Showbiz Việt có những bà mẹ đơn thân có con đã lớn nhưng nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Cuộc sống của họ luôn thu hút sự quan tâm từ khán giả và người hâm mộ.

Mới đây, ca sĩ Lương Bích Hữu đã đăng loạt ảnh diện đồ theo phong cách hiphop, khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh của "cô gái Trung Hoa" từ 20 năm trước. Điều thú vị là dù thời gian qua đi, nữ ca sĩ 8X vẫn giữa được vẻ ngoài trẻ trung không ngờ.

Lương Bích Hữu trẻ trung như cô gái ngoài đôi mươi khi diện đồ hiphop.

Lương Bích Hữu (sinh năm 1984) là một trong những giọng ca quen thuộc của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến qua biệt danh “Cô gái Trung Hoa”. Cô từng là thành viên nhóm nhạc H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, sau đó hoạt động solo và ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám.

Năm 2022, nữ ca sĩ một lần nữa gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Kim Sa Ngư, tạo nên sức hút lớn nhờ giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn đặc trưng.

Vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi ngoài 40 của Lương Bích Hữu khiến nhiều người bất ngờ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện đời tư và hành trình làm mẹ đơn thân của Lương Bích Hữu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2014, cô công khai chuyện tình cảm với nhạc sĩ Khánh Đơn.

Tuy nhiên, đến năm 2015, khi đang mang thai và sang Canada sinh con gái đầu lòng, nữ ca sĩ quyết định chia tay bạn trai, lựa chọn tự mình chăm sóc và nuôi dạy con.

Kể từ đó, cô khá kín tiếng về đời tư, đặc biệt là luôn giữ kín hình ảnh cũng như thông tin cá nhân của con gái để bảo vệ bé trước sự chú ý của công chúng.

Lương Bích Hữu hiện làm mẹ đơn thân của một bé gái 11 tuổi.

Dù phải cân bằng giữa công việc nghệ thuật và trách nhiệm làm mẹ, Lương Bích Hữu vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ca hát, chăm chỉ biểu diễn để có thể tự chủ kinh tế và chăm lo cho con.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ vẫn dành phần lớn sự quan tâm cho con gái, xem con là động lực để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống và sự nghiệp.

Bên cạnh Lương Bích Hữu, khán giả nhớ đến một nữa ca sĩ 8X nữa là Trương Quỳnh Anh. Sau biến cố hôn nhân, cô cũng chọn làm mẹ đơn thân và tận hưởng cuộc sống bên cậu con trai 16 tuổi.

Trương Quỳnh Anh (sinh năm 1989) là ca sĩ kiêm diễn viên quen thuộc của showbiz Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và các ca khúc nhạc trẻ được khán giả yêu thích.

Trương Quỳnh Anh trẻ trung, xinh đẹp trong chuyến du lịch gần đây.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Tim (Trần Nguyên Cát Vũ). Cả hai có chung một con trai tên Cát An, thường gọi thân mật là Sushi, sinh năm 2010. Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trương Quỳnh Anh lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Sau biến cố tình cảm, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian tập trung cho công việc và vun vén cuộc sống riêng. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, từng được nhắc đến với việc sở hữu nhà hàng tại TP.HCM.

Trương Quỳnh Anh chọn làm mẹ đơn thân sau hôn nhân không trọn vẹn với ca sĩ Tim.

Ở tuổi ngoài U40, Trương Quỳnh Anh được nhận xét ngày càng trẻ trung, quyến rũ và có sự thay đổi tích cực về phong cách. Cuộc sống của cô cũng dần ổn định hơn về kinh tế, giúp hai mẹ con có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt.

Con trai Sushi hiện đã bước vào tuổi thiếu niên, ngày càng trưởng thành và có ngoại hình cao lớn. Cậu bé được mẹ chăm chút việc học hành, sinh hoạt và theo học tại môi trường giáo dục quốc tế.

Trương Quỳnh Anh trông trẻ trung như chị của con trai.

Trương Quỳnh Anh khá cởi mở khi chia sẻ về hành trình nuôi con, dù thừa nhận làm mẹ đơn thân không tránh khỏi những áp lực và khó khăn. Nữ ca sĩ luôn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng con, đồng thời xây dựng mối quan hệ gần gũi để Sushi có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Trương Quỳnh Anh hiện khá kín tiếng về chuyện tình cảm, tập trung chăm sóc bản thân, phát triển sự nghiệp và dành sự ưu tiên cho con trai.



