2 năm sau khi đóng cửa chuỗi thời trang 17 cửa hàng, Jammy chính thức ra mắt "Tại Sao Không Phải Hôm Nay?"

Tối 17/9/2026, Jammy chính thức phát hành ca khúc "Tại Sao Không Phải Hôm Nay?" trên các nền tảng nhạc số kèm MV, đánh dấu màn debut chính thức của cô với vai trò ca sĩ. Điều khiến sản phẩm này được chú ý không hẳn nằm ở bản thân bài hát, mà ở danh tính người đứng sau nó: Một singer-songwriter đã hoạt động âm thầm suốt nhiều năm với kênh YouTube gần 900 triệu lượt xem, và trước đó nữa là nhà sáng lập một trong những thương hiệu thời trang nội địa nổi tiếng nhất nhì miền Bắc.

Trước khi mang cái tên Jammy, cô là người sáng lập Lep', thương hiệu thời trang nữ với khoảng một triệu người theo dõi, nổi tiếng với phong cách nữ tính, bay bổng và những chiến dịch truyền thông xoay quanh câu hỏi làm sao để phụ nữ hạnh phúc hơn.

Lep' được thành lập năm 2017 và ở giai đoạn phát triển nhất, thương hiệu này sở hữu tới 17 chi nhánh trên cả ba miền. Theo thông tin công bố hồi cuối năm 2024, nhà sáng lập Lep' là Nguyễn Ngọc Trâm, sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cũng theo tâm thư được đăng trên fanpage thương hiệu thời điểm đó, cô cho biết đã có những giai đoạn quản lý 200 đến 300 nhân viên, trải qua nhiều đêm thức trắng, và đi đến quyết định dừng lại vì "sức cùng lực kiệt", không còn theo kịp một thị trường thay đổi chóng mặt với vô vàn phong cách và sản phẩm mới vừa rẻ vừa đẹp. Lep' đóng cửa toàn bộ hệ thống vào ngày 30/11/2024, khép lại hành trình gần 8 năm.

Nhìn lại quãng đường ấy từ vị trí hiện tại, Jammy mô tả thứ mình đánh mất không phải là doanh thu hay cửa hàng, mà là chính mình. Từ một người vui vẻ, mộng mơ và hướng ngoại, cô dần trở nên khép kín, tự ti và hoài nghi bản thân. Việc đóng cửa thương hiệu vì thế cũng là lúc cô chủ động ngắt kết nối với kinh doanh, với networking và với những tiếng nói bên ngoài, để có thời gian ngồi lại một mình.

Phải gần hai năm sau, khi đã có đủ khoảng cách với quá khứ, cô mới nhìn lại được hành trình đó bằng sự bình thản và biết ơn, xem những khó khăn như bài học giúp mình hiểu rõ hơn mình là ai và thực sự muốn gì.

Điều ít người biết là âm nhạc đã đến với cô từ năm 2020, ngay trong giai đoạn Lep' đang vận hành. Cô thử sức qua Chun Chin, một dự án âm nhạc dành cho thiếu nhi với hình ảnh và concept tối giản. Kênh này sau đó thu hút gần 900 triệu lượt xem, một con số mà không nhiều dự án âm nhạc Việt chạm tới được.

Chun Chin trở thành nơi cô học sáng tác, phát triển ý tưởng và vận hành một dự án âm nhạc trọn vẹn, đồng thời là bước chuyển từ vị trí người đứng sau một thương hiệu sang người trực tiếp làm nhạc và đi tìm bản sắc riêng với tư cách nghệ sĩ.

Khi bắt đầu lại với cái tên Jammy, cô chủ động không kể về quá khứ. Lý do khá dễ hiểu: cô không muốn cái bóng của thương hiệu cũ phủ lên hành trình mới, và mong được nhìn nhận đơn giản như một người yêu âm nhạc, nghiêm túc với con đường mình chọn. Nói cách khác, cô chấp nhận bắt đầu lại gần như từ con số 0, ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, trong khi những gì đã xây dựng được trước đó không giúp ích gì nhiều.

