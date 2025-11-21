100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi nguy hiểm thế nào?

Đặc điểm nhận diện hóa chất. Ảnh: Công an cung cấp Hóa chất công nghiệp phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm Theo thông tin từ báo Dân trí, Axit sunfuric (H2SO4) là một trong những hóa chất được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách. Với tính ăn mòn mạnh, khả năng tỏa nhiệt lớn khi pha loãng và nguy cơ hít phải hơi axit, bất kỳ ai tiếp xúc với H2SO4 đều phải đặc biệt thận trọng. Loại axit này có thể ăn mòn nhiều vật liệu khác nhau, từ kim loại, đá, bê tông đến cả các chất hữu cơ. Ngoài ra, độ pH rất thấp của H2SO4 có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các sinh vật sống trong nước và đất. Nhiều loài chỉ tồn tại được trong một ngưỡng pH nhất định, nên sự thay đổi đột ngột do axit sunfuric gây ra dễ dẫn đến chết hàng loạt hoặc suy giảm quần thể. Axit sunfuric cũng tan rất dễ trong nước và phản ứng mạnh với nhiều loại chất, bao gồm kim loại và các hợp chất hữu cơ. Tác hại của axit H2SO4 đối với cơ thể con người Báo Văn hoá cũng cho biết, Khi con người tiếp xúc với axit H2SO4 nhẹ thì bị bỏng, trầm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong. Axit trong mắt có thể làm hỏng giác mạc, dẫn đến viêm hoặc bỏng hoàn toàn giác mạc. Hậu quả nặng nề nhất đối với nạn nhân là giảm hoặc mất hoàn toàn thị lực. Đôi khi bỏng nặng phải cắt bỏ hoàn toàn cấu tạo đôi mắt để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh. Axit dính trên da có thể gây bỏng nặng hoặc hoại tử. Vết bỏng do axit H2SO4 thường khó làm sạch và gây đau đớn dai dẳng cho nạn nhân. Sau khi vết bỏng lành để lại sẹo rất khó coi. Đối với nạn nhân nữ, vết bỏng do axit H2SO4 có thể hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt, gây sang chấn tâm lý khó hồi phục. Uống axit sẽ gây tổn thương các cơ quan nội tạng do độ phân huỷ của axit lớn. Nếu uống quá nhiều axit, nạn nhân sẽ tử vong gần như ngay lập tức do hoại tửchấn thương thanh khí quản. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, axit H2SO4 có thể gây tổn thương cho da trong vòng 5 giây kể từ khi tiếp xúc. Nó đốt cháy mô rất nhanh, và nếu đốt qua màng đáy, tức là lớp da bao phủ bề mặt, dù chỉ chốc lát nhưng chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng bỏng da và để lại sẹo rất sâu. Ảnh minh hoạ Các biện pháp sơ cứu nạn nhân bỏng axit H2SO4 Sau khi xác định nguyên nhân gây bỏng là axit H2SO4, bạn cần bình tĩnh thực hiện các biện pháp sơ cứu khi bị bỏng phù hợp để tăng khả năng hồi phục và hạn chế tổn thương cho nạn nhân. Trong trường hợp bị axit bắn vào mắt, trước tiên người bệnh cần giữ bình tĩnh, tránh dùng tay dụi mắt để giảm nguy cơ mù lòa. Giữ nguyên tình trạng mắt và rửa sạch dưới vòi nước bằng cách mở mắt và nghiêng đầu và để nước chảy qua mắt ít nhất 20 phút để rửa sạch axit bám trên giác mạc. Nếu quá đau, hãy thử xịt nước nóng từ vòi hoa sen lên trán và để nước chảy lên vùng mắt bị tổn thương. Nếu axit dính vào da, trước tiên bệnh nhân nên rửa sạch axit trên da bằng nước lạnh trong vòng 15 phút. Nếu axit dính vào quần áo, khu vực bị nhiễm phải được cắt càng sớm càng tốt bằng các dụng cụ như kéo hoặc dao. Cần ghi nhớ những lưu ý sau trong quá trình sơ cứu bệnh nhân bỏng do axit H2SO4: Không sử dụng đá viên trên vết bỏng. Nước đá có thể khiến vết bỏng bị vỡ do nhiệt độ mô cơ thay đổi đột ngột, dẫn đến tổn thương mô nhiều hơn hoặc bỏng lạnh. Không dùng khăn sợi để lau hoặc băng vết thương, vì những sợi này có thể gây đau cho người bị thương, nhân viên y tế khó làm sạch vết bỏng và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nếu mụn nước xuất hiện trên vết bỏng, không được nặn hoặc chọc để tránh bong bóng vỡ ra. Phạm Trang (t/h)