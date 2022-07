2 ngày 1 đêm: Trường Giang chọc ghẹo Lê Dương Bảo Lâm nói quá nhiều

Tập 5 của chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm được quay tại vùng đất Kon Tum với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Hieuthuhai, Kiều Minh Tuấn.

Chủ đề lần này của chương trình: "Chúng ta là anh em". Tình anh em ở đây không chỉ là sự gắn kết của các thành viên trong dàn cast mà còn là sự gắn kết giữa dàn cast và ekip thực hiện chương trình và rộng hơn đó là tình hữu nghị của ba nước Đông Dương: Việt Nam - Lào - Campuchia. Với ý nghĩa to lớn đó các thành viên trong dàn cast sẽ phải bắt cặp với nhau để tìm hiểu nhiều hơn về nhau thông qua những trải nghiệm trong chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm và Trường Giang.

Hieuthuhai - Kiều Minh Tuấn - Lê Dương Bảo Lâm.

Nghe đến đây, Trường Giang lập tức nói không muốn chung đội với Lê Dương Bảo Lâm và Hieuthuhai, lý do là vì Hieuthuhai quá non nớt còn Lê Dương Bảo Lâm lại nói quá nhiều khiến ai cũng nhức đầu. Nghe Trường Giang nhận xét, Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt muốn tự minh oan. Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang cũng nói không muốn chung đội với Ngô Kiến Huy vì lý do nam ca sĩ bị đứt dây chằng đầu gối, sẽ chẳng thể nào thực hiện các thử thách cần sức bền.

Sau màn chia đội, chuyến xe có quá nhiều sự bất ổn này lại tiếp tục lăn bánh để khám phá một địa điểm khác thuộc tỉnh Kon Tum. Trên chuyến xe này, có vẻ như Giang ca đã đụng độ với 1 thành viên nào khác trong dàn cast hay một thế lực bí ẩn nào đó trong ekip mà khiến người anh cả điểm tĩnh phải phát ra câu: "Xin lỗi đi, nếu không xin lỗi suốt đời cô đơn". Liệu ai đã khiến cho tình hình trên chuyến xe này ngày càng bất ổn hơn? Liệu chuyến đi lần này có bình yên hay không?

Các nghệ sĩ cùng đến Kon Tum để thực hiện thử thách.

Chiếc xe chở dàn cast 2 ngày 1 đêm đến với vùng đất Kon Tum được di chuyển từ sáng sớm tinh mơ. Băng qua núi non hùng vĩ, chiếc xe chạy bon bon trên những cung đường uốn lượn theo sườn núi đưa những người đàn ông của chương trình đến khám phá một cột mốc có ý nghĩa lịch sử đó là cột mốc "Ngã ba Đông Dương".

Ngay từ lúc xuống xe, Trường Giang đã nhanh miệng chọc ghẹo Lê Dương Bảo Lâm và gài cho anh chàng đầy năng lượng sớm mai này một "miếng hài" về lịch sử. Tuy nhiên, Ngô Kiến Huy đã nhanh trí nhắc bài: "Lâm ơi, lịch sử nha", thế là Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng nhận ra và giận dỗi Trường Giang vì cố ý trêu chọc mình.

6 nghệ sĩ được tìm hiểu những câu chuyện đầy tự hào về lịch sử.

Mặc dù con đường leo lên đỉnh cột mốc khá cao với khoảng 120 bậc thang nhưng 6 chàng trai của chương trình rất hừng hực khí thế, vừa leo vừa hát một bài hát quen thuộc - Niềm vui của em: "Khi ông mặt trời thức dậy - Mẹ lên rẫy em đến trường - Bản làng em hòa vang tiếng hát".

