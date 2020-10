16 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 có thể bị mất tích dưới lòng hồ?

Sáng 15-10, tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 và ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu trong cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định Bộ Công an sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân Khu 4 trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã có buổi hội ý với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cục nghiệp vụ Bộ Công an để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm kiếm 16 công nhân còn mất tích dưới lòng hồ thủy điện

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, báo cáo Thứ trưởng rằng hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành xây dựng 70%, chưa tích nước, chưa được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu hộ gặp khó khăn, phải đưa máy móc để mở đường. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 đang được lực lượng công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích.

Nhận định nửa quả đồi đã sạt xuống nhà điều hành công trình xây dựng thủy điện Rào Trăng 3

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, có khả năng các nạn nhân mất tích ở dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực. Nhất là bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung nên yêu cầu giải quyết, tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 một cách khẩn trương.

Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC và CHCN thuộc Bộ Công an cùng các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. "Ngày hôm nay, phải thông đến Rào Trăng 3 để tìm kiếm 16 công nhân còn lại. Dự báo, ngày mai 16-10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên -Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vượt sông tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3

Hôm 15-10, đại diện chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4, cho biết ở Rào Trăng 3 còn 14 công nhân, Rào Trăng 4 còn 11 người của công ty ở lại để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo vị này, thời điểm lũ xảy ra, tổng số công nhân còn ở 2 thủy điện này khoảng hơn 55 người. "Nước lụt mấy năm rồi mới xảy ra, lần này anh đâu có ngờ, không lường được. 17 người đã tìm được một thi thể, còn lại mất tích, hy vọng có điều tốt lành. Một thảm họa lớn, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Công ty tập trung cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ những người đã được cứu ra ngoài" – vị này cho biết.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 vào sáng 15-10

Như tin đã đưa, ngày 14-10, lực lượng cứu hộ do Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã theo đường thủy từ xã Hương Bình (Hương Trà) ngược lên thủy điện Rào Trăng 4, sau đó di chuyển lên Rào Trăng 3 về phía thượng nguồn sông Rào Trăng chừng 8 km và họ đã tiếp cận, đưa ra 19 công nhân an toàn. Một thi thể công nhân thủy điện cũng được đưa từ thủy điện Rào Trăng 4 về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (Hương Trà) để làm các thủ tục nhận dạng.

Tại thủy điện Rào trăng 3, lực lượng cứu hộ ghi nhận có sự sạt lở núi xảy ra tại khu vực nhà điều hành công trình. Tại hiện trường ghi nhận hàng ngàn tấn đất, đá sát lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận.

Chuyến xe cứu thương thứ 4 trong ngày từ Trạm kiểm lâm 67 đến Bệnh viện Quân y 268

Theo Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng PCCC-CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết hiện tại bây giờ toàn bộ đất đá đã san phẳng, để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn tại đây phải đòi hỏi có thiết bị máy móc.

Đến trưa 15-10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã thông tuyến đường một phần dẫn vào thủy điện Rào Trăng 4.