Tủ lạnh là nơi bảo quản nhiều loại thực phẩm có mùi đặc trưng như cá, thịt, phô mai, hành, tỏi hay thức ăn đã chế biến. Khi được đặt chung trong một không gian kín, mùi từ các loại thực phẩm có thể lưu lại và khiến tủ lạnh có mùi khó chịu.

Một mẹo đơn giản được nhiều gia đình áp dụng là đặt một bát baking soda trong tủ. Đây không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong làm bánh mà còn có đặc tính hóa học giúp xử lý một số hợp chất gây mùi.

Hỗ trợ trung hòa một số hợp chất gây mùi

Baking soda, tên hóa học là natri bicarbonate (NaHCO₃), có tính kiềm nhẹ. Đặc tính này giúp nó phản ứng với một số hợp chất có tính axit, trong đó có những chất góp phần tạo ra mùi khó chịu trong tủ lạnh.

Theo Tiến sĩ Joe Schwarcz thuộc Văn phòng Khoa học và Xã hội, Đại học McGill (Canada), một số mùi trong tủ lạnh bắt nguồn từ các axit béo dễ bay hơi. Chẳng hạn, bơ bị ôi có thể giải phóng axit butyric, một hợp chất có mùi khó chịu. Baking soda có thể phản ứng với axit này, tạo thành muối natri butyrate ít bay hơi và không có mùi đặc trưng như hợp chất ban đầu.

Baking soda giúp trung hòa một số hợp chất gây mùi trong tủ lạnh.

Đây là một trong những cơ sở giải thích vì sao baking soda được sử dụng để hỗ trợ khử mùi trong tủ lạnh. Tuy nhiên, không phải mọi mùi đều do hợp chất có tính axit tạo ra. Vì vậy, baking soda không thể loại bỏ hoàn toàn tất cả mùi thực phẩm.

Dễ sử dụng, không cần thiết bị hay sản phẩm tạo mùi

Một lý do khác khiến mẹo này được nhiều gia đình áp dụng là cách thực hiện khá đơn giản. Bạn chỉ cần cho baking soda vào một chiếc bát nông, miệng rộng hoặc sử dụng hộp baking soda chuyên dụng có thể mở để không khí tiếp xúc với phần bột bên trong, sau đó đặt ở một góc trong tủ lạnh.

Theo Tiến sĩ Joe Schwarcz, diện tích bề mặt tiếp xúc có ý nghĩa đối với khả năng xử lý mùi của baking soda. Nếu chỉ mở một góc nhỏ của hộp, hiệu quả có thể không đáng kể; trải baking soda trên một chiếc đĩa nông sẽ giúp tăng diện tích tiếp xúc với không khí.

Đây cũng là cách tận dụng nguyên liệu sẵn có trong bếp, không cần lắp đặt thiết bị hoặc sử dụng dung dịch tạo mùi. Tuy nhiên, nên đặt bát ở vị trí chắc chắn, tránh để bột rơi vào thực phẩm hoặc bị đổ khi lấy đồ trong tủ.

Đặt baking soda thế nào để đạt hiệu quả tốt hơn?

Để áp dụng mẹo này, bạn nên chọn baking soda nguyên chất, không pha hương liệu, rồi cho vào một chiếc bát nông và rộng. Không nên đậy kín vì cần có sự tiếp xúc giữa bột và không khí trong tủ lạnh.

Baking soda cũng không thể thay thế việc vệ sinh tủ. Nếu có mùi hôi rõ rệt, trước tiên cần kiểm tra thực phẩm đã quá hạn, bị hỏng hoặc rò rỉ nước; loại bỏ những món không còn an toàn và lau sạch các ngăn, kệ. Đại học bang North Carolina (Mỹ) khuyến nghị làm sạch bên trong tủ trước khi đặt hộp baking soda để duy trì môi trường ít mùi hơn.

Ngoài ra, không nên xem baking soda là chất diệt khuẩn hay phương pháp bảo quản thực phẩm. Tủ lạnh vẫn cần được duy trì ở nhiệt độ an toàn, thực phẩm cần được đậy kín và bảo quản đúng cách. Nếu mùi vẫn dai dẳng sau khi đã vệ sinh, gia đình nên kiểm tra kỹ các khe, gioăng cửa, lỗ thoát nước và những vị trí có thể bị thức ăn rơi vào.

Một bát baking soda có thể là mẹo nhỏ, ít tốn công để hỗ trợ kiểm soát mùi trong tủ lạnh. Dù vậy, hiệu quả của nó phụ thuộc vào loại hợp chất gây mùi và diện tích tiếp xúc; việc giữ tủ sạch sẽ, loại bỏ thực phẩm hỏng và bảo quản đồ ăn đúng cách vẫn là những yếu tố quan trọng nhất.