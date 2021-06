2 ca COVID-19 mới ở Nghệ An liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh

Cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa chợ đầu mối Vinh

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, ngoài 2 ca bệnh đã được công bố sáng nay, trong chiều 24/6 Nghệ An còn phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, có 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân đã được công bố từ trước và cả 2 trường hợp này đều là tiểu thương buôn bán ở chợ đầu mối Vinh (TP Vinh, Nghệ An).

Trường hợp mới thứ nhất là N.T.H. 47 tuổi, ở phường Vinh Tân, TP Vinh. Buôn bán ở chợ đầu mối Vinh.

Trong 3 ngày qua N.T.H. thấy mệt mỏi nên đi test nhanh tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An có kết quả 2 lần dương tính.

Được CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là H.T.L. 38 tuổi, ở phường Hồng Sơn, TP Vinh. Cũng buôn bán ở chợ đầu mối TP Vinh; H.T.L là F1 của bệnh nhân T.T.H. đã được công bố vào ngày 23/6; trước khi phát hiện đã được cách ly tập trung.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương và người dân trong khu vực chợ đầu mối Vinh

Ông Nguyễn Văn Định cho biết, chợ đầu mối TP Vinh được nhận định là một điểm dịch nguy cơ cao. Chiều tối 24/6, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Theo đó: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đề nghị tất cả người dân đã đến chợ đầu mối TP Vinh từ ngày 1 đến 23/6/2021 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An).

Sở Y tế Nghệ An, đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ truy vết, tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; đối với các trường hợp trở về từ chợ đầu mối chưa qua 21 ngày đề nghị tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Giao CDC Nghệ An, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An khuyến nghị: Người dân các địa phương liên quan đến chợ đầu mối Vinh cần đến ngay các cơ sở y tế khai báo để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 miễn phí, kịp thời ngăn chặn dịch lây lan.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 45 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: TP Vinh có 32 ca (chợ đầu mối Vinh 6 ca), Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 1 ca, Nam Đàn có 1 ca và Đô Lương có 1 ca.