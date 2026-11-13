Theo dữ liệu từ Forbes Real-Time Billionaires, tại ngày 12/11/2026, 2 nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thu Hương cùng sở hữu khối tài sản ước tính 4,3 tỷ USD (~111 nghìn tỷ). Đây là một sự trùng hợp đặc biệt của 2 nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, 2 nữ doanh nhân còn có những điểm chung thú vị trong quá trình khởi nghiệp.

Tài sản của 2 nữ tỷ phú theo tính toán của Forbes tại ngày 12/11/2026

Cùng thế hệ, đều có thời gian học tập và khởi nghiệp tại Đông Âu

Bà Phạm Thu Hương (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1970) đều thuộc thế hệ trưởng thành trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ. Cả hai đều có thời gian học tập tại khu vực Đông Âu, nơi sau này cũng trở thành địa bàn gắn với những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh của họ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sang Liên Xô du học từ năm 17 tuổi, theo học chuyên ngành Tài chính. Trong thời gian còn là sinh viên, bà đã sớm tham gia hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa giữa châu Á và Đông Âu.

Theo hồ sơ của Forbes, sau khi học kinh tế và tài chính tại Nga trong thập niên 1980, bà Thảo bắt đầu kinh doanh hàng hóa tại Đông Âu và châu Á. Những mặt hàng bà từng tham gia kinh doanh khá đa dạng, từ điện tử đến nông sản và hàng tiêu dùng. Forbes từng giới thiệu bà Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Ảnh: Forbes)

Những năm tháng kinh doanh tại nước ngoài đã tạo nền tảng cho quá trình mở rộng hoạt động đầu tư của bà sau này. Từ thương mại hàng hóa, bà Thảo từng bước tham gia nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là hàng không, ngân hàng và bất động sản. Năm 2011, Vietjet chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên, mở ra một chương mới trong hành trình kinh doanh của nữ doanh nhân này.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev (Ukraine), với chuyên ngành Luật quốc tế. Đây cũng là nơi gắn với một phần quan trọng trong hành trình cuộc đời và sự nghiệp của bà.

Với bà Hương, dấu ấn Đông Âu gắn liền với quá trình khởi nghiệp của gia đình tại Ukraine. Sau khi tốt nghiệp tại Kiev, bà đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng trong những ngày đầu xây dựng Technocom. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm tại Ukraine, với thương hiệu Mivina, trước khi trở thành tiền đề cho quá trình hình thành Vingroup tại Việt Nam.



Theo tài liệu công bố của Vingroup, bà Hương từng làm việc tại Technocom trong giai đoạn 1994–2007, sau đó đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Vincom và Vingroup. Bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup từ năm 2007.

Bà Phạm Thu Hương (Ảnh: Forbes)

Hai nữ doanh nhân lựa chọn những lĩnh vực học tập khác nhau, một người theo đuổi kinh tế, tài chính, người còn lại có nền tảng luật quốc tế. Tuy nhiên, cả hai đều có cơ hội tiếp xúc với môi trường kinh doanh quốc tế từ khá sớm, trước khi trở thành những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nhân.

Đứng sau "đế chế" kinh doanh khổng lồ

Sau những năm tháng hoạt động tại nước ngoài, hai nữ tỷ phú lựa chọn những hướng phát triển khác nhau khi mở rộng sự nghiệp tại Việt Nam.

Với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, dấu ấn nổi bật nhất là hàng không. Cuối năm 2011, Vietjet chính thức đi vào khai thác thương mại, tạo thêm một lựa chọn hàng không giá rẻ trên thị trường vốn trước đó chủ yếu do các hãng hàng không truyền thống chi phối.

Từ một hãng hàng không, hệ sinh thái kinh doanh gắn với bà Thảo tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Sovico hiện có các khoản đầu tư trong hàng không, tài chính – ngân hàng, bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng. Bên cạnh Vietjet, HDBank cũng là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu gắn với hệ sinh thái này.

Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet (mã VJC), Chủ tịch Sovico và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (mã HDB). Bà cũng là nữ tỷ phú Việt Nam đầu tiên được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thế giới năm 2017.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương gắn bó với quá trình phát triển của Vingroup từ những ngày đầu. Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp tại Ukraine, Vingroup đã phát triển thành tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, với các lĩnh vực kinh doanh trải dài từ bất động sản, công nghiệp, công nghệ đến dịch vụ.

Bên cạnh vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, bà Hương còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM. Bà cũng là đồng sáng lập Quỹ VinFuture cùng ông Phạm Nhật Vượng, tổ chức được thành lập nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên thế giới.

Bà Hương được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú USD từ tháng 2/2026 sau một năm thăng hoa của cổ phiếu Vingroup. Năm 2026 cũng là lần đầu tiên vị doanh nhân này góp mặt trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á của tạp chí Fortune. Phó Chủ tịch Vingroup xếp ở vị trí thứ 37, thứ hạng cao nhất trong số các "nữ tướng" đến từ Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là dù cùng giữ vị trí quan trọng tại những tập đoàn kinh tế lớn, hình ảnh của hai nữ doanh nhân trước công chúng lại có nhiều khác biệt. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn kinh tế, sự kiện quốc tế và hoạt động hợp tác đầu tư. Ngược lại, bà Phạm Thu Hương khá kín tiếng, rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.