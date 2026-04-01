2 con giáp sắp ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần thận trọng, đề phòng kẻ tiểu nhân

Trong tháng 4 âm lịch (tháng Quý Tỵ), sự kết hợp giữa can Quý (Thủy) và chi Tỵ (Hỏa) tạo nên cục diện "Thủy hỏa giao tranh", làm vận trình các con giáp có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi một số con giáp có vận trình hanh thông, nhiều cơ hội bứt phá thì cũng có những con giáp lại cần thận trọng hơn do tính chất Hỏa quá vượng, dễ dẫn đến những tranh chấp pháp lý.

Tử vi học có nói, dưới đây là 2 con giáp ăn nên làm ra với nhiều cơ hội làm giàu mạnh mẽ, thăng tiến trong công việc, cũng như có 2 con giáp lại cần thận trọng lời ăn tiếng nói, kín kẽ trong làm ăn và giao thương để tránh thị phi và đề phòng tiểu nhân.

Hãy xem bạn là con giáp nào trong số 4 con giáp dưới đây để biết cách lựa chọn kế sách, tối ưu hóa tài lộc cũng như giảm bớt các rủi ro trong công việc và đời sống nhé.

2 con giáp "Ăn nên làm ra"

Tuổi Sửu (Tam hợp cục Tỵ - Dậu - Sửu)

- Tài lộc : Theo tử vi, nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Sửu sẽ là con giáp dễ đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ trong tháng 4 âm sắp tới. Công việc của con giáp này, đặc biệt là những ai đang làm kinh doanh tiến triển vượt bậc, nhất là các dự án liên quan đến đất đai hoặc sản xuất. Tiền bạc đổ về túi dồi dào, thu nhập từ nghề tay trái cũng tăng vọt.

- Cách tối ưu : Tuổi Sửu nên đeo trang sức bằng vàng hoặc đá mắt hổ để tăng cường hành Thổ, tạo nền tảng giữ tiền bền vững. Bên cạnh đó, con giáp này hãy quyết đoán đầu tư vào các dự án dài hạn trong tháng 4 âm này nhé. Tất nhiên, bất kỳ việc đầu tư nào cũng phải dựa trên việc phân tích tình hình cụ thể, nghiên cứu kỹ các điều khoản để tránh rủi ro.

Tuổi Dậu (Tam hợp quý nhân)

- Tài lộc : Sự thông minh và nhạy bén của tuổi Dậu được cát tinh soi chiếu, giúp bạn chốt được những hợp đồng lớn. Bản mệnh dễ dàng giành được sự tín nhiệm của đối tác, dẫn đến các khoản hoa hồng và lợi nhuận bất ngờ.

- Cách tối ưu : Tuổi Dậu có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại (như tháp Văn Xương bằng đồng) ở hướng Tây nơi làm việc. Bên cạnh đó, con giáp này hãy ưu tiên các cuộc gặp gỡ quan trọng vào giờ Thìn (7h-9h) để gia tăng cát khí nhé.

2 con giáp "Cần thận trọng"

Tuổi Dần (Dần - Tỵ Tương Hại)

- Vận hạn : Cục diện Tương Hại cảnh báo về sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ganh ghét, có thể gây điều tiếng thị phi hoặc cản trở công việc. Tài chính của tuổi Dần dễ bị thất thoát do tin người thái quá hoặc đầu tư mạo hiểm không đúng lúc.

- Lưu ý : Tuổi Dần tuyệt đối không cho vay mượn số tiền lớn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tiết chế sự nóng nảy và chú ý hơn trong giao tiếp để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, đặt điều thị phi. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Dần cũng nên sử dụng màu xanh lá hoặc đen trong trang phục để điều hòa năng lượng, đồng thời giữ thái độ kín kẽ về các dự định cá nhân.

Tuổi Hợi (Tỵ - Hợi Tương Xung)

- Vận hạn : Gặp tháng xung trực diện, tuổi Hợi là con giáp dễ đối mặt với biến động lớn về nhân sự hoặc thay đổi vị trí công việc theo hướng bất lợi. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở trong giấy tờ cũng như sự hiền lành và dễ tin người của tuổi Hợi để gây thiệt hại về uy tín và tiền bạc.

- Cách tối ưu : Tuổi Hợi nên giữ tâm thế "tĩnh để ứng biến", tránh thay đổi công việc hay khởi nghiệp vào lúc này. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên đề phòng cẩn thận, chú ý hơn trong chuyện giao tiếp, chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Hợi có thể mang theo một chiếc khánh bình an hình con Mèo (Mão) hoặc Dê (Mùi) để dùng bộ Tam Hợp hóa giải bớt thế xung của tháng.

* Lưu ý chung: Trong tháng 4 âm này, dù là con giáp nào thì các bạn cũng cần kiểm soát cảm xúc nóng nảy, tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm khi chưa tìm hiểu kỹ và nên ưu tiên sự minh bạch trong mọi mối quan hệ để hóa giải những rủi ro từ cục diện xung sát.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.