Phía sau lựa chọn ấy là rất nhiều nỗi sợ mà cô không giấu: sợ thất bại, sợ bị chê cười, sợ không bắt kịp ngành âm nhạc, sợ bắt đầu quá muộn và sợ mình không đủ tốt để trở thành nghệ sĩ. Vì thế hành trình này với cô không chỉ là học hát, học đàn hay làm ra một sản phẩm, mà còn là quá trình lấy lại sự tự tin.

Bước ngoặt đến khi Jammy tham dự một concert của Taylor Swift. Chứng kiến một nghệ sĩ đứng trên sân khấu hát chính những điều mình viết ra, và nhìn thấy khán giả bên dưới hát theo bằng câu chuyện riêng của họ, cô nhận ra đó chính là trải nghiệm mình thực sự muốn có.

Từ đó, cô đặt lại câu hỏi cho chính mình: nếu thứ duy nhất ngăn mình lại chỉ là nỗi sợ, tại sao lại để nỗi sợ quyết định cuộc đời? Cô từng nghĩ nếu bắt đầu ở thời điểm này, có thể phải mất 10 năm mới có được thành quả. Nhưng rồi cô nhận ra 10 năm nữa mình vẫn sẽ đến tuổi đó, chỉ khác là khi ấy có thể sẽ tiếc vì đã không bắt đầu từ hôm nay.

"Tại Sao Không Phải Hôm Nay?" ra đời từ chính khoảng thời gian đó, và câu hỏi trong tựa đề chạy xuyên suốt bài hát như một lời tự vấn: tại sao phải chờ một ngày khác, một thời điểm khác, hay một phiên bản hoàn hảo hơn của bản thân mới bắt đầu?

Ca khúc mở ra bằng sự do dự, bằng hình ảnh con người đối diện với sự hữu hạn của đời mình, rồi chuyển dần sang tinh thần dám sống, dám yêu, dám mơ và dám thử, ngay cả khi chưa biết phía trước là thành công hay thất bại. Phần lyric là điểm dễ nhận ra cá tính của Jammy nhất, khi cô hình tượng hóa những giấc mơ bị bỏ quên thành thứ có thể mốc meo và bạc màu nếu cứ mãi cất giữ, đặt con người vào vị trí một khán giả trốn sau rèm đứng xem chính cuộc đời mình, hay gợi lên hình ảnh một ngôi sao run sợ trước ánh đèn, tức là người có ước mơ nhưng chưa đủ can đảm bước ra ánh sáng.

Đáng chú ý, bài hát không né tránh mặt trái của việc dám sống. Thất bại, những lời chê bai, sự vỡ tan và cả khoảnh khắc huy hoàng được đặt cùng vào một dòng suy nghĩ, bởi một khi đã chấp nhận bước đi thì không ai biết trước mình sẽ đi tới đâu. Đây không phải một ca khúc cổ vũ tinh thần tích cực đơn thuần, mà thừa nhận cả nỗi sợ lẫn khả năng thất bại trước khi chọn tiến về phía trước.

Giữa một thị trường âm nhạc đang có khá nhiều sản phẩm được xây dựng quanh những công thức quen thuộc, cách xử lý hình ảnh trong lyric của Jammy tạo ra một màu sắc riêng đủ để người nghe nhận ra. Và đó có lẽ cũng là điều đáng chờ đợi nhất ở cô ở thời điểm này.

Bản thân Jammy không đặt kỳ vọng tất cả mọi người phải yêu thích âm nhạc của mình. Điều cô mong muốn chỉ là tìm được những người thực sự đồng điệu với câu chuyện và cảm xúc mà cô gửi vào đó. "Tại Sao Không Phải Hôm Nay?" vì thế vừa là tên một ca khúc, vừa là câu hỏi mở đầu cho chương mới của Jammy On Air.