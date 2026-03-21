11 giờ đêm mở định vị theo dõi vợ đi công tác, nghe lời cô nói với sếp ở khách sạn mà tôi mất kiểm soát

Vợ đi công tác với sếp, tôi lén đặt định vị

Đêm hôm đó, khi đồng hồ chỉ gần 23h, Chu Minh Viễn (35 tuổi) ngồi một mình trong phòng khách, tay run run mở thiết bị định vị đã giấu trong túi xách của vợ.

Trên màn hình, tín hiệu hiển thị rõ ràng, cô đang ở một khách sạn tại Hàng Châu, tầng 17. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần đeo tai nghe, anh có thể nghe được từng âm thanh nhỏ nhất từ căn phòng cách đó hàng trăm cây số.

Rồi một giọng đàn ông vang lên: "Tiểu Tô, muộn thế này rồi còn chưa nghỉ à?"

Minh Viễn nhận ra ngay đó là sếp của vợ, người đàn ông ngoài 40 tuổi từng gặp trong tiệc công ty. Chỉ một câu nói tiếp theo khiến anh gần như mất kiểm soát: "Đừng xem nữa, qua đây, tôi có chuyện muốn nói."

11 giờ đêm. Phòng khách sạn. Một người phụ nữ. Một người đàn ông.

Ba chi tiết ấy, trong đầu Minh Viễn, lập tức ghép lại thành một kịch bản tồi tệ nhất.

Anh bật dậy, làm rơi cả cốc nước trên bàn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ phải đến Hàng Châu ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, giọng vợ anh vang lên và mọi suy đoán bắt đầu rẽ sang hướng khác.

Một cuộc hôn nhân bị phủ bóng bởi thất nghiệp và sự nghi ngờ

Câu chuyện của Minh Viễn không bắt đầu từ đêm hôm đó.

Ba tháng trước, anh vừa trải qua cú sốc lớn là bị sa thải khỏi vị trí giám đốc kỹ thuật sau đợt cắt giảm nhân sự. Ở tuổi 35, khi áp lực tài chính đè nặng bởi đủ thứ chi phí gia đình, việc mất việc khiến anh rơi vào trạng thái hoang mang kéo dài.

Dù đã gửi hàng chục hồ sơ, tham gia nhiều cuộc phỏng vấn, Minh Viễn vẫn không tìm được công việc phù hợp. Những lời từ chối liên tiếp khiến anh dần trở nên tự ti, nhạy cảm và dễ nghi ngờ mọi thứ xung quanh.

Trong khi đó, vợ anh – Tô Hiểu Hiểu lại là trụ cột chính của gia đình. Là quản lý dự án tại một công ty đầu tư, cô không chỉ đảm bảo tài chính mà còn luôn giữ thái độ tích cực, chưa từng than vãn trước mặt chồng.

Chính sự "bình thường" ấy lại khiến Minh Viễn cảm thấy bất an.

Anh bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ như những buổi tăng ca, những tin nhắn, những cuộc gọi từ sếp. Khi vợ thông báo sẽ đi công tác Hàng Châu cùng lãnh đạo, sự nghi ngờ trong anh lên đến đỉnh điểm.

Đêm trước chuyến đi, anh gần như thức trắng. Sáng hôm sau, Minh Viễn quyết định mua một thiết bị định vị có chức năng nghe lén và lén đặt vào túi xách của vợ chỉ để "tìm sự yên tâm".

Nhưng chính quyết định đó lại đẩy anh vào khoảnh khắc khó quên nhất cuộc đời.

Khoảnh khắc trong tai nghe khiến người chồng bật khóc

Quay lại đêm 11 giờ tại Hàng Châu, khi Minh Viễn gần như mất kiểm soát vì những suy đoán tiêu cực, anh bất ngờ nghe thấy vợ nói: "Vương tổng, thật ra em rất cảm ơn vì anh đã giúp chồng em."

Anh sững người.

Giúp tôi? Minh Viễn tự hỏi.

"Chồng em làm bản kế hoạch đó, tôi xem rồi, khá có tiềm năng." Sếp cô ấy nói, "Nhưng đầu tư không phải mình tôi quyết, còn phải xem ý kiến đối tác."

"Em biết… Em giấu anh ấy chuyện này. Anh ấy thất nghiệp nửa năm rồi, gần như sụp đổ. Trước đây là giám đốc kỹ thuật, giờ ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng khó… Em không biết giúp thế nào."

Giọng cô ấy nghẹn lại.

"Tình cờ em thấy bản kế hoạch trong máy anh ấy… về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi thông minh. Em nghĩ, thay vì để anh ấy đi cầu xin, em thử giúp… Em biết làm vậy là không chuyên nghiệp, nhưng… anh ấy là chồng em."

Minh Viễn run lên.

"Được rồi, mai tôi sẽ giúp trình bày với đối tác. Thành hay không, ít nhất họ cũng xem."

"Thật sao? Cảm ơn anh…"

Tiếng cửa đóng lại.

Căn phòng im lặng.

Minh Viễn nghe thấy vợ mình khóc rất khẽ, như sợ ai nghe thấy.

Rồi cô ấy nói một câu: "Minh Viễn, xin lỗi… em chỉ có thể giúp anh như vậy." Câu nói sau đó khiến Minh Viễn không thể kìm được nước mắt. Ngồi trong căn phòng tối, cách đó hàng trăm cây số, anh nhận ra toàn bộ những nghi ngờ suốt thời gian qua là vô căn cứ và tệ hơn, chính anh đã làm tổn thương người luôn âm thầm đứng phía sau mình.

Khi niềm tin trở thành "phép thử" của hôn nhân

Ngày hôm sau, Minh Viễn lập tức đến Hàng Châu. Khi gặp lại vợ trước cửa khách sạn, anh không giải thích dài dòng, chỉ ôm chặt cô và nói lời xin lỗi.

Sự thật về thiết bị định vị khiến Hiểu Hiểu không giận dữ như anh tưởng. Cô chỉ lặng lẽ thừa nhận rằng mình đã nhận ra những thay đổi trong ánh mắt và thái độ của chồng từ lâu, nhưng chọn im lặng vì tin rằng tình cảm nhiều năm không cần phải giải thích bằng lời.

Chính sự im lặng ấy, ở một góc độ khác, lại trở thành phép thử cho niềm tin của cả hai.

Sau chuyến đi, bản kế hoạch của Minh Viễn được các nhà đầu tư chú ý, mang lại cơ hội khởi nghiệp mới. Cuộc sống dần ổn định trở lại, nhưng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở công việc, mà ở cách anh nhìn nhận mối quan hệ của mình.

Chiếc thiết bị định vị đã bị vứt bỏ.

Bởi như Minh Viễn nhận ra rằng một khi niềm tin đã rạn nứt, không có thiết bị nào có thể "giám sát" để cứu vãn được.

Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là những nghi ngờ âm thầm lớn lên từ chính bên trong mỗi người.

Và đôi khi, chỉ cần dừng lại một chút, nhìn lại người đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm, câu trả lời sẽ rõ ràng hơn bất kỳ "bằng chứng" nào.

Theo Sohu, Sina, 163