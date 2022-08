2 phụ nữ tử vong, 1 cháu bé bị thương nặng sau va chạm với xe bán tải

Khoảng 20h ngày 31/7, xe bán tải BKS 51D-289.96 lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ quận 12 về Bình Tân). Khi đến dạ cầu Tỉnh lộ 10B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, xe bán tải va chạm với xe gắn máy BKS 84K3-5950 do 2 người phụ nữ trẻ (chưa xác định danh tính) điều khiển chở theo trẻ nhỏ khoảng 13 tháng tuổi.

Chiếc xe bán tải liên quan đến vụ tai nạn.

2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự cố va chạm khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương tích nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.