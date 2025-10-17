1001 cách để nàng yêu chiều bản thân dịp 20.10 này

"F5" năng lượng sau những ngày bận rộn

Giữa bộn bề cuộc sống, sao các nàng không thử gác lại mọi lo toan để dành tặng một ngày thật dịu dàng cho chính mình? Một buổi spa xả stress, một bộ nail mới ấn tượng hay một vòng shopping rinh về chiếc váy đã "thầm thương" từ lâu, chỉ cần chút "nuông chiều" nhỏ bé như thế thôi cũng đủ khiến ngày 20.10 của nàng trở nên ngọt ngào.

Hãy xem dịp này như cơ hội để F5 năng lượng, tận hưởng trọn vẹn "me-time" và tự dành tặng bản thân những món quà ý nghĩa, vì nàng xứng đáng được yêu thương và nâng niu thật nhiều.

20.10 là dịp hoàn hảo để nàng tạm gác lại guồng quay công việc và tận hưởng khoảng không gian riêng.

"Chữa lành" bằng món ngon ngọt ngào cùng hội chị em công sở

Sau những phút giây bận rộn, còn gì "chữa lành" hơn khi được chill bên hội chị em, cùng nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh, thưởng thức chiếc bánh ngọt béo ngậy và khui quà xinh xắn là các món phụ kiện đính kèm. Những điều tuy nhỏ bé, nhưng đôi khi lại trở thành "vitamin hạnh phúc" giúp nàng xua tan mọi căng thẳng giữa guồng quay công việc. Và trong dịp 20.10, ShopeeFood còn khiến hành trình trải nghiệm ấy thêm phần trọn vị khi bắt tay cùng loạt thương hiệu đình đám tung ưu đãi độc quyền dành riêng cho phái đẹp.

Từ 13.10 - 20.10, KATINAT gửi tặng nàng ưu đãi giảm ngay 25.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng, cùng cơ hội nhận quạt hồng xinh xắn với hóa đơn từ 109.000 đồng. Phúc Long cũng góp mặt với món quà móc khóa "xinh yêu" - món phụ kiện có thể theo nàng từ bàn làm việc đến chiếc túi xách hàng ngày, dành cho đơn từ 119.000 đồng trong thời gian 17.10 - 20.10.

Và chắc chắn, Cheese Coffee sẽ khiến những trái tim nàng mê "khui hộp" phải rung rinh với bộ blindbox móc khóa bông hoa đáng yêu khi "chốt đơn" combo Trà sữa Muse Muse kèm blindbox với giá 169.000 đồng.

Từ KATINAT, Phúc Long, The Coffee House đến Cheese Coffee, loạt thương hiệu đồng hành cùng ShopeeFood mang đến siêu deal ngọt ngào và những bất ngờ dễ thương trong mùa 20.10 này.

Mở tiệc linh đình, vui hết mình cùng hội bạn thân

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là tụ tập cùng hội bạn thân, bật playlist yêu thích, nhâm nhi những món ngon và "bung xõa" quên lối về. Nếu ngại cảnh chen chúc nơi đông người, chỉ với vài cú chạm trên ứng dụng ShopeeFood và loạt ưu đãi tại sự kiện Vạn Deal "She" Mê, nàng đã có thể "nâng cấp" bữa tiệc với các "cạ cứng" bằng loạt deal hời, vừa trọn vị, vừa trọn niềm vui.

Từ 11.10 - 18.10, bộ sưu tập Trùm Deal Vạn Năng Ăn Ngon giúp nàng thỏa sức chiêu đãi bản thân và hội bạn với mỗi ngày một E-voucher Trùm Deal cực phẩm giảm đến 50%, áp dụng đến 20.10.

Đặc biệt, trong hai ngày 19.10 và 20.10, chương trình "chơi lớn", tung 10 trùm deal cực phẩm giảm 50%, có thể sử dụng trong vòng 7 ngày - một cơ hội hiếm có để tha hồ săn hàng loạt deal khó cưỡng từ những thương hiệu quen thuộc như Pizza Hut, Popeyes, Highlands Coffee, Starbucks, Sunday Basic…

Niềm vui còn nhân đôi khi đặt món càng nhiều thì ưu đãi lại càng lớn. Chỉ cần đơn từ 300.000 đồng, bạn đã được giảm trực tiếp ngay 15.000 đồng; đơn 400.000 đồng giảm 20.000 đồng; và đơn 700.000 đồng giảm tới 30.000 đồng (số lượng có hạn).

ShopeeFood mang đến sự kiện Vạn Deal "She" Mê cùng loạt ưu đãi giảm đến 50% để nàng tha hồ tận hưởng 20.10 theo cách riêng.

Ngày 20.10 là cơ hội tuyệt vời để nàng "bật mood" yêu chiều bản thân, ăn ngon, chill hết nấc cùng hội bạn và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đừng quên mở ứng dụng đặt món màu cam, chọn thật nhiều món ngon và cùng ShopeeFood biến ngày của nàng trở nên ngọt ngào, rộn ràng và đáng nhớ hơn bao giờ hết.