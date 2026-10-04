15 triệu người bị mỹ nhân "bỏ bùa" sau một đêm: Thả dáng vài nhịp giữa trời Tây có cần bốc lửa vậy không?

Sự xuất hiện của Jihyo (TWICE) tại Tuần lễ Thời trang Paris nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Nữ thần tượng thu hút ống kính khi góp mặt tại một sự kiện thời trang quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, đồng thời tạo dấu ấn với phong cách xuất hiện đầy tự tin. Hình ảnh của Jihyo tại Paris cũng nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội.

Sự xuất hiện của Jihyo (TWICE) tại Tuần lễ Thời trang Paris nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý

Trong lần xuất hiện này, Jihyo lựa chọn phong cách all-black làm chủ đạo, mang đến diện mạo vừa cá tính vừa quyến rũ. Nữ thần tượng diện trang phục ngắn, ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên vòng eo và đường nét vóc dáng. Bên ngoài, cô khoác áo da màu đen dáng dài, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho tổng thể.

Jihyo mang đến hình sắc sảo, thời thượng, có phần khác biệt so với vẻ nữ tính thường thấy khi cô hoạt động cùng TWICE

Jihyo cũng lựa chọn cách phối phụ kiện và kiểu tóc theo hướng tối giản, giúp diện mạo không bị rườm rà nhưng vẫn nổi bật. Sự kết hợp giữa những thiết kế ôm sát và áo khoác da mang đến cho nữ thần tượng hình ảnh sắc sảo, thời thượng, có phần khác biệt so với vẻ nữ tính thường thấy khi cô hoạt động cùng TWICE.

Đoạn video đang viral khắp cõi mạng của Jihyo

Những hình ảnh của Jihyo tại sự kiện nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Cùng với đó, đoạn video được nữ thần tượng đăng tải trên Instagram cá nhân cũng đang thu hút lượng tương tác lớn. Trong clip, Jihyo không chỉ bước đi hay tạo dáng trước ống kính mà còn thoải mái nhún nhảy theo giai điệu Nicole Kidman của ADÉLA, mang đến khoảnh khắc đầy tự tin và phóng khoáng giữa khung cảnh Paris về đêm.

Jihyo không chỉ bước đi hay tạo dáng trước ống kính mà còn thoải mái nhún nhảy theo giai điệu Nicole Kidman của ADÉLA, mang đến khoảnh khắc đầy tự tin và phóng khoáng

Nữ thần tượng liên tục chuyển động theo nhịp nhạc, lúc bước đi, lúc xoay người và đung đưa theo giai điệu. Chính sự tự nhiên, không quá trau chuốt này lại khiến Jihyo trở nên cuốn hút hơn. Hình ảnh cô diện cả cây đồ đen, khoác áo da dài và tự tin tận hưởng âm nhạc giữa Paris mang đến cảm giác phóng khoáng, quyến rũ và rất đúng với thần thái của Jihyo.

Không ít người dành lời khen cho vẻ ngoài quyến rũ, thần thái tự tin và sức hút của Jihyo

Đáng chú ý, đoạn video này nhanh chóng đạt hơn 15,5 triệu lượt xem và 2 triệu lượt yêu thích trên trang cá nhân của Jihyo chỉ sau 10 tiếng đăng tải. Khoảnh khắc này cũng được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít người dành lời khen cho vẻ ngoài quyến rũ, thần thái tự tin và sức hút của nữ thần tượng, cho rằng Jihyo gần như chiếm trọn sự chú ý trong từng khung hình.

Bên cạnh đó, ca khúc Jihyo lựa chọn cho đoạn clip là Nicole Kidman của ADÉLA, một bản nhạc mang màu sắc quyến rũ, thời thượng và lấy cảm hứng từ hình tượng minh tinh Hollywood Nicole Kidman. Ca khúc khai thác cảm giác tự tin, hào nhoáng khi một người phụ nữ bước vào trạng thái như một “movie star”, khá tương đồng với hình ảnh Jihyo thể hiện giữa Paris. Chính sự nổi tiếng của ca khúc cũng góp phần tạo nên sức lan tỏa cho đoạn clip của Jihyo.

Qua nhiều năm hoạt động cùng TWICE, Jihyo cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh và phong thái

Qua nhiều năm hoạt động cùng TWICE, Jihyo cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh và phong thái. Nếu thời điểm mới ra mắt, nữ thần tượng thường gắn với vẻ ngoài tươi sáng, trẻ trung và những concept đáng yêu của nhóm, thì hiện tại cô ngày càng gây chú ý với diện mạo trưởng thành, tự tin và quyến rũ hơn. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện qua cách lựa chọn trang phục mà còn nằm ở thần thái, vóc dáng và cách Jihyo làm chủ ống kính.

Đặc biệt, hình thể săn chắc, khỏe khoắn trở thành một trong những điểm tạo nên sức hút riêng của Jihyo

Đặc biệt, hình thể săn chắc, khỏe khoắn trở thành một trong những điểm tạo nên sức hút riêng của Jihyo. Trên sân khấu, vóc dáng cân đối cùng khả năng kiểm soát chuyển động giúp cô nổi bật trong những tiết mục có vũ đạo mạnh. Khi kết hợp với biểu cảm tự tin và phong thái ngày càng chín chắn, Jihyo mang đến hình ảnh khác biệt đáng kể so với những năm đầu sự nghiệp.

Từ một nữ thần tượng từng nhận không ít bình luận về ngoại hình, Jihyo hiện sở hữu sức hút ngày càng rõ nét. Những fancam sân khấu hay khoảnh khắc đời thường của cô liên tục được chú ý cũng cho thấy hình ảnh trưởng thành, khỏe khoắn và quyến rũ đang trở thành dấu ấn riêng của trưởng nhóm TWICE.

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Jihyo đang ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn

Đặc biệt, màn xuất hiện tại Paris lần này càng cho thấy hình ảnh của Jihyo đang ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn. Không còn vẻ đáng yêu, tươi sáng thường thấy ở những năm đầu cùng TWICE, Jihyo hiện ghi dấu bằng visual sắc sảo, cuốn hút và ngày càng thăng hạng. Khoảnh khắc cô diện all-black, tự tin nhún nhảy giữa Paris càng làm nổi bật sức hút ấy, khiến nhiều người tiếp tục phải chú ý đến diện mạo ngày càng quyến rũ của trưởng nhóm TWICE.

Ảnh: X/IG