14 người khiếm thị lên sân khấu sau 5 tháng học diễn cùng NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc

Dự án thực hành Nghệ thuật Diễn xuất và Tiếng nói Sân khấu "Hào quang trong bóng tối" công bố lịch trình hai sự kiện biểu diễn tại TP.HCM: buổi Showcase báo cáo đã diễn ra ngày 9/11 và đêm công diễn chính thức lúc 19h ngày 18/11/2026 tại Nina Next Space (180/1 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM). Đêm diễn mở cửa miễn phí, dự kiến đón khoảng 250 đến 300 khán giả gồm giới nghệ thuật, văn hóa, các tổ chức phát triển cộng đồng và công chúng.

14 học viên khiếm thị trong buổi Showcase báo cáo ngày 9/11 tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Dự án do Doanh nghiệp Xã hội Sunbox phối hợp cùng đạo diễn Huy An khởi xướng và tổ chức, Viện Goethe TP.HCM (Goethe-Institut) đồng phát triển, cùng sự đồng hành của Double U Agency, SAIGON IX, Hello Studio và các đối tác. Mục tiêu là tạo lập một không gian thực hành sân khấu chuyên nghiệp và bình đẳng cho người khiếm thị.

Từ 30 hồ sơ đến 14 học viên

Khởi động từ tháng 4/2026, dự án tiếp nhận 30 hồ sơ đăng ký trực tuyến từ cộng đồng người khiếm thị. Vòng phỏng vấn chuyên môn trực tiếp diễn ra vào tháng 5, dưới sự thẩm định của hội đồng gồm đạo diễn Ngọc Duyên, đạo diễn Công Hiển, đạo diễn Trần Bảo Châu, nghệ sĩ Bùi Lâm Vỹ và đạo diễn Huy An.

Các học viên trong một phân cảnh tại buổi Showcase. Ảnh: BTC

14 học viên được chọn bước vào chương trình đào tạo kéo dài 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10/2026. Trong thời gian này, các học viên được rèn luyện bài bản những kỹ năng cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn gồm diễn xuất, kỹ thuật tiếng nói sân khấu, thanh nhạc và chuyển động hình thể.

Trực tiếp đứng lớp là nhiều nghệ sĩ gạo cội và chuyên gia đào tạo sân khấu như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, đạo diễn - diễn viên Lê Hoàng Giang, đạo diễn - giảng viên Mạnh Duy, nghệ sĩ Thảo Ngọc và nghệ sĩ Hoàng Thiện từ Impact Theatre Saigon, cùng hai nghệ sĩ Lyon Đạt Nguyễn và Alek Phước Chương.

Học viên được rèn luyện diễn xuất, tiếng nói sân khấu, thanh nhạc và chuyển động hình thể. Ảnh: BTC

5 tháng đào tạo được thể hiện qua phần trình diễn trên sân khấu. Ảnh: BTC

Dưới sự dẫn dắt nghệ thuật của đạo diễn Huy An, dự án không dừng ở việc đào tạo kỹ năng mà mở ra một không gian đồng sáng tạo. Ở đó, người khiếm thị chuyển từ vị thế khán giả thưởng lãm sang vai trò người biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, biến chính những chiêm nghiệm cuộc sống và nội lực cá nhân thành chất liệu nghệ thuật.

Người khiếm thị chuyển từ vị thế khán giả sang người biểu diễn trực tiếp. Ảnh: BTC

Hai trích đoạn kịch, một phần dựng từ trải nghiệm thật

Đêm diễn mở đầu bằng ca khúc "Tôi một người mù" của nhạc sĩ Đức Trí và khép lại với ca khúc "Nếu một mai tôi bay lên trời" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ở giữa là hai trích đoạn kịch. Trích đoạn "Hào quang trong bóng tối" cảm tác từ tác phẩm sân khấu Tây Ban Nha "Trong hào quang của bóng tối", từng được NSND Trần Minh Ngọc dàn dựng tại Việt Nam. Trích đoạn "Dòng nhớ" của NSƯT Hạnh Thúy khai thác bối cảnh văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Một phân cảnh trong chương trình biểu diễn. Ảnh: BTC

Ánh sáng sân khấu được dàn dựng cho từng trích đoạn. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, phần khai từ mở đầu trích đoạn "Hào quang trong bóng tối" được lồng ghép yếu tố kịch tương tác, với nội dung do đạo diễn Huy An cùng 14 học viên khiếm thị đồng sáng tạo dựa trên chính những trải nghiệm đời thực của người khiếm thị.

Nội dung một phần được đồng sáng tạo từ trải nghiệm đời thực của học viên. Ảnh: BTC

Đêm công diễn chính thức diễn ra lúc 19h ngày 18/11 tại Nina Next Space. Ảnh: BTC

Sự kiện đánh dấu nỗ lực bền bỉ của Sunbox, doanh nghiệp xã hội hoạt động từ năm 2015 với định hướng thực hành nghệ thuật bao hàm và niềm tin cộng đồng cùng chung tay hành động.