Trong tháng 9 âm lịch sắp tới (còn gọi là tháng Mậu Tuất năm Bính Ngọ 2026), cục diện ngũ hành và các chòm sao dịch chuyển sẽ mang lại sự bứt phá mạnh mẽ cho một số con giáp nhưng cũng đặt ra thử thách cho một số con giáp khác.

Tử vi học có nói, dưới đây là 2 con giáp đón nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ và 1 con giáp cần thận trọng trong tháng 9 âm sắp tới.

Con giáp tuổi Mão: Tài lộc rực rỡ - Đón nhiều tin vui

Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Mão là con giáp chính thức bước vào cục diện Lục Hợp Mão - Tuất mang lại vận trình tài lộc rực rỡ và ngập tràn cát khí. Bản mệnh liên tiếp đón nhận những tin vui bất ngờ trong công việc và các dự án đầu tư lớn từ giai đoạn trước bắt đầu sinh lời mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh cao chiếu giúp người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm với cấp trên và có cơ hội nhận thưởng nóng hoặc đề xuất thăng chức. Đối với những ai đang vận hành doanh nghiệp hoặc làm nghề tự do, lượng khách hàng đổ về tăng đột biến giúp doanh thu bùng nổ vượt ngoài mong đợi. Khả năng ngoại giao khéo léo kết hợp với quý nhân phù trợ giúp bạn dễ dàng ký kết được những hợp đồng kinh tế có giá trị cao.

Nguồn thu nhập chính ổn định cộng thêm các khoản thu phụ tăng tiến chóng mặt giúp cán cân tài chính của tuổi Mão vô cùng vững vàng. Con giáp này cũng rất nhạy bén với thời cuộc nên có thể tìm thấy những mối đầu tư béo bở mà người khác vô tình bỏ qua. Việc mua sắm hay đầu tư cho bản thân và gia đình trong tháng này đều diễn ra vô cùng thuận lợi và mang lại niềm vui lớn.

Đặc biệt, con giáp tuổi Mão cũng có duyên với các chương trình trúng thưởng hoặc nhận được những khoản tiền bất ngờ từ người thân trao tặng. Sự hanh thông về mặt tiền bạc chính là bệ phóng vững chắc giúp bạn tự tin hiện thực hóa các kế hoạch lớn lao tiếp theo trong năm. Nhìn chung đây là một tháng đại cát đại lợi giúp tuổi Mão tích lũy được một khoản tiền cực kỳ lớn cho tương lai. Con giáp này sẽ khép lại một tháng làm việc với tâm thế vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc và một chiếc ví rủng rỉnh tiền bạc.

Con giáp tuổi Ngọ: Tam hợp nâng đỡ - May mắn gõ cửa

Nhờ mối quan hệ Tam Hợp Ngọ - Tuất nâng đỡ, người tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp đón nhận một tháng 9 âm lịch tràn đầy may mắn, tài lộc và tin vui gõ cửa liên tiếp. Mọi khó khăn hay áp lực từ những tháng trước đó đều được tháo gỡ một cách ngoạn mục nhờ sự xuất hiện kịp thời của quý nhân.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều đón nhận những cơ hội kiếm tiền rõ rệt và nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch mở rộng quy mô buôn bán hoặc lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây là thời điểm vàng để mạnh dạn triển khai. Khách hàng và đối tác lâu năm tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác lâu dài giúp nguồn doanh thu của bạn tăng trưởng vượt bậc so với dự tính.

Dòng tiền đổ về túi vô cùng dồi dào và luân chuyển hanh thông giúp tuổi Ngọ giải quyết triệt để các khoản nợ hoặc áp lực tài chính tồn đọng. Bản mệnh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp tiền đẻ ra tiền một cách an toàn và bền vững. Những ý tưởng sáng tạo độc đáo của bạn trong công việc được ứng dụng hiệu quả giúp cắt giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

Việc chi tiêu trong tháng diễn ra khá thoải mái mà bạn không cần phải thắt lưng buộc bụng hay lo nghĩ quá nhiều về mặt ngân sách. Tình hình tài chính viên mãn cùng tinh thần lạc quan giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực để lan tỏa đến mọi người xung quanh. Tuổi Ngọ hoàn toàn có thể mỉm cười hài lòng vì những nỗ lực thầm lặng của mình suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.

Con giáp tuổi Thìn: Cục diện Xung Thái Tuế

Trong khi đó, người tuổi Thìn lại là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 9 âm lịch sắp tới này do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Xung Thái Tuế giữa Thìn và Tuất. Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu chững lại và có thể sẽ đối mặt với nhiều biến động bất ngờ ngoài ý muốn đòi hỏi bạn phải hết sức tỉnh táo.

(Ảnh minh họa)

Các dự án kinh doanh có thể gặp trục trặc giữa chừng hoặc dòng vốn bị đóng băng do đối tác thay đổi quyết định đột ngột. Đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành các hoạt động đầu tư mạo hiểm hoặc cho người khác vay mượn tiền bạc. Người làm công ăn lương cần chú ý kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và giấy tờ pháp lý trước khi ký kết để tránh rắc rối.

Sự xuất hiện của hung tinh cũng cảnh báo về những trò tiểu nhân quấy phá ngầm hoặc thị phi bủa vây nơi công sở làm ảnh hưởng uy tín. Tuổi Thìn nên kiềm chế cảm xúc, tránh tranh chấp tay đôi và hành xử nhún nhường để bảo vệ bản thân trước những sóng gió không đáng có. Nguồn thu nhập chính có thể bị sụt giảm nhẹ trong khi các khoản chi phí phát sinh bất ngờ lại tăng lên khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết là chìa khóa vàng giúp con giáp này giữ vững phong độ tài chính. Bản mệnh cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, không nên làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể và tinh thần. Hãy coi giai đoạn thử thách này là cơ hội để tích lũy nội lực, hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị cho sự bứt phá mạnh mẽ hơn ở tương lai.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm