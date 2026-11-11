15 giây đẳng cấp của Cục trưởng Xuân Bắc khi ứng xử với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Mới đây trên TikTok, một đoạn clip có sự xuất hiện của Cục trưởng - NSND Xuân Bắc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và diễn viên, MC Bình Minh bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Chỉ dài khoảng 15 giây, video nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng nhiều bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý nhất chính là màn tương tác ngắn giữa Cục trưởng Xuân Bắc và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, nam nghệ sĩ vẫn khiến người xem bật cười bởi cách giao lưu hài hước, tung hứng cực duyên dáng.

Đoạn cắt trong chương trình Gala Cười 2019 bỗng viral trở lại trên MXH (Ảnh: VTV)

Theo đó, đoạn clip được cắt lại từ chương trình Gala Cười 2019, phát sóng trên VTV. Thời điểm này, Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình cùng diễn viên Bình Minh, trong khi Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ khách mời xuất hiện trên sân khấu.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Xuân Bắc bất ngờ tạo một màn "tiểu phẩm" ngay trên sân khấu. Nam nghệ sĩ cố tình “ngó lơ” MC Bình Minh, chỉ tập trung nhìn và tương tác với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Nam nghệ sĩ hài hước nói: "Xin cảm ơn Mỹ Linh đã mời tôi ra đây. Có chuyện gì, em nói đi".

Màn tương tác duyên dáng giữa NSND Xuân Bắc và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến khán giả thích thú (Ảnh chụp màn hình)

Cách thể hiện tỉnh bơ, có phần "lầy lội" của Xuân Bắc khiến tình huống trở nên hài hước hơn. Không cần một màn tung hứng dài hay chuẩn bị cầu kỳ, nam nghệ sĩ vẫn dễ dàng tạo ra tiếng cười chỉ bằng vài câu nói và biểu cảm rất riêng.

Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả bày tỏ thích thú, cho rằng đây chính là kiểu hài duyên dáng đặc trưng của Xuân Bắc. Một số người cũng dành lời khen cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi có màn phối hợp khá tự nhiên với đàn anh trên sân khấu.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xem Xuân Bắc nói chuyện hay diễn hài vẫn là một thứ gì đó rất cuốn, đẳng cấp đấy".

- “Nghệ sĩ Xuân Bắc có nét diễn rất duyên, lúc nào xem cũng cười vì tính cách quá hóm hỉnh, hài hước”.

- “Mảng miếng gây cười được cả 3 phối hợp ăn ý, tung hứng đơn giản mà vẫn rất vui vẻ”.

- “Xuân Bắc thì đỉnh của đỉnh rồi, nhìn mặt thôi đã thấy vui rồi chưa cần thoại nhiều”.

- “Idol của lòng tôi. Nói về diễn xuất hay mảng miếng hài thì khỏi phải bàn rồi, cực duyên dáng”.

Được biết, Gala Cười 2019 cũng là lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh thử sức với vai trò MC của chương trình. Trước đó, người đẹp từng đảm nhận công việc MC, BTV tại Trung tâm Tin tức VTV24 và dẫn bản tin Tài chính tiêu dùng trên VTV1. Dù lần đầu xuất hiện tại một sân khấu giải trí có nhiều nghệ sĩ hài, cô vẫn cho thấy sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và dẫn dắt chương trình khá linh hoạt.

Sau lần xuất hiện chung này, Xuân Bắc và Đỗ Mỹ Linh còn có dịp gặp gỡ, dẫn chung trong một sự kiện nghệ thuật khác vào năm 2021.

Song, đã 7 năm trôi qua kể từ Gala Cười 2019, những màn tung hứng của Xuân Bắc vẫn khiến khán giả thích thú mỗi khi được đào lại. Không ít người cho rằng đây là nét duyên rất riêng của nam nghệ sĩ. Anh có cách nói chuyện tỉnh bơ, biểu cảm linh hoạt và khả năng tạo tiếng cười ngay cả trong những tình huống tưởng chừng rất bình thường. Với nhiều khán giả, Xuân Bắc vẫn là một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt của sân khấu hài phía Bắc.

Xuân Bắc từng để lại nhiều dấu ấn qua các vai diễn của mình (Ảnh: FBNV)

NSND Xuân Bắc đang đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, NSND Xuân Bắc đang đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Anh được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 10/2024, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Kể từ khi chuyển sang công việc quản lý, hình ảnh nam nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu với tư cách diễn viên không còn thường xuyên như trước. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian cho các hoạt động chuyên môn, điều hành và những sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Tuy không còn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình hài hay đảm nhận những vai diễn trên sân khấu, mỗi lần Xuân Bắc tái xuất, nam nghệ sĩ vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi những màn diễn xuất duyên dáng đã trở thành thương hiệu, cách trò chuyện, giao lưu và chia sẻ của anh ngoài đời cũng luôn mang màu sắc hài hước, gần gũi.

Trên mạng xã hội, những bài đăng của Cục trưởng Xuân Bắc về cuộc sống thường ngày, các câu chuyện gia đình hay những màn tương tác dí dỏm cũng thường nhận được lượng tương tác đáng kể. Đôi khi chỉ là một tình huống rất bình thường nhưng qua cách diễn đạt của anh lại trở nên vô cùng hài hước. Có lẽ cũng vì vậy mà dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc, cái tên Xuân Bắc vẫn luôn có sức hút riêng với khán giả.