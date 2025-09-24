2 năm đồng hành cùng Hà Nội: Lotte Mall gieo 2.000 cây xanh bản địa

Hành trình 2 năm - Hành động thiết thực vì môi trường

Trong suốt 2 năm hoạt động, Lotte Mall West Lake Hanoi đã trở thành một trong những điểm đến mua sắm – giải trí – nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu tại thủ đô. Song hành cùng sự phát triển đó, Lotte Mall West Lake Hanoi luôn coi trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn dài hạn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và thực trạng rừng phòng hộ đầu nguồn đang suy thoái nghiêm trọng, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia đã hợp tác cùng Lotte Mall West Lake Hanoi và Lotte Department Store trồng 2.000 cây xanh bản địa tại Vườn Quốc gia Xuân Liên.

Hoạt động này tiếp nối chuỗi sự kiện vì cộng đồng mà Lotte Mall West Lake Hanoi đã triển khai suốt mùa hè năm nay, nổi bật như "Lotte Eco Week" – tuần lễ kêu gọi cộng đồng giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường hay chương trình "Một hóa đơn, một cây xanh" - với mỗi hóa đơn mua sắm có giá trị nhất định, doanh nghiệp sẽ trồng một cây xanh tại rừng. Những hành động này thể hiện rõ cam kết "Vì một Việt Nam xanh", từng bước đưa phát triển bền vững trở thành giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Vườn quốc gia Xuân Liên – Lá phổi xanh cần được gìn giữ

Vườn quốc gia Xuân Liên, với diện tích hơn 25.600ha, là "lá phổi xanh" của Thanh Hóa và khu vực miền Bắc. Đây là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động – thực vật quý hiếm, trong đó có quần thể vượn đen má trắng lớn nhất Việt Nam cùng những cây di sản nghìn năm tuổi.

Tuy nhiên, hệ sinh thái nơi đây đang bị suy thoái nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và con người. Việc gieo trồng 2.000 cây xanh bản địa không chỉ góp phần phục hồi rừng đặc dụng, mà còn giúp bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu thiên tai và xây dựng lá chắn sinh thái cho hàng triệu cư dân vùng hạ lưu.

Gắn kết cộng đồng – Kiến tạo giá trị dài hạn

Song song với hoạt động trồng cây, Lotte Mall West Lake Hanoi và Lotte Department Store còn trao tặng 1 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho người dân Bản Hóa, Thanh Hóa – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Wipha. Không chỉ dừng lại ở trách nhiệm môi trường, Lotte mong muốn đồng hành cùng người dân trong khó khăn với những hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Lotte Mall West Lake Hanoi chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần kiến tạo một Việt Nam xanh, bền vững cho thế hệ mai sau. Kỷ niệm 2 năm cũng là cột mốc để chúng tôi nhìn lại hành trình và khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong những dự án tiếp theo."

Sự hợp tác giữa Lotte và Gaia tại Xuân Liên thể hiện xu hướng tích cực trong ứng phó biến đổi khí hậu bằng hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng ở cam kết. Doanh nghiệp ngày nay đang tích hợp trách nhiệm xã hội và môi trường vào hoạt động cốt lõi, tạo giá trị bền vững cho cả cộng đồng và chính mình.