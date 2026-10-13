2 ngôi sao đình đám làm dâu - rể của "vua sòng bạc": Người được hết mực cưng chiều, người tốn trăm tỷ vẫn bị coi thường

Gia đình "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân nổi danh khắp Hong Kong, là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Trung Quốc. Những năm qua, 2 người con của ông lần lượt kết hôn với các ngôi sao trong showbiz là Hề Mộng Dao và Đậu Kiêu. Tuy nhiên, cuộc sống của 2 nghệ sĩ khi bước chân vào gia đình tài phiệt lại có nhiều khác biệt. Trong khi Hề Mộng Dao ngày càng được mẹ chồng yêu quý, Đậu Kiêu liên tục vướng tin đồn không được gia đình vợ coi trọng.

Hề Mộng Dao

Hà Du Quân - con trai của Hà Hồng Sân và bà Lương An Kỳ vốn dành tình cảm cho Hề Mộng Dao nên quyết tâm theo đuổi người đẹp. Dù được chồng yêu thương, cuộc sống của siêu mẫu khi mới bước chân vào hào môn lại không hoàn toàn êm đềm. Theo truyền thông Trung Quốc, Lương An Kỳ từng không mấy hài lòng với con dâu, khiến Hề Mộng Dao phải tìm cách thích nghi với những quy tắc của gia đình giàu có. Nhưng nhờ cách ứng xử khéo léo, cô dần cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng.

Tháng 6 năm nay, cặp đôi tổ chức đám cưới sau 7 năm bên nhau, đồng thời mở thêm tiệc cảm ơn tại Macau. Sự kiện gây chú ý bởi quy mô xa hoa cùng mức chi phí lên tới hàng trăm triệu HKD. Hôn lễ không chỉ có sự tham gia sắp xếp của Lương An Kỳ mà còn đi kèm những món quà giá trị dành cho con dâu, từ bất động sản đến trang sức, đá quý.

Từ một siêu mẫu hoạt động trên sàn diễn quốc tế, Hề Mộng Dao dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các sự kiện gia đình và giới giải trí Hong Kong. So với những đồn đoán về khoảng thời gian đầu làm dâu, cuộc sống hiện tại của cô được truyền thông miêu tả là ngày càng ổn định, với nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng đã cải thiện.

Đậu Kiêu

Năm 2019, khi Hà Du Quân và Hề Mộng Dao công khai kết hôn thì Hà Siêu Liên cũng xác nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên Đậu Kiêu. Là con gái của Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân, Hà Siêu Liên xuất thân giàu có và thường xuyên được truyền thông chú ý. Chỉ có điều, chuyện tình của cô với Đậu Kiêu lại kéo theo nhiều lời bàn tán, đặc biệt là những nhận định cho rằng anh đã dành quá nhiều thời gian cho tình yêu mà ít tập trung vào sự nghiệp.

Năm 2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức đám cưới với chi phí lên đến 50 triệu HKD (khoảng 165 tỷ đồng). Một số nguồn tin cho biết ngôi sao Sở Kiều Truyện đã bỏ ra phần lớn khoản tiền tích lũy trong nhiều năm để chuẩn bị hôn lễ. Sau đám cưới, cuộc sống của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vướng nghi vấn chưa đăng ký kết hôn, đàng trai chuyển đến sống trong căn nhà thuộc sở hữu của vợ.

Bên cạnh đó, Đậu Kiêu còn gặp khá nhiều khó khăn khi không được lòng mẹ vợ và bà Trần Uyển Trân cũng không để anh tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Netizen đồn đoán Đậu Kiêu bị gia đình vợ coi thường, ngay cả khi đã tổ chức đám cưới rình rang nhưng vẫn chưa có danh phận chính thức. So với Hề Mộng Dao, rõ ràng là cuộc sống của Đậu Kiêu tại nhà họ Hà không được êm đềm cho lắm.

Trong suốt 3 năm qua, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, thậm chí là ly hôn. Cả 2 từng lên tiếng phủ nhận, nhưng việc ít chia sẻ về đời sống tình cảm khiến công chúng tiếp tục tò mò. Trong khi Hề Mộng Dao thường được nhắc đến cùng những món quà xa xỉ và sự hỗ trợ từ mẹ chồng, Đậu Kiêu lại liên tục bị đặt giữa các tin đồn về sự nghiệp và vị trí trong gia đình vợ. Sự khác biệt ấy khiến cuộc sống của 2 ngôi sao sau khi kết hôn với người thuộc gia đình Hà Hồng Sân trở thành đề tài được quan tâm trong suốt những năm qua.