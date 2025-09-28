Sau khi 2 tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn lúc vào trú bão ở Quảng Trị, đến chiều 28/9, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 9 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1990), Mai Thanh Tâm (SN 1999), Lê Duy Thang (SN 1984), Lê Văn Bảnh (SN 1992), Nguyễn Thanh Phong (SN 1994), Nguyễn Minh Trường (SN 1993), Lăng Quốc Hải (SN 1974), Hạ Minh Tân (SN 1994) cùng trú tại An Giang và Nguyễn Ngọc Phong (SN 1998, trú Đồng Nai).

Hiện sức khỏe của các thuyền viên này khá ổn định.

1 trong số 9 thuyền viên được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), 2 thuyền viên còn lại chưa xác định được vị trí, nghi trôi dạt trên biển. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Thuyền viên thứ 9 được cứu là anh Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú tỉnh An Giang) ở vùng biển xã Cửa Việt. Sau khi tàu bị sóng đánh chìm, anh Trường bơi bám vào cột phao hoa tiêu để chờ ứng cứu.

Các thuyền viên đang được điều trị, chăm sóc bởi đội ngũ Quân y của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị.

Trước tình huống này, lực lượng chức năng tính đến phương án dùng máy bay không người lái để cứu anh Trường vào bờ. Tuy nhiên, do mưa to, gió lớn, phương án này không thể triển khai. Đến khoảng 11h30 ngày 28/9, tận dụng quãng thời gian gió lặng, anh Trường cố gắng bơi vào bờ, được lực lượng cứu hộ phát hiện, bơi ra ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, hiện Quảng Trị đang có mưa to kèm gió giật mạnh, tại các vùng ven biển và đặc khu Cồn Cỏ nước biển dâng cao. Mưa lũ khiến đoạn đê biển qua thôn Thái Lai (xã Vĩnh Hoàng) xuất hiện tình trạng sạt lở, nứt. Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương gia cố đê biển.

Lực lượng chức năng đang gấp rút gia cố đoạn đê biển bị sạt lở, nứt ở Quảng Trị.

Tại đặc khu Cồn Cỏ, khoảng 300 người cđã được đưa xuống hầm trú bão, trong khi lực lượng chức năng đặc khu Cồn Cỏ cũng chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết. Trước đó, người dân cũng được hỗ trợ chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền đến khu vực an toàn để tránh bão.