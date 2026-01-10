12 triệu người phát điên vì nam chính diễn hay hàng đầu Việt Nam, cảnh cạo đầu một phát ăn ngay mới tài

Đánh dấu màn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng điện ảnh, nam diễn viên Kiều Minh Tuấn đang là cái tên được bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội khi tham gia phim mới Con Kể Ba Nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Hóa thân thành người cha kiêm nghệ sĩ xiếc, Kiều Minh Tuấn được cho là đang đảm nhận một trong những vai diễn phức tạp, khó nhất sự nghiệp, đơn cử là qua một phân đoạn ngắn đang viral khắp cõi mạng này.

Phân đoạn Kiều Minh Tuấn cạo đầu Hạo Khang trong Con Kể Ba Nghe

Trong cảnh phim dài hơn 2 phút, nhân vật người cha Thái (Kiều Minh Tuấn đóng) đang cạo đầu cho con trai Minh (Hạo Khang đóng). Thế nhưng cảm xúc của Thái nhanh chóng chuyển biến, trở nên hoảng loạn và tức giận, không ngừng đập phá đồ đạc và buông lời trách mắng con. Thái đòi quỳ xuống cầu xin Minh "bình thường trở lại", rồi chuyển sang quát tháo con trai "bằng tuổi mày tao đã ra đường kiếm cơm rồi", "đàn ông thì khóc cái gì" khiến Minh ngồi đó thút thít và không dám lên tiếng, với mái tóc đã bị cạo gần hết.

Kiều Minh Tuấn diễn xuất "điên loạn" trong cảnh phim

Cảnh phim ngột ngạt, nghẹn ngào này của Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang trong Con Kể Ba Nghe đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, thu về 12 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho "chú Sáu", đã lâu rồi mới thấy sao nam diễn trở lại sau thời gian dài chạy show nhưng vẫn giữ vững phong độ. Có một số người còn ấn tượng với việc Kiều Minh Tuấn quay một phát ăn luôn phân đoạn có vẻ khó nhằn này, và đùa rằng Hạo Khang thật sự tin tưởng giao quả đầu của mình cho đàn anh.

Cảnh phim gây sốt khắp mạng xã hội

Mặt khác, một số tranh luận bắt đầu nổ ra xoay quanh tình tiết phim Con Kể Ba Nghe này. Có người bày tỏ sự hoang mang, cho rằng đây là một ví dụ của "nam tính độc hại" khi Thái cho rằng con trai không được khóc, và truyền nỗi đau thế hệ từ bản thân xuống cho Minh. Ngược lại, cũng có những quan điểm bênh vực, đồng cảm với Thái, cho rằng đây là cách bày tỏ sự quan tâm dành cho con, và có lẽ Minh đã làm gì đó quá đáng khiến cha mình mất kiểm soát.

Netizen bình luận: - Chú Sáu bình thường khoái cười mồi nhưng đã diễn thì đỉnh miễn bàn. - Đúng là ông hoàng phòng vé thế hệ mới, diễn cái nào ra cái đó hay thật. - Quay một phát ăn ngay đúng rồi, chứ quay nữa là không biết lấy đâu ra tóc để cạo. - Chú Sáu diễn hay nhưng chi tiết có vẻ hơi toxic, từng tổn thương mà giờ đi tổn thương tiếp con mình sao? - Chắc thằng bé làm gì ổng mới tức như vậy, mình hồi xưa cũng lì lắm bị ba đánh mắng hoài mà.

Hiện tại, Con Kể Ba Nghe đang là dự án phim Việt được trông chờ, không chỉ vì đánh dấu sự trở lại của Kiều Minh Tuấn với điện ảnh mà còn khai thác câu chuyện tình cha con kết hợp với bộ môn xiếc. Trong phim, nam chính Thái là một nghệ sĩ xiếc cố gắng bám trụ với nghề để mưu sinh và nuôi con. Thế nhưng cậu con trai Minh càng lớn lại càng xa cách với cha, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn khi thấy cha chật vật làm nghệ sĩ xiếc. Liệu rằng sau cùng, Thái và Minh có tìm thấy tiếng nói chung?

Con Kể Ba Nghe chính thức khởi chiếu vào ngày 16/1/2026.