“Kiếm bao nhiêu rồi cũng hết sạch sau khi trả tiền thuê nhà” là tình trạng chung của không ít dân văn phòng độc thân ở Seoul (Hàn Quốc). Trong bối cảnh tiền đặt cọc thuê nhà liên tục leo thang, nhiều người dù đã đi làm nhiều năm vẫn phải chấp nhận sống trong những căn gác mái cũ kỹ, phòng bán hầm ẩm thấp chật hẹp chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn.

Những căn phòng mười mấy mét vuông “bóp nghẹt” cuộc sống của người trẻ ở thành phố lớn

Choi Ji-hoon, 27 tuổi, đã sống ở khu Goshiwon (loại hình bất động sản cho thuê với diện tích nhỏ - rất nhỏ) rộng khoảng 16,5 m2 suốt hai năm qua. Anh làm việc cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức lương khoảng 2 triệu Won/tháng (khoảng 37 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi trả hơn 500.000 Won tiền thuê nhà (khoảng 9,3 triệu đồng), cùng chi phí ăn uống, điện thoại và sinh hoạt cố định, số tiền còn lại chẳng đáng là bao. Vì vậy, chuyện chuyển sang nơi ở tốt hơn gần như là điều ngoài tầm với.

Ji-hoon cho biết điều khiến anh mệt mỏi không chỉ là diện tích chật hẹp mà còn là cảm giác cuộc sống bị mắc kẹt trong một vòng lặp đơn điệu. Mỗi ngày đi làm rồi trở về căn phòng nhỏ, anh nhiều lần tự hỏi liệu mình có thực sự còn tương lai hay không.

Câu chuyện của Ji-hoon không phải trường hợp cá biệt. Lee So-hyun, 29 tuổi, nhân viên văn phòng sống một mình tại quận Gangdong, Seoul, cho biết dù đã tự lập suốt 5 năm nhưng cô vẫn đang sống trong một căn gác mái cũ. Mỗi mùa mưa, nước lại dột xuống từ trần nhà, hệ thống sưởi cũng hoạt động chập chờn, nhưng cô chưa đủ khả năng chuyển đi nơi khác.

So-hyun nói rằng bản thân từng nhiều lần nghĩ đến chuyện chuyển ra khỏi căn phòng hiện tại, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ vì mức thuê ở đây rẻ hơn những nơi khác. Điều khiến cô lo lắng hơn nữa là việc nhiều người quen gần đây liên tiếp trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo thuê nhà, trong đó người thuê phải đặt cọc khoản tiền rất lớn thay vì trả tiền thuê hàng tháng.

Nỗi ám ảnh của So-hyun chính là thực tế đã xảy ra với Lee, 30 tuổi. Để dành dụm tiền thuê nhà, anh từng phải làm cùng lúc hai công việc bán thời gian. Từ phòng gác mái đến phòng bán hầm, Lee liên tục thay đổi chỗ ở với hy vọng một ngày có thể sống trong một căn nhà tử tế hơn. Nhưng cuối năm ngoái, anh trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền đọc cọc thuê nhà và mất sạch tiền.

Sau cú sốc đó, Lee buộc phải vay nóng để thuê lại một căn phòng bán hầm khoảng 13m2. Anh nói điều khiến mình suy sụp nhất là cảm giác bị lừa vì chính nhu cầu cơ bản của con người là được sống trong 1 không gian tử tế. Lee bảo rằng thà đi đầu tư chứng khoán hay tiền số mà mất trắng còn dễ hiểu và đỡ buồn hơn là bị lừa mất tiền khi thuê nhà.

Người trẻ và câu chuyện “nghèo nhà ở”

Theo khảo sát “Thực trạng cuộc sống thanh niên” do Văn phòng Điều phối Chính sách Hàn Quốc công bố hồi tháng 3/2025, nhóm người trẻ từ 19 đến 34 tuổi sống một mình hiện chiếm tới 23,8% dân số trong độ tuổi này. Nói cách khác, cứ khoảng bốn người trẻ thì có một người sống 1 mình.

Điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều thanh niên tự nhận mình thuộc nhóm “nghèo nhà ở”. Các cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Chính sách Thanh niên Hàn Quốc và nhiều tổ chức khác cho thấy hơn 30% người trẻ cảm thấy họ đang sống trong điều kiện nhà ở bấp bênh hoặc kém chất lượng.

Trong khi đó, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc thuê nhà cũng đang trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Khoảng 75% nạn nhân thuộc nhóm tuổi 20-30 tuổi, cho thấy người trẻ hiện là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất. Với những người chưa có nhiều tài sản tích lũy, việc mất tiền đặt cọc đồng nghĩa mọi kế hoạch tương lai gần như sụp đổ hoàn toàn.

Áp lực lớn nhất của thanh niên sống một mình hiện nay vẫn là tiền thuê nhà và môi trường sống xuống cấp. Trong nhóm hộ độc thân ở độ tuổi 20, có tới 64,1% đang thuê nhà theo hình thức trả tiền thuê hàng tháng. Thu nhập gần như đứng yên trong khi giá thuê liên tục tăng khiến nhiều người không còn khả năng tiết kiệm hay chi tiêu cho những nhu cầu khác. Vì thế, câu nói “kiếm bao nhiêu rồi cũng hết sau khi trả tiền nhà” dần trở thành câu cửa miệng của giới trẻ Hàn Quốc.

Tình trạng bất ổn về chỗ ở cũng không còn đơn thuần là vấn đề nhà cửa mà đang ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và kế hoạch cuộc sống của nhiều người. Kim Bo-ram, 25 tuổi, sống tại quận Eunpyeong, Seoul, hiện đang trong quá trình tìm việc, cho biết điều cô cần lúc này không phải cơ hội nghề nghiệp mà là một nơi ở ổn định. Theo cô, chỉ khi có chỗ ở an toàn thì bản thân mới có thể yên tâm học hành và đi phỏng vấn.

Các chuyên gia nhận định “nghèo nhà ở” trong giới trẻ không chỉ là vấn đề phúc lợi mà còn liên quan trực tiếp tới việc làm, kết hôn và tỷ lệ sinh của cả quốc gia. Giáo sư Baek In-gil của Đại học Daejin cho rằng Hàn Quốc cần mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho thanh niên, đồng thời tăng hiệu quả các chương trình hỗ trợ thuê nhà thay vì chỉ đưa ra giải pháp ngắn hạn. Trong khi đó, ông Cha Sang-gon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cải thiện Văn hóa Nhà ở, đề xuất chính phủ nên mua lại các khu villa cũ ở vị trí giao thông thuận tiện để cải tạo thành không gian sống cho người trẻ.

(Nguồn: The JoongAng)