11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng THE World University Rankings 2026 ghi nhận 11 đại học Việt Nam có tên. Đây là số lượng đông nhất từ trước đến nay.

Theo kết quả xếp hạng, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, nằm trong nhóm 501-600 toàn cầu. Tiếp theo là Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng ở nhóm 601-800.





Vị trí tiếp theo là Trường ĐH Y Hà Nội (nhóm 801 -1.000), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (nhóm 1.001 - 1.200), Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 1.201 - 1.500). Nhóm 1.500+ gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Quốc gia TPHCM.

Đây là số lượng trường đại học Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay xuất hiện trong bảng xếp hạng toàn cầu của THE, cho thấy bước tiến mạnh mẽ về nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa và chất lượng đào tạo của giáo dục đại học nước ta.

Tốp 5 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng

THE World University Rankings được xem là một trong ba bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới, bên cạnh QS Rankings và ARWU (Shanghai Rankings).

Đáng chú ý, bảng xếp hạng của THE năm 2026 gồm 2.191 cơ sở giáo dục đại học, tới từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí chính: giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa học, triển vọng quốc tế và chuyển giao tri thức.

Theo Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, kết quả này đến từ "sự đầu tư bài bản vào đội ngũ giảng viên, hệ thống phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, cùng với việc đẩy mạnh công bố quốc tế, hợp tác học thuật với các trường, viện nghiên cứu trên thế giới".