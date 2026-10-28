Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1319/ĐKKDD-BYT, cấp ngày 19/5/2026, của Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Theo quyết định, Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam có trụ sở tại số 273 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội; địa điểm kinh doanh tại số 192 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội. Doanh nghiệp đề nghị thu hồi giấy chứng nhận do chấm dứt hoạt động kinh doanh dược tại địa điểm số 192 phố Đức Giang.

2 công ty đề nghị Bộ Y tế thu hồi giấy phép kinh doanh dược (Ảnh minh họa: AI)

Trong khi đó, Giấy chứng nhận số 1033/ĐKKDD-BYT, cấp ngày 17/6/2024, của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Chi nhánh TP.HCM cũng vừa bị Bộ Y tế thu hồi. Lý do, công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh dược tại địa điểm thuộc lô 20, đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Theo các quyết định được Bộ Y tế ban hành trước đó, cả hai đơn vị đều được cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Việc thu hồi giấy chứng nhận lần này xuất phát từ đề nghị của chính các doanh nghiệp sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh dược tại địa điểm đã đăng ký.

Các quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã cấp cho hai đơn vị hết hiệu lực. Các đơn vị liên quan, Cục Quản lý Dược và Sở Y tế địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định.