm khép lại, tháng 9 âm mở ra, tuổi Mão sẽ là con giáp chính thức khép lại chuỗi ngày u tối của tháng xung khắc trước đó để đón chào một giai đoạn mới ngập tràn cát khí nhờ cục diện Nhị Hợp Mão - Tuất che chở trọn vẹn.

Bản mệnh không còn phải loay hoay với những khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn khi nguồn thu nhập chính bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng ổn định trở lại. Những người làm kinh doanh tự do sẽ thấy lượng khách hàng cũ chủ động quay lại, đồng thời kết nối thêm nhiều đối tác lớn giúp doanh số tăng vọt.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén thời cuộc giúp tuổi Mão tìm ra những giải pháp đột phá để giải quyết triệt để các tồn đọng tài chính từ đầu năm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người làm công ăn lương tự tin đề xuất tăng lương hoặc ứng tuyển vào những vị trí quản lý cao hơn nhờ năng lực xuất sắc được ghi nhận. Con giáp này sẽ may mắn nhận được những khoản lộc lá bất ngờ như tiền thưởng doanh số, tiền hoa hồng hoặc quà tặng có giá trị lớn từ những người yêu mến.

Việc quản lý chi tiêu thông minh kết hợp cùng vận may đang lên giúp số dư tài khoản của bạn nhảy số liên tục mỗi ngày. Tinh thần thoải mái giúp người tuổi Mão đưa ra những quyết định đầu tư bất động sản hoặc vàng vô cùng sáng suốt và dài hạn. Con giáp này hãy mạnh dạn hiện thực hóa các kế hoạch làm giàu đã ấp ủ bấy lâu vì thần tài đang đứng phía sau hậu thuẫn cho bạn.

Con giáp tuổi Dần: Rũ bỏ vận xui - May mắn bùng nổ

Tuổi Dần cũng là con giáp đón nhận sự hoán đổi vận số kỳ diệu khi bước vào tháng 9 âm lịch nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất. Mọi vận xui đeo bám, những hiểu lầm hay thị phi nơi công sở kìm hãm bạn thời gian qua bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng.

(Ảnh minh họa)

Bản tính kiên cường, dũng cảm thiên bẩm của những chú Hổ được đặt vào đúng quỹ đạo cát tinh giúp năng lực kiếm tiền bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người làm chủ doanh nghiệp liên tục chốt hạ được những bản hợp đồng kinh tế lớn mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ vượt xa kỳ vọng. Dòng tiền luân chuyển vô cùng mượt mà giúp bạn có đủ nguồn lực để mở rộng quy mô sản xuất hoặc lấn sân sang các lĩnh vực mới đầy tiềm năng.

Quý nhân xuất hiện trong tháng 9 âm có thể là những bậc tiền bối uy tín sẵn sàng chỉ đường dẫn lối và chia sẻ cho bạn những cơ hội đầu tư độc quyền. Với người làm công sở, những đóng góp thầm lặng của bạn được ban lãnh đạo đền đáp xứng đáng bằng một lộ trình thăng tiến rõ rệt cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh.

Tóm lại, tháng 9 âm, tuổi Dần không còn phải thắt lưng buộc bụng mà có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, chăm sóc chu đáo cho gia đình và người thân. Việc phân bổ dòng vốn hợp lý vào các danh mục an toàn sẽ giúp con giáp này xây dựng được một nền tảng tài chính vô cùng vững chắc cho dịp cuối năm.

Con giáp tuổi Thìn: Cẩn thận tiền nong - Chú ý sức khỏe

Nếu như tuổi Dần và tuổi Mão chuẩn bị có một tháng 9 âm đầy mong chờ thì tuổi Thìn lại cần thận trọng hơn do cục diện Xung Thái Tuế (Thìn - Tuất tương xung), dự báo một giai đoạn tương đối thử thách.

(Ảnh minh họa)

Vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu sụt giảm đáng kể khi các nguồn thu nhập chính có nguy cơ bị chững lại do áp lực cạnh tranh từ đối thủ nơi công sở. Bản mệnh tuyệt đối không nên dốc vốn vào các dự án mạo hiểm, đầu tư ngắn hạn hay nghe theo lời chèo kéo của những người chưa đủ độ tin cậy để tránh rủi ro mất trắng.

Những khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến liên quan đến cuộc sống gia đình và việc sửa chữa nhà cửa, xe cộ có thể khiến tuổi Thìn lâm vào cảnh thâm hụt ngân sách. Việc ký kết giấy tờ, hợp đồng làm ăn trong tháng này đòi hỏi con giáp này phải rà soát kỹ lưỡng từng điều khoản pháp lý để phòng ngừa tranh chấp dẫn đến hao tài tốn của.

Sức khỏe suy giảm do áp lực công việc kéo dài cũng là nguyên nhân khiến tuổi Thìn phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ cho các chi phí y tế và thuốc men. Để bảo toàn nguồn vốn, bạn cần thắt chặt chi tiêu, thiết lập một kế hoạch tài chính phòng thủ nghiêm ngặt và hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn tiền bạc. Những chuyến đi xa hoặc xuất hành cầu tài không thực sự cần thiết nên được hoãn lại nhằm giảm thiểu rủi ro va chạm gây hao tổn thân thể lẫn tiền của. Chỉ cần con giáp này giữ được sự bình tĩnh, biết hài lòng với những gì đang có và không tham lam, sóng gió của tháng xung này sẽ sớm được bình an vượt qua.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.