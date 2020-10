2 đối tượng thả chó cái "quyến rũ" chó coi nhà, cuỗm nhiều tài sản hơn 700 triệu đồng

Ngày 14/10, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy bắt băng trộm đột nhập vào một biệt thự trên địa bàn lấy nhiều tài sản giá trị lớn.

Theo đó vào sáng 13/10, bảo vệ của một căn biệt thự trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Qua kiểm tra camera, tổ bảo vệ phát hiện có hai đối tượng bịt mặt đi ghe gỗ từ hướng sông Sài Gòn tiếp cận căn biệt thự.

Hai đối tượng bẻ khóa cổng rồi thả một con chó cái chạy vào “quyến rũ” đàn chó nhà nuôi để canh cổng. Sau khi vô hiệu hóa đàn chó, chúng đột nhập vào lấy trộm nhiều tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ảnh minh hoạ

Theo trình báo của chủ nhà, tài sản bị mất gồm 320 triệu tiền mặt, 14.000 USD cùng một số tài sản khác với tổng trị giá lên tới hơn 700 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để truy bắt băng trộm táo tợn này.