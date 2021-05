2 nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng về drama “Sao PR bẩn”: Đan Trường làm rõ 4 điều, Ốc Thanh Vân hé lộ lý do không dẫn chương trình có nhãn hàng

ĐÂY LÀ LÍ DO ỐC CHÍNH THỨC CHIA TAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VỀ SỨC KHOẺ CÓ NHÃN HÀNG TÀI TRỢ.



Bởi vì nó đã biến trướng, lợi dụng hình ảnh và vi phạm hợp đồng. Ốc nhận làm MC với cát xê thấp, vì chỉ làm công việc của một MC phỏng vấn bác sĩ. Các chương trình như thế này cũng hữu ích, vì khá nhiều thông tin hay, nhưng nhãn hàng đã biến nó thành quảng cáo không kiểm soát.

Họ cắt ghép các đoạn clip, sử dụng hình ảnh không xin phép, và tất nhiên là không có cát xê cho việc này và ngang nhiên lấy hình ảnh của mình gần như thành người đại diện của họ. Họ chạy quảng cáo tràn lan khắp mọi nơi, rất nhiều trang. Nói tháo trang này thì họ tràn sang trang khác! Rất kém văn mình. Ai lại tự do làm sai thỏa thuận và ngang nhiên như thế. Đây chỉ là một ví dụ trong số những cái người ta đã sai với mình!

Xin lỗi nhưng mình mất lòng tin vào các nhãn hàng trong nước có hệ thống bán hàng online tại Việt Nam, rất tiếc. Mình đã bị nhiều lần. Hiện mình chỉ còn làm talkshow đơn thuần, và rất rất ít!

Mình không nói sản phẩm không tốt, vẫn có nhiều sản phẩm ok. Nhưng cách làm thiếu chuyên nghiệp và sự thỏa hiệp của bên sản xuất (họ đã hứa là mời mình chỉ trong phạm vi MC, không để khách hàng sử dụng hình ảnh ngoài lịch phát sóng/ hoặc cũng do họ không can thiệp được vào nhãn hàng), đã dẫn đến những việc thế này.

Nó phiền và gây ức chế. Và cũng chính cái cách chạy quảng cáo vô tội vạ, cách giựt tít và ghi thông tin khống lên đã khiến người xem "bội thực"- khán giả bực mình là đúng, chưa kể là không ít sản phẩm nghệ sĩ nói như đúng rồi nhưng thật sự họ không có dùng.

Riêng việc này mình nghĩ KOL/ Celebs/ Nghệ sĩ hay Người có sức ảnh hưởng nói chung phải xem lại. Chúng ta không thể nhận tiền và review những gì mình không trải nghiệm. Nó kì cục và xấu hổ lắm!

Mình rút gần như hết rồi. Chỉ tập trung chủ yếu cho cửa hàng mình thôi.

Chút chia sẻ cho các bạn hiểu.