2 loại trái cây trùng tên nhưng số phận khác nhau, giá cả chênh lệch thấy rõ: Nhiều người đi chợ vẫn nhầm!

Nếu bạn là người miền Bắc, chắc hẳn "mận" trong trí nhớ sẽ là những quả hình tròn nhỏ, khi cắn vào giòn tan, có vị chua ngọt đặc trưng. Thế nhưng, với người miền Nam, "mận" lại mang dáng dấp khác: vỏ đỏ bóng, hình chuông, ruột xốp và cực mọng nước.

Vậy nên, tuy cùng được gọi là mận nhưng thực chất đây lại là hai trái cây hoàn toàn khác nhau. Và nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy mức giá của chúng cũng chênh lệch đáng kể trên thị trường.

Cả 2 loại quả này đều được gọi là mận nhưng không có lấy nửa điểm tương đồng

Cùng gọi là "mận", nhưng lại là hai loại quả khác nhau

Sự khác biệt đầu tiên đến từ vùng miền và cách gọi tên. Người miền Bắc gọi chung các loại mận hậu, mận tam hoa, mận tím Lào Cai, Sơn La... là "mận" - loại quả thường chỉ có theo mùa, chủ yếu từ khoảng tháng 4 đến tháng 6. Trong khi đó, người miền Nam lại dùng từ "mận" để chỉ quả roi - một loại quả quanh năm, mọc nhiều ở miền Tây Nam Bộ.

Do đó, nếu bạn ra chợ miền Bắc hỏi mua "mận", chắc chắn sẽ được đưa cho một túi mận hậu màu tím hoặc xanh, nhỏ nhắn, giòn rụm. Nhưng cũng câu hỏi đó ở miền Nam, người bán sẽ đưa cho bạn quả roi đỏ bóng bẩy, to bằng nửa nắm tay, mọng nước và thanh mát.

So sánh đặc điểm của "hai loại mận"

Về hình dáng, mận miền Bắc có quả nhỏ, hình tròn, vỏ ngoài thường có màu tím sẫm hoặc xanh. Trong khi đó, quả roi (hay còn gọi là mận miền Nam) có hình chuông, dài hơn, phần đáy phình ra, vỏ đỏ bóng mịn (có loại roi xanh, roi trắng), nhìn bắt mắt và mọng nước hơn.

Về hương vị, mận miền Bắc có vị chua ngọt đặc trưng, ăn giòn tan, dễ gây "nghiện" khi chấm muối ớt hoặc ngâm đường. Còn roi thì vị thanh mát, nhẹ, ruột xốp, chứa nhiều nước, thích hợp để giải nhiệt.

Về mùa vụ, mận miền Bắc là loại trái cây có mùa, thường chỉ xuất hiện vào mùa hè (khoảng tháng 4 đến tháng 6), nên khá được mong chờ mỗi năm. Trong khi đó, roi lại có quanh năm, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ - nơi khí hậu và điều kiện canh tác rất thuận lợi cho cây roi phát triển.

Giá cả chênh lệch nhau

Nhiều người thường nhầm rằng roi (mận miền Nam) rẻ hơn mận miền Bắc, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Mận hậu - đặc sản mùa hè của miền Bắc, đầu mùa có thể lên tới 70.000-120.000 đồng/kg, nhưng vào giữa hoặc cuối mùa giá giảm còn khoảng 30.000–60.000 đồng/kg. Trong khi đó, roi có nhiều loại, phổ biến nhất là roi trắng, roi đỏ và đặc biệt là roi An Phước - giống cao cấp có trái đỏ bóng, ngọt giòn, giá dao động từ 50.000-80.000 đồng/kg, thậm chí hơn nếu trái đẹp hoặc trái vụ.

Vì vậy, nếu so roi thường với mận hậu đầu mùa thì mận đắt hơn. Nhưng nếu so với roi An Phước, giá lại có thể cao hơn mận khá nhiều. Điều này lý giải vì sao cùng là "mận" - nhưng cách gọi và mức giá lại khác nhau giữa hai miền, tạo nên sự thú vị khi so sánh hai loại quả này.

