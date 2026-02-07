10 phút thần tốc giành sự sống cho cụ ông bị ngừng tuần hoàn

Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện nhờ các bác sĩ xử trí kịp thời và hồi sức tích cực ngay khi tiếp nhận.

Bệnh nhân là ông T.Q.N. (77 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội), được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn.

Các bác sĩ cấp cứu trong 10 phút để giành sự sống cho cụ ông ngừng tuần hoàn (Ảnh: BVCC)

Theo thông tin từ gia đình, trước đó 2 ngày, ông N. xuất hiện các triệu chứng ho, khạc đờm và khó thở. Người nhà đã cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản tại nhà nhưng không cải thiện, tình trạng hô hấp ngày càng nặng trước khi xảy ra biến cố.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu xác định bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn ngoại viện, nghi do suy hô hấp. Ê-kíp trực khẩn trương triển khai hồi sinh tim phổi theo phác đồ cấp cứu, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin và đặt ống nội khí quản để bảo vệ đường thở.

Sau khoảng 10 phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại. Người bệnh nhanh chóng được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, ông N. được điều trị toàn diện với nhiều biện pháp như an thần, thở máy xâm nhập, lọc máu, sử dụng kháng sinh và thuốc vận mạch. Các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng sau đó có xu hướng cải thiện rõ rệt.

Sau 4 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, được ngừng thuốc vận mạch và được đánh giá đủ điều kiện cai máy thở. Hiện ông N. tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.