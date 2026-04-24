1000 năm nữa cũng không có phim Trung Quốc nào dở thế này: Kịch bản như viết bởi AI, nữ chính là đỉnh cao của tệ hại

Trang Sina đưa tin bộ phim Tái Sinh Từ Hồ Băng , thường được coi là S ở Kiều Truyện 2 đã kết thúc sau 40 tập, nhưng lại khiến khán giả tức giận với cái kết cực tệ. Từ đó, điểm chất lượng của phim trên trang Douban giảm từ 3,2 xuống còn 3,0 điểm, trong hai năm qua, đây là bộ phim có điểm thấp nhất, chứng minh khán giả rất tức giận với dự án này.

Ngoài ra, Sống Lại Từ Hồ Băng cũng nhận về những thành tích tệ hại. Phim không có quảng cáo nào suốt 40 tập, các diễn viên liên tục bị chê diễn dở, tình tiết phim gây tranh cãi khi nhân vật nào cũng bị phá hỏng so với nguyên tác tiểu thuyết và chất lượng kém so với phần 1.

Đặc biệt, phần kết phim Sống Lại Từ Hồ Băng rất mơ hồ, đã làm hàng loạt khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên MXH Weibo.

Theo đó, kết phim vội vàng nhưng lại bị chia thành 3 loại khác nhau. Trong đó có một cái kết tất cả các nhân vật đều chết hết chỉ còn lại Gia Cát Nguyệt (Lý Quân Nhuệ) và Yến Tuân (Trương Khang Lạc). Nữ chính Sở Kiều (Hoàng Dương Điền Điềm) qua đời trong vòng tay của Gia Cát Nguyệt khiến khán giả phẫn nộ vì trong tiểu thuyết gốc cô vốn là nhân vật trung tâm.

Cái kết thứ hai, phim tạo ra một bước ngoặt thời gian, như mộng như ảo khi Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều chung sống hạnh phúc mãi mãi và có hai đứa con một trai một gái. Tuy nhiên, khán giả cũng không hài lòng vì nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm có gương mặt trẻ con, khi đóng phim cô mới 17-18 tuổi vì vậy khán giả khó có thể chấp nhận việc cô làm mẹ và có những đứa con đã 7-8 tuổi.

Sau đó, phim lại có sự thay đổi kịch tính khác khi Yến Tuân và Gia Cát Nguyệt trở thành những ông già, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tang thương đứng trên hồ băng và nhìn nhau bị ví là "như phim ma". Song, khán giả cũng chê vì trang điểm tuổi già của hai diễn viên trông rất giả. Người già có đặc điểm khác người trẻ là đôi mắt nhăn nheo mờ đục nhuốm màu thời gian, nhưng mắt của hai nam diễn viên lại tinh anh rõ ràng đã làm lộ lớp trang điểm giả của họ.

Khán giả tức giận bình luận:

- Kết thúc tệ như cốt truyện, và cốt truyện tệ như diễn xuất. Không có một điều gì đáng khen ngợi trong bộ phim này từ đầu đến cuối

- Nhóm biên kịch đang làm gì vậy? Nhà sản xuất trả tiền cho họ để họ phá hỏng nhân vật mà khán giả yêu thích ư?

- Thật không thể tin được, ngay cả người hâm mộ lâu năm như tôi cũng không hài lòng với bản phi này, cốt truyện và sự phát triển nhân vật đều thiếu sót.

- Tất cả các nhân vật đều chết đột ngột, giống như do ăn nấm ảo giác vậy, khiến khán giả không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo ảnh

- Sau bộ phim này Hoàng Dương Điền Điềm đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, danh tiếng tích lũy được từ các bộ phim trước đó mất hết. Khuôn mặt trẻ con của cô ấy thực sự không phù hợp để đóng vai nữ tướng, khả năng diễn xuất cũng đáng nghi ngờ.

- Ngay cả khi không có vụ lùm xùm về chiếc khuyên tai, Hoàng Dương Điền Điềm cũng sẽ không bao giờ nổi tiếng. Thậm chí những diễn viên quần chúng tại Hoành Điếm còn có khả năng diễn xuất tốt hơn cô ấy.

- Lý Quân Nhuệ có thể đọc lại những kịch bản anh đã nhận không? Sao lại tùy tiện nhận vai như vậy, càng xem càng thấy anh đang hủy hoại hình tượng của mình.

- Bộ phim này thành công hủy diệt hết dàn diễn viên chính

- Cả đời tôi chưa từng xem phim nào dở tệ đến vậy

- 1000 năm nữa chắc họ cũng không sản xuất ra được "nồi cám heo" nào tệ hại như thế này đâu.

Hoàng Dương Điềm Điềm trong vai Sở Kiều bị chê diễn dở chỉ biết trợn mắt