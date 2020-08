2 thanh niên ở Đà Nẵng trộm đàn cá Koi gần trăm triệu đồng, nấu làm mồi nhậu

Chiều 17/8, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao vụ 2 thanh niên trộm cá Koi cho công an quận thụ lý.

Theo điều tra, rạng sáng 10/8, Đinh Minh Ta (25 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Biện Minh Thành (28 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) lẻn vào nhà anh N.L.H.D ở phường Hoà An trộm 7 con cá Koi nuôi trong hồ trước sân nhà.

Sau khi trộm cá thành công, 2 thanh niên này đem về nuôi và đăng lên mạng để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, có 3 con cá bị chết nên Ta và Thành nướng để làm mồi nhậu, còn 1 con đem vứt.

Nhận tin báo của anh D, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an truy xét bắt được 2 đối tượng và thu hồi 4 con cá còn lại bàn giao cho chủ. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 1 con còn sống.

Theo chủ nhà, 7 con cá Koi của anh bị trộm trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Cẩm Lệ đang lấy lời khai và định giá trài sản để hoàn tất hồ sơ.