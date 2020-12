12 bộ phận trên cơ thể có thể hé lộ trí thông minh của bạn

Từ xưa đến nay, hầu hết chúng ta tin rằng những người đeo kính thường thông minh. Sự thật là, nghiên cứu của Đại học Edinburgh đã chứng minh khẳng định đó là có cơ sở.

Khoa học cho rằng, rất nhiều đặc điểm trên cơ thể sẽ tiết lộ trí thông minh của người đó. Không chỉ thế, chúng còn cho thấy sức khỏe, cá tính của mỗi người. Thế nhưng, đây chỉ là những thông tin thú vị mang tính chất tham khảo, chẳng có đặc điểm nào dưới đây cũng không có nghĩa là bạn không thông minh!

1. Đầu

Rất đáng ngạc nhiên, đầu to não cũng to là hoàn toàn có thật! Tuy nhiên, lý do đằng sau phức tạp hơn bạn nghĩ.

Những người có đầu to thường có mật độ nơ-ron thần kinh thấp hơn trong não, điều này lại khiến não bộ hoạt động nhanh và hiệu quả hơn. Vì vậy, đừng bao giờ lăn tăn về cái đầu to của mình nữa nhé.

2. Hình dáng khuôn mặt

Có lẽ, chị em chỉ để ý đến hình dáng khuôn mặt khi để một kiểu đầu hoặc mua trang phục mới. Tuy nhiên, dáng mặt lại nói lên rất nhiều điều về con người bạn! Jean Haner, tác giả của cuốn The Wisdom of Your Face cho hay, những người có dáng mặt hình trái tim có khả năng sáng tạo tuyệt vời.

Còn khuôn mặt hình chữ nhật, hình vuông và tam giác lại có khả năng tư duy logic và hướng đến thành công nhiều hơn. Còn người có mặt hình kim cương lại rất cầu toàn; mặt trái xoan (oval) luôn nồng nhiệt và ấm áp; người mặt tròn lại thích quan tâm đến người khác. Rốt cuộc, trí tuệ cảm xúc cũng được tính đấy.

3. Trán

Thường thì, đầu to trán sẽ rộng - một đặc điểm khác của người thông minh. Ngoài ra, theo thuật xem tướng của Trung Quốc, người có trán rộng cỡ 1 bàn tay sẽ giỏi giang, khéo léo hơn.

Khoa học tin rằng, người trán rộng có khả năng học hỏi cực nhanh mà không cần giải thích. Ngoài ra họ cũng có xu hướng hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn người khác. Nhiều chuyên gia còn tin rằng, người trán rộng sở hữu cả giác quan thứ 6...

4. Đôi mắt

Hóa ra, đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn thể hiện IQ của bạn! Và theo khoa học, người mắt xanh có vẻ đứng đầu về sự thông minh.

Trên thực tế, nhiều người có trí tuệ siêu phàm (như nhà bác học Stephen Hawking chẳng hạn) sở hữu đôi mắt xanh sâu thẳm đẹp đẽ. Thế nhưng, người mắt xanh nhạy cảm hơn với ánh sáng. Đúng là, đời chẳng cho ai hết!

5. Mũi

Vào thế kỷ 19, có một bộ môn được gọi là "mũi học" - về cơ bản, họ cố gắng liên kết các đặc điểm tính cách với hình dạng của mũi. Hóa ra, nó cũng khá chính xác.

Ví dụ, mũi khoằm được cho là dấu hiệu của sự thông minh, đưa ra lựa chọn nhanh chóng; mũi thẳng được cho là có thiên hướng nghệ thuật; người có lỗ mũi rộng được cho là có khả năng nhận thức sâu sắc...

6. Môi

Vài năm trước, các chuyên gia từ Cộng hòa Séc đã thực hiện nghiên cứu để chứng minh mối quan hệ giữa ngoại hình và sức mạnh của não bộ.

Kết quả trên phụ nữ thì không chính xác cho lắm, còn đàn ông môi mỏng, hơi mỉm cười sẽ khôn ngoan và thông minh hơn.

7. Cằm

Chính nghiên cứu của Cộng hòa Séc khẳng định, đàn ông thông minh sẽ không có quai hàm lớn và vuông vức như siêu anh hùng trong phim! Ngược lại, người thông minh sẽ có quai hàm thon gọn hơn, còn quai hàm rộng lại có liên kết với... tư duy chậm.

8. Tai

Không phải "tai to mặt lớn" - các nhà nghiên cứu nói rằng, có hai dái tai không đối xứng cho thấy bạn sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Vào năm 2012, các nhà khoa học Anh phát hiện ra rằng, người có một bên dái tai dài hơn những người khác sở hữu tố chất của nhà lãnh đạo.

9. Bàn tay

Thường thì, trên đời chỉ có 2 kiểu người: thuận tay trái hoặc tay phải. Tuy nhiên, cũng có những thiên tài có thể viết được bằng cả 2 tay.

Sự thật là, người thuận tay trái thông minh hơn vì họ có thể chai (Corpus callosum) trong não lớn hơn - cho phép tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng hơn.

10. Ngón tay

Một nghiên cứu của Anh khẳng định, những cậu bé có ngón trỏ nhỏ học toán giỏi hơn; những cô bé có ngón trỏ và ngón đeo nhẫn nhỏ hơn cũng có vẻ thông minh hơn.

11. Vòng eo

Hầu hết phụ nữ trên toàn thế giới đều mơ ước có được vòng eo "đồng hồ cát". Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng, tự nhiên đã sở hữu vóc dáng này cho thấy bạn là người thông minh.

Một nghiên cứu với sự tham gia của 16.000 phụ nữ cho thấy, mức chênh lệch số đo giữa vai và hông càng lớn, người đó càng thông minh và có lợi cho sự phát triển của em bé.

12. Ngực

Chúng ta thường mang định kiến: Phụ nữ có bộ ngực to thường... kém thông minh. Tuy nhiên, khoa học lại nói điều ngược lại.

Một nghiên cứu từ trường đại học Chicago bao gồm không dưới 1.200 phụ nữ đã phát hiện ra rằng, những phụ nữ có bộ ngực lớn hơn thông minh hơn khoảng 10 điểm IQ...

Theo B.S