2 Ngày 1 Đêm: Hoa hậu Thùy Tiên liên tục 'thả tim', chọn Trường Giang để thể hiện tình cảm

Sau màn thử thách đầu tiên (nhảy dây), Trường Giang mệt mỏi yêu cầu thử thách cá nhân chứ không muốn "dính theo mấy đứa em". Kết quả, 6 người trong dàn cast phải di chuyển trên đảo bằng xe máy.



Sau thử thách "đau đớn" với những chiếc mâm và khúc hát ru Lý Sơn nhớ về Hoàng Sa, dàn cast đã lên ca nô di chuyển lên đảo Bé. Dàn cast phải vừa di chuyển vừa phải bảo vệ món đồ của mình an toàn cho đến khi lên bờ như bánh tráng, trứng gà, ly nước...

Kết quả những người thành công trong thử thách này là: Cris Phan - trứng gà, Kiều Minh Tuấn - bánh tráng dừa, Dương Lâm - một con cầu gai, Ngô Kiến Huy - tỏi Lý Sơn. HIEUTHUHAI tiếp tục được bé Phơ chọn trong hành trình trên đảo Lý Sơn. Tất cả anh em chúc Hiếu hạnh phúc với bé mèo "xui xẻo".

Sau đó, 6 người di chuyển đến địa điểm tiếp theo để thực hiện thử thách chèo thuyền thúng. HIEUTHUHAI trầm trồ trước những tảng đá núi lửa. Kiều Minh Tuấn hóa thân thành "bà bán nghêu" với chiếc nón chống nắng bị anh em trêu chọc và đòi đuổi ra khỏi đoàn.

Trong lúc dàn cast đang lục đục vì hóa thân bất ổn của Kiều Minh Tuấn thì chiếc thuyền đầu tiên đã đưa Hoa hậu Thùy Tiên cập bến. Dàn cast nhiệt tình đón chào và đoán luôn chiếc thuyền tiếp theo sẽ là Khánh Vân. Nhưng không, đó là Jun Phạm - Thỏ Trắng mạnh mẽ. Người bạn Thỏ Đen - Ngô Kiến Huy và Dương Lâm "phũ phàng" chối bỏ sự có mặt của khách mời thứ hai khiến Thỏ Trắng đau lòng.

Ngô Kiến Huy và Dương Lâm đã khiêng Jun Phạm vào bờ và thả xuống với thế "trồng cây chuối". Đây có lẽ là màn xuất hiện "thê thảm" của khách mời tại 2 Ngày 1 Đêm. Tuy nhiên, bù lại Jun Phạm đã may mắn uống được ly cà phê và "nhường" cho Thùy Tiên ly nước tương và chọn được Thỏ Đen về chung đội. Các thành viên về đội Jun Phạm là Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm.

Bỏ qua tất cả tin đồn trước đó của cộng mạng, Thùy Tiên đã chọn thành viên đầu tiên trong đội mình là Trường Giang. Người anh cả tự cao ngay lập tức nói: "Ở đây mà kinh nghiệm làm sao ai qua tôi". Thùy Tiên nhất quyết không chọn Lê Dương Bảo Lâm mặc dù anh chàng nài nỉ.

Chương trình bất ngờ giao nhiệm vụ ẩn là thể hiện tình yêu với một thành viên trong dàn cast bằng cách thả tim từ nhỏ đến lớn mà không để người kia phát hiện. Và Thùy Tiên đã không ngần ngại chọn Trường Giang.

Sau khi thua ở game "kéo co trên thuyền thúng" thì Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm đã lên thuyền đi đánh cá để làm bữa trưa trên thuyền. Trong khi đội Thùy Tiên no say với bữa ăn thơm ngon thì bốn người đàn ông đóng vai Sinbad trải nghiệm cuộc sống ngư dân.

Ít phút sau, Dương Lâm cũng gục ngã trước những cơn sóng và "quay cuồng trong mơ hồ". Kiều Minh Tuấn than vãn với nhiệm vụ câu cá "để hoài luôn, mãn đời luôn". Số phận của những thành viên trên chiếc thuyền câu này sẽ như thế nào? Hãy chờ đón tập tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm.