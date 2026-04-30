2 con giáp chuẩn bị bước vào giai đoạn thịnh vượng đầu tiên của năm, 1 con giáp đã giàu lại sắp giàu hơn

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với tuổi Sửu, trong đó tài sản của con giáp này sẽ không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái thành công gấp bội.

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Nếu thấy nửa đầu năm Bính Ngọ vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan thì tuổi Sửu cũng đừng lo lắng nhé, vì bạn nằm trong số những con giáp càng về cuối năm mới càng phất lên.

Từ đầu năm đến giờ đã có những con giáp đón lộc trời cho, sở hữu cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì, lại cũng có những con giáp vẫn nằm im chờ thời, ví dụ như tuổi Sửu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, khi tháng 3 âm kết thúc thì con giáp này cũng sẽ bước đến thời kỳ thịnh vượng đầu tiên của mình.

Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 4 âm, người tuổi Sửu dù làm gì cũng có quý nhân trợ giúp, mọi sự đều hanh thông và suôn sẻ. Những người đi học sẽ dễ đỗ đạt cao, còn người đi làm thì thăng tiến rạng rỡ, thu nhập cải thiện đáng kể. Trong khi đó, những người kinh doanh thì dễ gặp được đơn hàng lớn, có thể tích cóp được không ít cho tương lai.

Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt lành, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội thăng tiến vượt bậc, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống đầy đủ, thậm chí giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Cũng giống như tuổi Sửu, tháng 4 âm sắp tới cũng là lúc mà tuổi Thìn bay cao, bay xa nhất. Tử vi học có nói, tháng 4 âm là thời điểm con giáp tuổi Thìn chia tay với mọi khó khăn từ đầu năm và bước vào giai đoạn may mắn đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026. Được sao Thái Dương chiếu rọi, quý nhân dẫn đường, con giáp này sẽ có sự nghiệp sáng rõ như mặt trời. Đặc biệt, con giáp này còn rất có duyên với tiền bạc, đầu tư vào đâu cũng dễ thu về lợi nhuận lớn hoặc trúng thưởng bất ngờ.

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp nổi bật với sự lanh lẹ, trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ rất giỏi xoay xở, ứng biến nhanh chóng, tạo ra được lợi thế đặc biệt, từ đó gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Thìn phải đợi đến tháng 4 âm mới bước vào giai đoạn may mắn đầu tiên của họ thì tuổi Tý là con giáp đã gặp thuận lợi ngay từ tháng 3 âm hiện tại. Được sao Hoa Cái chiếu rọi, tuổi Tý có sự nghiệp phát đạt với nhiều bước đột phá, thu nhập cải thiện thấy rõ. Sang tháng 4 âm, con giáp này lại tiếp tục được Thần tài ưu ái khi có sự hỗ trợ của sao Nguyệt Đức mang quý nhân đến cho họ. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, cùng với sự thông minh và linh hoạt của mình, tuổi Tý sẽ ngày càng phất lên, trở thành con giáp đã giàu lại càng giàu hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.