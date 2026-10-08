10.10 hẹn nhau trên Shopee: Chuỗi livestream giải trí và ưu đãi xuyên ngày sale

Cooking Show với concept độc đáo và cơ hội trúng 10 nhẫn vàng

Quay trở lại Shopee tháng 10 này, Cooking Show gây chú ý với hình thức mới lạ, hứa hẹn mang đến một tiệc cưới hoành tráng ngay trên sóng trực tiếp. Phát sóng lúc 19h30 tối ngày 9.10, chương trình quy tụ 8 gương mặt "cô dâu" quen thuộc, gồm BB Trần, Bé 7, Ngọc Phước, Hải Triều, Giỏi Lee, Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ và Tâm An, cùng với sự dẫn dắt của bộ đôi MC duyên dáng Tuấn Kiệt và Ngọc Tâm.

Không chỉ được tham dự tiệc cưới online với nhiều tiết mục thú vị, đậm chất "Shopee Cooking Show", 10 khán giả may mắn theo dõi chương trình còn có cơ hội trúng phần quà đặc biệt là 10 nhẫn vàng. Tham khảo thể lệ chi tiết tại đây .

Shopee Cooking Show phát sóng lúc 19h30 ngày 9.10 hứa hẹn mang đến nhiều tình huống thú vị cho khán giả .

Những thông tin và hình ảnh về "ngày trọng đại" đang được Shopee cập nhật liên tục trên fanpage chính thức. Từ dàn "cô dâu" lộng lẫy trong trang phục cưới, tấm thiệp mời sang trọng đến các khâu chuẩn bị cho buổi lễ, mỗi chi tiết đều đưa khán giả tới với không khí của một đám cưới thực thụ, nơi ai cũng có thể trở thành một phần của ngày vui đặc biệt này.

Dưới các bài đăng, đông đảo khán giả đã tương tác và để lại bình luận, bày tỏ sự quan tâm, háo hức mong chờ đến tiệc cưới của Shopee Cooking Show, đồng thời trổ tài dự đoán danh tính chú rể bí ẩn. Tuy nhiên, đáp án về nhân vật chú rể sẽ được giữ kín đến phút cuối cùng, khi chương trình chính thức phát sóng vào 19h30 ngày 9.10.

Nhiều khán giả hào hứng tương tác, đón chờ đến Shopee Cooking Show tối ngày 9.10.

Thiệp cưới đã trao tay, thời gian và địa điểm cũng đã rõ ràng. Đừng quên đặt lịch theo dõi Shopee Cooking Show lúc 19h30 ngày 9.10 trên Shopee Live để cùng khám phá danh tính chú rể bí ẩn và những diễn biến bất ngờ của đám cưới lần này nhé!

Giải mã mật lệnh, săn voucher giảm đến 35% khi xem Sao Thì Sao

Sau tiệc cưới náo nhiệt của Shopee Cooking Show, chuỗi nội dung giải trí trên Shopee tiếp tục được nối dài đến trưa ngày 10.10 với Sao Thì Sao. Lên sóng lúc 12h30 ngày 10.10, chương trình trở lại với chủ đề mới mang tên "Mật Lệnh Táo Vàng". Với chủ đề này, các nghệ sĩ tham gia sẽ hóa thân thành những hoàng tử, công chúa có nhiệm vụ phải hoàn thành thử thách do chương trình đề ra, đồng thời vận dụng khả năng suy luận để tìm ra phù thủy giấu mặt đang ẩn mình giữa các nhân vật.

Bên cạnh nhóm UPRIZE, Ngọc Phước và Tuấn Kiệt - những gương mặt quen thuộc với khán giả Sao Thì Sao trong nhiều tháng qua, chương trình tới đây còn có sự góp mặt của khách mời đặc biệt: anh tài Hồ Đông Quan. Từng đồng hành cùng nhau trong một chương trình truyền hình thực tế và gây ấn tượng với nhiều tương tác hài hước, màn tái ngộ lần này của Hồ Đông Quan và các thành viên UPRIZE trong Sao Thì Sao "Mật Lệnh Táo Vàng" chắc chắn sẽ tạo nên nhiều tình huống thú vị cho người xem.

Sao Thì Sao chủ đề "Mật Lệnh Táo Vàng" tập 1 sẽ được phát trực tiếp vào 12h30 ngày 10.10 trên Shopee Live.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể săn loạt ưu đãi như voucher ShopeeVIP giảm đến 35%, voucher giảm đến 25% từ các thương hiệu với số lượng có hạn, cùng cơ hội lắc xu chia quỹ thưởng trị giá 30 triệu đồng trong phiên livestream Sao Thì Sao phát sóng trưa ngày 10.10.

Với Shopee Cooking Show và Sao Thì Sao "Mật Lệnh Táo Vàng", Shopee tiếp tục mang đến chuỗi chương trình giải trí kết hợp với mua sắm hấp dẫn, tạo thêm nhiều phút giây thư giãn cho người dùng trong dịp sale 10.10.

Ngoài ra, sự kiện "Siêu Sale Thương Hiệu" của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 12.10, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Shopee Chính Hãng giảm đến 50%, Voucher Xtra giảm đến 10 triệu đồng và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/1010

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee



