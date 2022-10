2 lý do khiến bạn khó loại bỏ mỡ nội tạng, tăng nguy cơ bị bệnh về tim gan, tiểu đường, ung thư

Tất cả chúng ta đều biết rằng lượng mỡ dư thừa trong cơ thể là không tốt cho sức khỏe và nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, vấn đề về gan và cũng có thể trở nên nguy hiểm. Mặc dù mỡ thừa là thứ bạn có thể nhìn thấy, nhưng nó cũng có thể che giấu những nơi khác nằm sâu trong bụng và quấn quanh các cơ quan quan trọng trong cơ thể - gọi là mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng có thể gây ra bệnh tiểu đường, đột quỵ và một số bệnh ung thư.



Để duy trì sức khỏe tốt, bạn phải loại bỏ mỡ nội tạng, tuy nhiên đây không phải là việc dễ dàng.

Hãy nghe các chuyên gia chia sẻ về mỡ nội tạng và lý do tại sao lại khó loại bỏ nó nhé.

Nguyên nhân xuất hiện mỡ nội tạng

Tiến sĩ Tomi Mitchell, một bác sĩ gia đình được chứng nhận tại Mỹ, người quản lý trang Holisticwellnessstrategies chuyên về các chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện, giải thích: "Có một vài yếu tố khác nhau có thể góp phần vào sự phát triển của chất béo nội tạng. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là lối sống ít vận động. Khi chúng ta có lối sống ít vận động, cơ thể chúng ta không tiêu tốn nhiều năng lượng, điều này có thể khiến chúng ta tích trữ nhiều chất béo hơn.

Một yếu tố khác góp phần tích tụ chất béo nội tạng là chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh chế và đường đơn giản. Những thực phẩm này nhanh chóng được chuyển đổi thành đường trong cơ thể, sau đó có thể được lưu trữ dưới dạng chất béo. Cuối cùng, căng thẳng cũng có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của chất béo nội tạng. Khi bị căng thẳng, cơ thể chúng ta sẽ giải phóng các hormone báo hiệu cơ thể lưu trữ nhiều chất béo hơn".

2 lý do hàng đầu khiến mỡ nội tạng khó mất đi

Tiến sĩ Tomi Mitchell cho biết: "Mỡ nội tạng là một loại chất béo được lưu trữ trong khoang bụng và các cơ quan xung quanh vùng bụng. Không giống như mỡ dưới da được lưu trữ ngay dưới da, mỡ nội tạng khó mất đi hơn và có liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác nhau".

Một số lý do khiến mỡ nội tạng khó mất đi bao gồm:

1. Kháng insulin

Theo Trista Best, chuyên gia về dinh dưỡng, sức khỏe môi trường tại Balance One có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong Y tế công cộng, "một lý do khiến bạn có thể gặp khó khăn trong việc giảm mỡ nội tạng là tình trạng kháng insulin không được chẩn đoán. Khi nói đến kháng insulin, thực phẩm chúng ta ăn có thể đóng một vai trò vừa giúp vừa cản trở quá trình này. Khi bạn đang chuẩn bị bữa ăn của mình, có một số nhóm thực phẩm có thể làm tăng tình trạng kháng insulin.

Để cải thiện tình trạng này, các loại rau không chứa tinh bột nên chiếm ít nhất một nửa khẩu phần ăn của bạn, bao gồm rau lá xanh, măng tây, ớt, súp lơ, cà rốt và bông cải xanh... Bạn nên lựa chọn trái cây thay vì món tráng miệng chứa nhiều đường. Bạn cũng nên tập trung vào thực phẩm giàu chất xơ với lượng khoảng 50 gram mỗi ngày vì chất xơ giúp cân bằng glucose".

2. Nồng độ cortisol cao

Lisa Richards, một chuyên gia dinh dưỡng và tác giả của cuốn "Chế độ ăn kiêng Candida" cho biết: "Cortisol, còn được gọi là hormone căng thẳng, có thể khiến việc giảm mỡ nội tạng trở nên khó khăn hơn. Cortisol tăng cao và tình trạng viêm mà nó gây ra có thể tạo ra nhiều vấn đề sức khỏe tiêu cực. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến dinh dưỡng của một người".

Cortisol tràn ngập cơ thể và ruột, cùng với tình trạng viêm khiến quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng bị tổn hại. Điều này dẫn đến khả năng thiếu hụt chất dinh dưỡng, chán ăn, khó tiêu và niêm mạc ruột bị kích thích hoặc viêm. Tất cả những điều này sau đó có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật của ruột và càng làm cho những vấn đề này trầm trọng thêm. Tất cả điều này cuối cùng có thể dẫn đến tăng cân bụng và tăng mỡ nội tạng.

Làm thế nào để ngăn ngừa chất béo nội tạng

"Có một số điều mà bạn có thể làm để giúp ngăn chặn sự tích lũy của mỡ nội tạng", tiến sĩ Mitchell nói.

"Đầu tiên, hãy đảm bảo tập thể dục thường xuyên. Điều này sẽ giúp tiêu tốn năng lượng và giảm mức độ căng thẳng. Thứ hai, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, ít carbs tinh chế và đường đơn giản. Và cuối cùng, hãy cố gắng quản lý mức độ căng thẳng bằng cách thực hành các kỹ thuật thư giãn như yoga hoặc thiền định. Bằng cách thực hiện các bước này, bạn có thể giúp giảm nguy cơ phát triển mỡ nội tạng một cách đáng kể", tiến sĩ Mitchell nói thêm.

Theo Eathis, Balanceone