193 nghìn đồng huỷ hoại cuộc đời của 1 đứa trẻ: Giá như người bố bình tĩnh hơn, mọi sự đã khác!

Một đoạn clip camera an ninh từng leo top tìm kiếm ở Trung Quốc đã khiến rất nhiều người vừa xem vừa nghẹn lòng. Tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), một bé gái 8 tuổi đã dùng 50 tệ (khoảng 193 nghìn đồng) để mua 5 bông hồng tặng mẹ nhân ngày lễ. Nhưng món quà ấy cuối cùng lại biến thành một ký ức đau đớn có thể theo cô bé suốt đời.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi biết con gái dùng tới 50 tệ để mua hoa, người cha vô cùng tức giận. Ông lập tức kéo con quay lại tiệm hoa, lớn tiếng yêu cầu chủ tiệm trả tiền. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, người đàn ông đứng giữa cửa hàng quát tháo: “50 tệ đó! Cô lừa trẻ con à? Tôi hỏi cô có trả tiền không?”.

Chủ tiệm giải thích rằng loại hoa bé gái chọn là hồng loại đẹp, giá thị trường đúng khoảng 10 tệ một bông. Hơn nữa, cửa hàng có cả loại rẻ hơn nhưng chính cô bé đã chọn bó đắt hơn để tặng mẹ.

Một chi tiết khiến nhiều người xót xa là khi người cha giơ điện thoại lên quay video để “bóc phốt”, ông còn quát con gái: “Cầm hoa lên!”. Cô bé không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ làm theo. Nhiều cư dân mạng nói rằng họ gần như không dám xem tiếp khoảnh khắc ấy.

Bởi điều đau lòng nhất không phải 50 tệ, mà là cách một đứa trẻ bị nghiền nát lòng tự trọng ngay trước mặt người khác chỉ vì muốn thể hiện tình yêu với mẹ mình.

Có lẽ cô bé ấy đã phải dành dụm rất lâu mới có được số tiền đó. Có thể là tiền ăn sáng, tiền quà vặt, hay những món đồ chơi em thích nhưng không dám mua. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 8 tuổi, ngày của mẹ là dịp đặc biệt và em muốn dành điều đẹp nhất cho mẹ mình.

Em không hiểu “giá trị kinh tế”, không biết “mua vậy là phí tiền”. Em chỉ biết mình yêu mẹ.

Nhưng người lớn lại nhìn mọi thứ bằng logic của tiền bạc.





Điều khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội không nằm ở chuyện người cha tiếc tiền hay không đồng ý cách tiêu tiền của con, mà là cách ông xử lý mọi việc: kéo con đến cửa hàng làm ầm ĩ, quát mắng ngay trước mặt người khác, biến lòng tốt non nớt của con thành một điều đáng xấu hổ.

Nhiều người cho rằng sau chuyện này, có thể cô bé sẽ không còn dám tự tay chuẩn bị quà cho cha mẹ nữa.

Bởi trẻ con cũng có lòng tự trọng.

Khi một đứa trẻ lấy hết can đảm để thể hiện tình cảm mà lại nhận về sự phủ nhận, trách móc hay chế giễu, điều bị tổn thương không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là cách chúng nhìn nhận giá trị bản thân về sau.

Dưới bài viết, rất nhiều người lớn kể lại ký ức đau lòng của chính mình.

Có người nói hồi nhỏ từng làm thiệp tặng cha ngày lễ nhưng bị tát vì “làm mấy thứ vô bổ”. Có người dành tiền mua váy cho mẹ rồi bị kéo đi trả lại giữa cửa hàng. Có người nấu cơm cho mẹ nhưng đổi lại chỉ là câu trách: “Nấu nhiều vậy ai ăn cho hết?”.

Những chuyện ấy tưởng nhỏ, nhưng nhiều năm sau họ vẫn nhớ.

Bởi thứ đau nhất không phải món quà bị từ chối, mà là cảm giác tình yêu của mình không được đón nhận.

Các chuyên gia tâm lý gọi đây là “sự cô lập vì thất vọng”, khi trẻ nhiều lần bị phủ nhận cảm xúc, chúng dần học cách không bộc lộ yêu thương nữa để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy có thể trở thành người luôn dè dặt khi yêu thương người khác, sợ bị chê cười, sợ bị từ chối, hoặc thậm chí không còn biết cách thể hiện tình cảm.

Nhiều người cho rằng, giá như người cha hôm ấy bình tĩnh hơn một chút, mọi chuyện đã khác.

Ông hoàn toàn có thể ôm con trước, cảm ơn món quà của con trước, rồi sau đó nhẹ nhàng dạy con về chuyện chi tiêu hợp lý. Bởi giáo dục không phải là dập tắt cảm xúc của trẻ, mà là vừa đón nhận yêu thương của con, vừa hướng dẫn con trưởng thành.

Thực ra, 193 nghìn đồng không hủy hoại một đứa trẻ. Điều hủy hoại trẻ là khi chính những người thân yêu nhất khiến chúng cảm thấy tình yêu của mình là thứ ngu ngốc, lãng phí và đáng bị chối bỏ.

Một đứa trẻ dám yêu thương chân thành là điều vô cùng quý giá. Và đôi khi, thứ cha mẹ cần giữ gìn nhất không phải tiền bạc, mà là sự dịu dàng đang lớn lên trong trái tim con mình.